Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре?

Если вы применяете УСН, а ваш доход в 2024 году превысил 60 млн рублей, то с 2025 года вам нужно работать с НДС. Например, если вы выбрали ставку 5%, в договорах с покупателями требуется отразить это изменение. Вот пошаговая инструкция, как всё сделать правильно.

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Шаг 1. Обсудите с покупателями, как изменится цена.

Есть два варианта изменения цены в переходящих договорах:

Добавить НДС к цене сверху. Например, если цена договора — 100 000 рублей, НДС составит 5 000 рублей (100 000 × 5%), итоговая цена будет 105 000 рублей. Выделить НДС из текущей цены. Например, если цена договора — 100 000 рублей, то НДС составит 4 762 рубля (100 000 × 5/105%).

Этот выбор обязательно нужно согласовать с каждым покупателем.

Шаг 2. Уведомьте контрагентов письмом.

Для постоянных покупателей подготовьте информационное письмо о том, что с 2025 года вы становитесь плательщиком НДС, и предложите вариант изменения цены. Если вы продолжаете работать без НДС (например, имеете освобождение), также лучше уведомить партнеров, чтобы избежать путаницы.

Шаг 3. Подготовьте дополнительные соглашения к договорам.

В зависимости от договоренностей с покупателями, вам нужно будет оформить дополнительные соглашения к текущим договорам. Включите в них:

Новую цену (с учетом НДС) или

Структуру цены (с выделением НДС).

Если в будущем ставка НДС изменится (например, с 5% на 7%), заранее пропишите в соглашении порядок расчета цены, чтобы потом не переподписывать документы.

Шаг 4. Отправьте письма и соглашения покупателям.

Направьте покупателям:

Информационное письмо с разъяснением изменений.

Дополнительное соглашение к договору для подписания.

Убедитесь, что все документы оформлены корректно и вовремя возвращены с подписью.

💡 Совет: Будьте готовы объяснить изменения

Прямо и открыто расскажите контрагентам, почему происходят изменения. Это создаст доверие и поможет избежать лишних вопросов. Кроме того, заранее подумайте о возможности перехода на более высокую ставку НДС в будущем (например, 7%), чтобы быть готовым к любым изменениям.