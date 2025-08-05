🔐 Ст. 174.1 УК РФ: Уголовные риски легализации преступных доходов для бизнеса

🛡️ Стратегия снижения рисков

1. Экономическая обоснованность и документирование: Каждая операция должна иметь реальную деловую цель и полное документальное оформление.

2. Должная осмотрительность (Due Diligence):

• Проверка контрагента по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (статус, руководство, учредители);

• Анализ арбитражной практики (споры, банкротства) и базы ФССП (долги);

• Поиск в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС);

• Оценка деловой репутации и фактической деятельности;

• Фиксация результатов проверки (отчет).

3. Отказ от сомнительных схем: Исключение работы с "однодневками", номиналами и контрагентами с признаками неблагонадежности.

4. Соблюдение 115-ФЗ: Строгий контроль операций с наличными средствами.

5. Проактивный правовой аудит: Регулярная оценка бизнес-процессов и схем на соответствие УК РФ с привлечением юристов.