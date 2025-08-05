Борис Родин
Уклонение от уплаты налогов

🔐 Ст. 174.1 УК РФ: Уголовные риски легализации преступных доходов для бизнеса

⚖️ Суть преступления по ст. 174.1 УК РФ заключается в совершении финансовых операций или иных сделок с денежными средствами или имуществом, заведомо приобретенными лицом в результате совершения им преступления. Непременный элемент состава – осведомленность виновного (заведомость) о преступном происхождении активов.

Цель – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ими.

💥 Ключевые бизнес-риски по ст. 174.1 УК РФ (из практики)

 • "Очистка" доходов от налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199 УК РФ): Фиктивные сделки (обналичивание, мнимые услуги/займы) с номинальными контрагентами для легализации сэкономленных на налогах средств.

 • Легализация средств от незаконного предпринимательства: Ввод в оборот доходов, полученных без лицензии/регистрации.

 • Сокрытие происхождения средств от мошенничества (ст. 159 УК РФ): Приобретение активов (недвижимость, ценные бумаги) на "грязные" деньги.

 • Формализация "серых" зарплатных схем: Использование ИП-однодневок или подставных фирм для псевдолегального вывода средств.

Критическое отличие от ст.ст. 198/199 УК РФ

Ст.ст. 198/199 наказывают само уклонение от уплаты налогов.

Ст. 174.1 УК РФ нацелена на последующие действия с уже преступно полученными (в т.ч. путем налоговых преступлений) средствами, специально направленные на сокрытие их криминального источника.

🛡️ Стратегия снижения рисков

 1. Экономическая обоснованность и документирование: Каждая операция должна иметь реальную деловую цель и полное документальное оформление.

 2. Должная осмотрительность (Due Diligence):

 • Проверка контрагента по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (статус, руководство, учредители);

 • Анализ арбитражной практики (споры, банкротства) и базы ФССП (долги);

 • Поиск в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС);

 • Оценка деловой репутации и фактической деятельности;

 • Фиксация результатов проверки (отчет).

 3. Отказ от сомнительных схем: Исключение работы с "однодневками", номиналами и контрагентами с признаками неблагонадежности.

 4. Соблюдение 115-ФЗ: Строгий контроль операций с наличными средствами.

 5. Проактивный правовой аудит: Регулярная оценка бизнес-процессов и схем на соответствие УК РФ с привлечением юристов.

🏁 Вывод

Ст. 174.1 УК РФ – мощный инструмент борьбы с экономической преступностью. Главная защита бизнеса: абсолютная прозрачность операций, экономическая оправданность сделок и документированная проверка каждого контрагента. Репутационные и уголовные последствия обвинения несопоставимы с мнимой выгодой от сомнительных операций.

Информации об авторе

Борис Родин

Борис Родин

Управляющий партнер в Адвокатское бюро LEGWEST group

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