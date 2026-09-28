Бюджет-2027: 48,8 трлн расходов, двойная индексация пенсий и ЖКХ +11% — главное в цифрах

Аналитические выводы

1. Цифры выглядят реалистичнее.

В плане на 2026 сначала показывали меньшие расходы и дефицит, но по факту они оказались выше. Сейчас планку сразу заложили выше. Курс не стали брать сильно завышенным, а нефть в бюджетном правиле поставили даже дешевле. Это может привести к тому, что Минфин будет весь год активно покупать валюту — возможно, для пополнения резервов на фоне конфликта в Иране и дорогой нефти. Такой фактор может играть против рубля, и тогда доллар окажется выше бюджетного прогноза.

2. Инфляционное комбо для ставки.

Бюджет предполагает больше трат, а тарифы индексируют сильнее изначального плана. Это может заставить Банк России снижать ставку медленнее, чем ожидалось. Сейчас предполагаем, что в ближайший год мы не увидим значений ниже 10%, а, возможно, уже начался цикл медленного снижения.

3. Ударный период.

Если налоговые изменения примут, многие компании, фонды и бизнесы могут активно распределять дивиденды в четвёртом квартале 2026 года. Это способно поддержать рынок акций, но одновременно дать инфляционный всплеск — деньги куда-то пойдут. Дополнительный аргумент за скромное начало года по снижению ставки.

4. Всё может измениться.

Осенью отдельные моменты поменяют, а по ходу года планы тоже могут пересматривать — этот год хорошо показал. Сейчас план скорее предполагает продолжение активной фазы конфликта, высокую ставку и описанный сценарий. Но при изменении геополитических реалий экономические планы могут сильно поменяться.

После 1 октября появится пояснительная записка: там будет распределение средств по направлениям и другие важные детали.