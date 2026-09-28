Бюджет-2027: 48,8 трлн расходов, двойная индексация пенсий и ЖКХ +11% — главное в цифрах

Что известно сейчас
Оговорка: речь пока о проекте, который одобрило правительство. 1 октября появится пояснительная записка с деталями, а в ноябре отдельные параметры — например, налоговые — ещё могут поменять.
Дальше будет немного технических цифр. Если что-то покажется сложным — это нормально: на выводах всё сложится. Сравниваем с прошлогодними планами; старые значения в скобках.
Доходы: было (42,9), стало 43,3 трлн — плюс 0,4 трлн.
Расходы: было (46), стало 48,8 трлн — плюс 2,8 трлн.
Дефицит: был (3,19), стал 5,5 трлн — рост на 2,31 трлн.
Курс: планировали (95,8), теперь 87,4 руб. за доллар.
Нефть в бюджетном правиле: было ($58), стало $50 за баррель Urals.
Ожидаемые новации
Прогрессивный НДФЛ 13–22% для пассивных доходов: проценты по вкладам сверх необлагаемого лимита, дивиденды, купоны.
Точечные донастройки: НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли; для ПИФов — 15% с доходов (раньше налог возникал на этапе выплат пайщикам, что создавало безналоговую зону).
Страховые пенсии проиндексируют дважды: 1 февраля — на 6,8%, 1 апреля — ещё на 3,3%.
Налог на сверхдоходы для крупнейших производителей цветных металлов, удобрений и золота. Плюс повышение акцизов на алкоголь и табак.
Индексация тарифов ЖКХ — около 11% (изначально закладывали 8,7%).
Все эти нововведения могут скорректировать при прохождении через Госдуму осенью. Финальная версия будет позже.
Аналитические выводы
1. Цифры выглядят реалистичнее.
В плане на 2026 сначала показывали меньшие расходы и дефицит, но по факту они оказались выше. Сейчас планку сразу заложили выше. Курс не стали брать сильно завышенным, а нефть в бюджетном правиле поставили даже дешевле. Это может привести к тому, что Минфин будет весь год активно покупать валюту — возможно, для пополнения резервов на фоне конфликта в Иране и дорогой нефти. Такой фактор может играть против рубля, и тогда доллар окажется выше бюджетного прогноза.
2. Инфляционное комбо для ставки.
Бюджет предполагает больше трат, а тарифы индексируют сильнее изначального плана. Это может заставить Банк России снижать ставку медленнее, чем ожидалось. Сейчас предполагаем, что в ближайший год мы не увидим значений ниже 10%, а, возможно, уже начался цикл медленного снижения.
3. Ударный период.
Если налоговые изменения примут, многие компании, фонды и бизнесы могут активно распределять дивиденды в четвёртом квартале 2026 года. Это способно поддержать рынок акций, но одновременно дать инфляционный всплеск — деньги куда-то пойдут. Дополнительный аргумент за скромное начало года по снижению ставки.
4. Всё может измениться.
Осенью отдельные моменты поменяют, а по ходу года планы тоже могут пересматривать — этот год хорошо показал. Сейчас план скорее предполагает продолжение активной фазы конфликта, высокую ставку и описанный сценарий. Но при изменении геополитических реалий экономические планы могут сильно поменяться.
После 1 октября появится пояснительная записка: там будет распределение средств по направлениям и другие важные детали.