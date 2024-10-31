Какие способы оптимизации могут не работать в 2025 году

С 1 января 2025 года в России стартуют масштабные налоговые реформы. Многие привычные методы оптимизации налогов уйдут в прошлое, а предпринимателям придется перестраивать свои стратегии, чтобы не попасть под пристальный контроль ФНС.

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Что больше может не работать?

1️⃣ Дробление бизнеса.

Разделение компаний на мелкие юрлица для применения УСН или других льготных режимов больше не пройдет. Налоговая усиленно проверяет такие схемы и наказывает штрафами, доначислениями и блокировками счетов.

2️⃣ Льготные режимы налогообложения.

УСН уже не "упрощенная": компании с доходами выше 60 млн рублей будут обязаны платить НДС. Ставки единого налога унифицируют, а контроль за соблюдением режима ужесточится.

3️⃣ Прогрессивный НДФЛ.

Для физических лиц введена прогрессивная шкала: чем больше заработаешь, тем выше ставка (до 22%). Забудьте о схеме с высокими дивидендами как способе снизить налоги.

4️⃣ Увеличение ставки налога на прибыль.

Ставка вырастет с 20% до 25%, что серьезно повлияет на бизнесы с крупными доходами.

5️⃣ Ограничение вычетов.

Возможности уменьшить налоговую базу за счет инвестиционных вычетов становятся минимальными.

Что делать?

Пересматривайте налоговые стратегии! В 2025 году любые старые методы оптимизации могут обернуться штрафами и дополнительными расходами. Грамотная адаптация к новым правилам — единственный способ остаться в игре.

Бизнес живет дольше, когда налоги под контролем. 🚀