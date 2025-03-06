Коммерческая Тайна
Налоги, взносы, пошлины

В какие сроки платить налоги и взносы в 2025 году: подробный разбор

С 2025 года установлены новые сроки уплаты налогов и страховых взносов. Чтобы избежать штрафов от ФНС и фондов, важно учитывать изменения и четко следить за дедлайнами.

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Главное изменение:
Для ИП с 8 августа 2024 года изменился срок уплаты авансовых платежей — теперь они должны перечислять налоги до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В 2025 году продолжает действовать система ЕНС и ЕНП (единый налоговый и единый налоговый платеж). Это значит, что большинство налогов уплачивается до 28 числа следующего месяца. Если крайний срок попадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.

1. Сроки уплаты налогов для юридических лиц

НДФЛ, который перечисляют налоговые агенты

Период начисления

Срок уплаты

1-22 января

28.01.2025

23-31 января

05.02.2025

1-22 февраля

28.02.2025

23-28 февраля

05.03.2025

1-22 марта

28.03.2025

23-31 марта

07.04.2025

1-22 апреля

28.04.2025

23-30 апреля

05.05.2025

1-22 мая

28.05.2025

23-31 мая

05.06.2025

1-22 июня

30.06.2025

23-30 июня

07.07.2025

1-22 июля

28.07.2025

23-31 июля

05.08.2025

1-22 августа

28.08.2025

23-31 августа

05.09.2025

1-22 сентября

29.09.2025

23-30 сентября

06.10.2025

1-22 октября

28.10.2025

23-31 октября

05.11.2025

1-22 ноября

28.11.2025

23-30 ноября

05.12.2025

1-22 декабря

29.12.2025

23-31 декабря

30.12.2025

Налог на прибыль (ежеквартальные авансовые платежи)

Период

Срок уплаты

2024 год

28.03.2025

1 квартал

28.04.2025

1 полугодие

28.07.2025

9 месяцев

28.10.2025

2025 год

30.03.2026

Налог на прибыль (ежемесячные платежи исходя из фактической прибыли)

Месяц / Период

Срок уплаты

Январь

28.02.2025

Февраль

28.03.2025

Март

28.04.2025

Апрель

28.05.2025

Май

30.06.2025

Июнь

28.07.2025

Июль

28.08.2025

Август

29.09.2025

Сентябрь

28.10.2025

Октябрь

28.11.2025

Ноябрь

29.12.2025

2025 год

30.03.2026

НДС (по кварталам)

Период

Первый платеж

Второй платеж

Третий платеж

4 квартал 2024 г.

28.01.2025

28.02.2025

28.03.2025

1 квартал 2025 г.

28.04.2025

28.05.2025

30.06.2025

2 квартал 2025 г.

28.07.2025

28.08.2025

29.09.2025

3 квартал 2025 г.

28.10.2025

28.11.2025

29.12.2025

4 квартал 2025 г.

28.01.2026

02.03.2026

30.03.2026

2. Сроки уплаты налогов для ИП

НДФЛ (на общем режиме)

Период

Срок уплаты

2024 год

15.07.2025

1 квартал

28.04.2025

1 полугодие

28.07.2025

9 месяцев

28.10.2025

2025 год

15.07.2026

УСН (единый налог для ИП)

Период

Срок уплаты

2024 год

28.04.2025

1 квартал

28.04.2025

1 полугодие

28.07.2025

9 месяцев

28.10.2025

2025 год

28.04.2026

Фиксированные страховые взносы для ИП

Период

Срок уплаты

2024 год

09.01.2025

2025 год

29.12.2025

Дополнительные страховые взносы для ИП

Период

Срок уплаты

2024 год

01.07.2025

2025 год

01.07.2026

3. Сроки уплаты страховых взносов для компаний

Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ

Период

Срок уплаты

Декабрь 2024

28.01.2025

Январь 2025

28.02.2025

Февраль 2025

28.03.2025

Март 2025

28.04.2025

Апрель 2025

28.05.2025

Май 2025

30.06.2025

Июнь 2025

28.07.2025

Июль 2025

28.08.2025

Август 2025

29.09.2025

Сентябрь 2025

28.10.2025

Октябрь 2025

28.11.2025

Ноябрь 2025

29.12.2025

Декабрь 2025

28.01.2026

Взносы на травматизм в Социальный фонд России

Период

Срок уплаты

Декабрь 2024

15.01.2025

Январь 2025

17.02.2025

Февраль 2025

17.03.2025

Март 2025

15.04.2025

Апрель 2025

15.05.2025

Май 2025

16.06.2025

Июнь 2025

15.07.2025

Июль 2025

15.08.2025

Август 2025

15.09.2025

Сентябрь 2025

15.10.2025

Октябрь 2025

17.11.2025

Ноябрь 2025

15.12.2025

Декабрь 2025

15.01.2026

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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