Что надо знать упрощенцу про НДС в чеке

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Что грозит за нарушение?
Согласно ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, за использование кассовой техники с нарушениями предусмотрена административная ответственность:
Для должностных лиц: штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Для юридических лиц: штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Нарушением считается:
Отсутствие ставки НДС в кассовом чеке.
Указание неверной ставки или суммы НДС.
Важно: Ответственность наступает только в случае, если установлена вина лица. Если вина не доказана, сомнения трактуются в пользу пользователя кассовой техники (ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ).
Как избежать штрафов?
1. Проверьте настройки вашей ККТ
Кассовая техника должна быть настроена для отображения актуальных ставок НДС (5% и 7%) в чеках. Убедитесь, что ваша модель поддерживает обновления программного обеспечения (ПО).
2. Обновите программное обеспечение
Обновление ПО должно быть произведено до конца первого налогового периода 2025 года (1 квартал).
До обновления в чеке допустимо указывать:
Тег 1105 — «Сумма расчета по чеку без НДС».
Тег 1183 — «Сумма расчетов без НДС».
Если обновление произведено вовремя, ответственность за нарушение не наступает.
3. Следите за сроками
Обновление ПО должно быть завершено в разумные сроки.
Если ККТ используется с устаревшим ПО после 1 квартала 2025 года, это будет расцениваться как бездействие, за которое предусмотрены штрафы.
Допустимые исключения
Отсутствие вины может быть признано в следующих случаях:
ККТ использовалась с неактуальным ПО в начале 2025 года, но обновление было произведено в разумный срок.
Налоговая отчетность за период была сформирована с использованием корректных ставок НДС (5% и 7%).
В таких ситуациях налоговые органы могут не привлекать пользователя ККТ к ответственности.
Последствия игнорирования обновлений
Если вы не обновите кассовую технику и продолжите использовать её с нарушениями, к вам могут быть применены санкции. Это также создаст дополнительные риски в отношениях с налоговыми органами, вплоть до приостановки операций.
Что делать прямо сейчас?
Проверьте вашу кассовую технику. Убедитесь, что она поддерживает обновления для работы с новыми ставками НДС.
Обратитесь к поставщику ПО. Запросите обновления и настройте систему до конца 1 квартала 2025 года.
Подготовьте чековые данные. Убедитесь, что чеки корректно отражают:
Ставку НДС.
Теги 1105 и 1183 для расчётов без НДС.
Контролируйте налоговую отчётность. Проверяйте правильность ставок и сумм, указанных в декларациях.
Заключение
Новые требования к ККТ — это важный шаг для соблюдения законодательства и избегания штрафов. Подготовьтесь заранее: обновите программное обеспечение, проверьте корректность работы кассовой техники и убедитесь, что в чеках отображаются актуальные данные.
⏳ Не откладывайте на последний момент — настройте ККТ до конца 1 квартала 2025 года, чтобы избежать штрафов!
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