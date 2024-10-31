Коммерческая Тайна
НДС

Что надо знать упрощенцу про НДС в чеке

С 2025 года упрощенцы, обязанные уплачивать НДС, должны указывать налог и его ставку в кассовых чеках. Несоблюдение этого требования может привести к серьёзным последствиям. В этой инструкции вы узнаете, как избежать штрафов и правильно настроить кассовую технику.

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Что грозит за нарушение?

Согласно ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, за использование кассовой техники с нарушениями предусмотрена административная ответственность:

  • Для должностных лиц: штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

  • Для юридических лиц: штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Нарушением считается:

  • Отсутствие ставки НДС в кассовом чеке.

  • Указание неверной ставки или суммы НДС.

Важно: Ответственность наступает только в случае, если установлена вина лица. Если вина не доказана, сомнения трактуются в пользу пользователя кассовой техники (ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ).

Как избежать штрафов?

1. Проверьте настройки вашей ККТ

Кассовая техника должна быть настроена для отображения актуальных ставок НДС (5% и 7%) в чеках. Убедитесь, что ваша модель поддерживает обновления программного обеспечения (ПО).

2. Обновите программное обеспечение

Обновление ПО должно быть произведено до конца первого налогового периода 2025 года (1 квартал).

До обновления в чеке допустимо указывать:

  • Тег 1105 — «Сумма расчета по чеку без НДС».

  • Тег 1183 — «Сумма расчетов без НДС».

Если обновление произведено вовремя, ответственность за нарушение не наступает.

3. Следите за сроками

  • Обновление ПО должно быть завершено в разумные сроки.

  • Если ККТ используется с устаревшим ПО после 1 квартала 2025 года, это будет расцениваться как бездействие, за которое предусмотрены штрафы.

Допустимые исключения

Отсутствие вины может быть признано в следующих случаях:

  • ККТ использовалась с неактуальным ПО в начале 2025 года, но обновление было произведено в разумный срок.

  • Налоговая отчетность за период была сформирована с использованием корректных ставок НДС (5% и 7%).

В таких ситуациях налоговые органы могут не привлекать пользователя ККТ к ответственности.

Последствия игнорирования обновлений

Если вы не обновите кассовую технику и продолжите использовать её с нарушениями, к вам могут быть применены санкции. Это также создаст дополнительные риски в отношениях с налоговыми органами, вплоть до приостановки операций.

Что делать прямо сейчас?

  1. Проверьте вашу кассовую технику. Убедитесь, что она поддерживает обновления для работы с новыми ставками НДС.

  2. Обратитесь к поставщику ПО. Запросите обновления и настройте систему до конца 1 квартала 2025 года.

  3. Подготовьте чековые данные. Убедитесь, что чеки корректно отражают:

    • Ставку НДС.

    • Теги 1105 и 1183 для расчётов без НДС.

  4. Контролируйте налоговую отчётность. Проверяйте правильность ставок и сумм, указанных в декларациях.

Заключение

Новые требования к ККТ — это важный шаг для соблюдения законодательства и избегания штрафов. Подготовьтесь заранее: обновите программное обеспечение, проверьте корректность работы кассовой техники и убедитесь, что в чеках отображаются актуальные данные.

Не откладывайте на последний момент — настройте ККТ до конца 1 квартала 2025 года, чтобы избежать штрафов!

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