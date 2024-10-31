Коммерческая Тайна
НДФЛ

НДФЛ в 2025 году — изменения, ставки и вычеты

С 2025 года в России вводится новая прогрессивная шкала НДФЛ. Разберём, как изменится расчёт налога, на кого распространяются изменения, а также рассмотрим дополнительные налоговые вычеты и нюансы для различных категорий граждан.

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Изменения в шкале НДФЛ

С 1 января 2025 года вместо двух ставок НДФЛ (13% и 15%) вводится прогрессивная шкала с пятью уровнями. Размер ставки зависит от годового дохода:

  • До 2,4 млн рублей — 13% (без изменений).

  • От 2,4 до 5 млн рублей — 15% на превышение порога + 312 000 рублей.

  • От 5 до 20 млн рублей — 18% на превышение порога + 702 000 рублей.

  • От 20 до 50 млн рублей — 20% на превышение порога + 3,402 млн рублей.

  • Свыше 50 млн рублей — 22% на превышение порога + 9,402 млн рублей.

Пример расчёта:

  • Доход 4 млн рублей:

    • Первые 2,4 млн рублей — 13% (312 000 рублей).

    • Остаток 1,6 млн рублей — 15% (240 000 рублей).

    • Общий налог: 552 000 рублей.

  • Доход 10 млн рублей:

    • Первые 2,4 млн рублей — 13% (312 000 рублей).

    • Следующие 2,6 млн рублей — 15% (390 000 рублей).

    • Остаток 5 млн рублей — 18% (900 000 рублей).

    • Общий налог: 1 602 000 рублей.

Кого затронет новая шкала?

  • Работающих граждан с доходом выше 2,4 млн рублей в год.

  • Совместителей: доходы по всем местам работы суммируются. Если общий доход превышает порог, ФНС отправит уведомление с расчётом налога для доплаты.

Кого изменения не коснутся?

  • Граждан с доходом до 2,4 млн рублей (13% остаётся неизменным).

  • Категорий граждан с фиксированными налоговыми ставками (например, владельцы патентов или доходы от аренды).

Налогообложение пассивных доходов

К пассивным доходам относятся дивиденды, проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, выигрыши и прочее. В 2025 году сохраняются текущие ставки:

  • Дивиденды — 13% (резиденты), 15% (нерезиденты).

  • Проценты по вкладам — ставка зависит от дохода, превышающего необлагаемый лимит:

    • 2023 год: лимит 150 000 рублей.

    • 2024 год: лимит 210 000 рублей.

  • Продажа имущества:

    • Если имущество находится в собственности более 5 лет, НДФЛ платить не нужно.

Налоговые вычеты в 2025 году

1. Вычет на детей

  • Увеличен размер вычета:

    • На второго ребёнка — 2800 рублей (ранее 1400 рублей).

    • На третьего и последующих детей — 6000 рублей (ранее 3000 рублей).

  • Лимит дохода для вычета увеличен до 450 000 рублей.

2. Социальные вычеты

  • Семьи с детьми, где доход на одного члена семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов, получат 7% уменьшения ставки НДФЛ.

  • Пример: Марина с зарплатой 80 000 рублей воспитывает двух детей в Москве. На одного члена семьи приходится 26 666 рублей, что ниже 1,5 прожиточных минимумов (35 862 рубля). Её ставка НДФЛ фактически составит 6% вместо 13%.

3. Вычет за нормативы ГТО

  • 18 000 рублей можно освободить от налога за сдачу нормативов ГТО и прохождение диспансеризации.

Изменения для нерезидентов

  • Нерезиденты (те, кто живёт в РФ менее 183 дней подряд) платят налог по ставке 30% на трудовые доходы и 15% на дивиденды. Эти ставки остаются неизменными.

Как рассчитать налог на доходы физлиц?

  1. Определите ваш годовой доход.

  2. Разделите доход по порогам прогрессивной шкалы.

  3. Примените соответствующие ставки к каждой части дохода.

  4. Сложите суммы налога по всем порогам.

Пример: Доход 27 млн рублей:

  • Первые 2,4 млн рублей — 13% (312 000 рублей).

  • С 2,4 до 5 млн рублей — 15% (390 000 рублей).

  • С 5 до 20 млн рублей — 18% (2 700 000 рублей).

  • С 20 до 27 млн рублей — 20% (1 400 000 рублей).

  • Общий налог: 4 802 000 рублей.

Рекомендации для налогоплательщиков

  • Проверьте ваш уровень доходов: Если он приближается к порогам, подготовьтесь к увеличению налоговой нагрузки.

  • Используйте вычеты: Это поможет уменьшить налогооблагаемую базу и снизить расходы.

  • Сохраняйте документы: Подтверждайте право на вычеты и снижение ставок.

Итоги

С 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ, направленная на перераспределение налоговой нагрузки. Большинство граждан с доходом до 2,4 млн рублей изменений не почувствуют. Для остальных важно внимательно изучить новые ставки, использовать вычеты и планировать налоговые обязательства заранее.

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