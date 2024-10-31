Когда доначисление НДС признали незаконным: разбор дела

Очередное дело о «должной осмотрительности», но с неожиданным поворотом. Налоговики попытались доначислить компании НДС, посчитав, что её контрагент – техническая фирма, а сама сделка фиктивная. Однако суд оказался не на стороне ФНС.

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!

Что произошло?

Компания закупила материалы у контрагента, который, на первый взгляд, выглядел подозрительно: подавал декларации с минимальными суммами, не имел сотрудников (кроме директора), имущества и транспорта. Налоговая решила, что фирма техническая, а значит, НДС к вычету принимать нельзя.

Но судьи в 17-м арбитражном апелляционном суде были другого мнения. Они изучили детали сделки и пришли к выводу, что налогоплательщик проявил достаточную осмотрительность:

✔️ Сделка была стандартной и некрупной – всего 1,25% от всех покупок за квартал. Нет оснований для повышенной проверки.

✔️ Компания проверила контрагента: получила выписку из ЕГРЮЛ, посмотрела данные в сервисе «Прозрачный бизнес».

✔️ В открытых источниках не было ничего подозрительного: контрагент зарегистрирован 2,5 года назад, находится по адресу, занимается оптовой торговлей.

✔️ УПД подписал директор компании, который значился в ЕГРЮЛ.

✔️ Налоговики так и не объяснили, как компания должна была понять, что контрагент «фирма-однодневка». Даже в суде этот контрагент все ещё действовал, и его данные в ЕГРЮЛ оставались достоверными.

✔️ Сделка выглядела абсолютно нормально: товар передан, деньги оплачены.

Кроме того, суд указал, что разовая сделка без договора, но с УПД – обычная практика в деловом обороте.

Что это значит для бизнеса?

ФНС любит обвинять компании в недостаточной осмотрительности при выборе контрагентов, но важно помнить, что налогоплательщик не обязан проводить расследование, как детектив. Если бизнес проверил поставщика доступными инструментами (выписки, сервисы, ЕГРЮЛ), этого достаточно.

Если вам тоже нужно разобраться, как правильно оформлять сделки и снижать налоговые риски – важно применять проверенные решения.