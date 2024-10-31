НДФЛ в 2025 году — изменения, ставки и вычеты

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Изменения в шкале НДФЛ
С 1 января 2025 года вместо двух ставок НДФЛ (13% и 15%) вводится прогрессивная шкала с пятью уровнями. Размер ставки зависит от годового дохода:
До 2,4 млн рублей — 13% (без изменений).
От 2,4 до 5 млн рублей — 15% на превышение порога + 312 000 рублей.
От 5 до 20 млн рублей — 18% на превышение порога + 702 000 рублей.
От 20 до 50 млн рублей — 20% на превышение порога + 3,402 млн рублей.
Свыше 50 млн рублей — 22% на превышение порога + 9,402 млн рублей.
Пример расчёта:
Доход 4 млн рублей:
Первые 2,4 млн рублей — 13% (312 000 рублей).
Остаток 1,6 млн рублей — 15% (240 000 рублей).
Общий налог: 552 000 рублей.
Доход 10 млн рублей:
Первые 2,4 млн рублей — 13% (312 000 рублей).
Следующие 2,6 млн рублей — 15% (390 000 рублей).
Остаток 5 млн рублей — 18% (900 000 рублей).
Общий налог: 1 602 000 рублей.
Кого затронет новая шкала?
Работающих граждан с доходом выше 2,4 млн рублей в год.
Совместителей: доходы по всем местам работы суммируются. Если общий доход превышает порог, ФНС отправит уведомление с расчётом налога для доплаты.
Кого изменения не коснутся?
Граждан с доходом до 2,4 млн рублей (13% остаётся неизменным).
Категорий граждан с фиксированными налоговыми ставками (например, владельцы патентов или доходы от аренды).
Налогообложение пассивных доходов
К пассивным доходам относятся дивиденды, проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, выигрыши и прочее. В 2025 году сохраняются текущие ставки:
Дивиденды — 13% (резиденты), 15% (нерезиденты).
Проценты по вкладам — ставка зависит от дохода, превышающего необлагаемый лимит:
2023 год: лимит 150 000 рублей.
2024 год: лимит 210 000 рублей.
Продажа имущества:
Если имущество находится в собственности более 5 лет, НДФЛ платить не нужно.
Налоговые вычеты в 2025 году
1. Вычет на детей
Увеличен размер вычета:
На второго ребёнка — 2800 рублей (ранее 1400 рублей).
На третьего и последующих детей — 6000 рублей (ранее 3000 рублей).
Лимит дохода для вычета увеличен до 450 000 рублей.
2. Социальные вычеты
Семьи с детьми, где доход на одного члена семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов, получат 7% уменьшения ставки НДФЛ.
Пример: Марина с зарплатой 80 000 рублей воспитывает двух детей в Москве. На одного члена семьи приходится 26 666 рублей, что ниже 1,5 прожиточных минимумов (35 862 рубля). Её ставка НДФЛ фактически составит 6% вместо 13%.
3. Вычет за нормативы ГТО
18 000 рублей можно освободить от налога за сдачу нормативов ГТО и прохождение диспансеризации.
Изменения для нерезидентов
Нерезиденты (те, кто живёт в РФ менее 183 дней подряд) платят налог по ставке 30% на трудовые доходы и 15% на дивиденды. Эти ставки остаются неизменными.
Как рассчитать налог на доходы физлиц?
Определите ваш годовой доход.
Разделите доход по порогам прогрессивной шкалы.
Примените соответствующие ставки к каждой части дохода.
Сложите суммы налога по всем порогам.
Пример: Доход 27 млн рублей:
Первые 2,4 млн рублей — 13% (312 000 рублей).
С 2,4 до 5 млн рублей — 15% (390 000 рублей).
С 5 до 20 млн рублей — 18% (2 700 000 рублей).
С 20 до 27 млн рублей — 20% (1 400 000 рублей).
Общий налог: 4 802 000 рублей.
Рекомендации для налогоплательщиков
Проверьте ваш уровень доходов: Если он приближается к порогам, подготовьтесь к увеличению налоговой нагрузки.
Используйте вычеты: Это поможет уменьшить налогооблагаемую базу и снизить расходы.
Сохраняйте документы: Подтверждайте право на вычеты и снижение ставок.
Итоги
С 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ, направленная на перераспределение налоговой нагрузки. Большинство граждан с доходом до 2,4 млн рублей изменений не почувствуют. Для остальных важно внимательно изучить новые ставки, использовать вычеты и планировать налоговые обязательства заранее.
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