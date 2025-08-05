🔐 Ст. 174.1 УК РФ: Уголовные риски легализации преступных доходов для бизнеса

Цель – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ими.
💥 Ключевые бизнес-риски по ст. 174.1 УК РФ (из практики)
• "Очистка" доходов от налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199 УК РФ): Фиктивные сделки (обналичивание, мнимые услуги/займы) с номинальными контрагентами для легализации сэкономленных на налогах средств.
• Легализация средств от незаконного предпринимательства: Ввод в оборот доходов, полученных без лицензии/регистрации.
• Сокрытие происхождения средств от мошенничества (ст. 159 УК РФ): Приобретение активов (недвижимость, ценные бумаги) на "грязные" деньги.
• Формализация "серых" зарплатных схем: Использование ИП-однодневок или подставных фирм для псевдолегального вывода средств.
❗ Критическое отличие от ст.ст. 198/199 УК РФ
Ст.ст. 198/199 наказывают само уклонение от уплаты налогов.
Ст. 174.1 УК РФ нацелена на последующие действия с уже преступно полученными (в т.ч. путем налоговых преступлений) средствами, специально направленные на сокрытие их криминального источника.
🛡️ Стратегия снижения рисков
1. Экономическая обоснованность и документирование: Каждая операция должна иметь реальную деловую цель и полное документальное оформление.
2. Должная осмотрительность (Due Diligence):
• Проверка контрагента по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (статус, руководство, учредители);
• Анализ арбитражной практики (споры, банкротства) и базы ФССП (долги);
• Поиск в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС);
• Оценка деловой репутации и фактической деятельности;
• Фиксация результатов проверки (отчет).
3. Отказ от сомнительных схем: Исключение работы с "однодневками", номиналами и контрагентами с признаками неблагонадежности.
4. Соблюдение 115-ФЗ: Строгий контроль операций с наличными средствами.
5. Проактивный правовой аудит: Регулярная оценка бизнес-процессов и схем на соответствие УК РФ с привлечением юристов.
🏁 Вывод
Ст. 174.1 УК РФ – мощный инструмент борьбы с экономической преступностью. Главная защита бизнеса: абсолютная прозрачность операций, экономическая оправданность сделок и документированная проверка каждого контрагента. Репутационные и уголовные последствия обвинения несопоставимы с мнимой выгодой от сомнительных операций.
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