Что надо знать упрощенцу про НДС в чеке

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Важно: Ответственность наступает только в случае, если установлена вина лица. Если вина не доказана, сомнения трактуются в пользу пользователя кассовой техники ( ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ ).

Для юридических лиц: штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Для должностных лиц: штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Согласно ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ , за использование кассовой техники с нарушениями предусмотрена административная ответственность:

1. Проверьте настройки вашей ККТ

Кассовая техника должна быть настроена для отображения актуальных ставок НДС (5% и 7%) в чеках. Убедитесь, что ваша модель поддерживает обновления программного обеспечения (ПО).

2. Обновите программное обеспечение

Обновление ПО должно быть произведено до конца первого налогового периода 2025 года (1 квартал).

До обновления в чеке допустимо указывать:

Тег 1105 — «Сумма расчета по чеку без НДС».

Тег 1183 — «Сумма расчетов без НДС».

Если обновление произведено вовремя, ответственность за нарушение не наступает.

3. Следите за сроками