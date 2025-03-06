В какие сроки платить налоги и взносы в 2025 году: подробный разбор

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Главное изменение:
Для ИП с 8 августа 2024 года изменился срок уплаты авансовых платежей — теперь они должны перечислять налоги до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В 2025 году продолжает действовать система ЕНС и ЕНП (единый налоговый и единый налоговый платеж). Это значит, что большинство налогов уплачивается до 28 числа следующего месяца. Если крайний срок попадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.
1. Сроки уплаты налогов для юридических лиц
НДФЛ, который перечисляют налоговые агенты
Период начисления
Срок уплаты
1-22 января
28.01.2025
23-31 января
05.02.2025
1-22 февраля
28.02.2025
23-28 февраля
05.03.2025
1-22 марта
28.03.2025
23-31 марта
07.04.2025
1-22 апреля
28.04.2025
23-30 апреля
05.05.2025
1-22 мая
28.05.2025
23-31 мая
05.06.2025
1-22 июня
30.06.2025
23-30 июня
07.07.2025
1-22 июля
28.07.2025
23-31 июля
05.08.2025
1-22 августа
28.08.2025
23-31 августа
05.09.2025
1-22 сентября
29.09.2025
23-30 сентября
06.10.2025
1-22 октября
28.10.2025
23-31 октября
05.11.2025
1-22 ноября
28.11.2025
23-30 ноября
05.12.2025
1-22 декабря
29.12.2025
23-31 декабря
30.12.2025
Налог на прибыль (ежеквартальные авансовые платежи)
Период
Срок уплаты
2024 год
28.03.2025
1 квартал
28.04.2025
1 полугодие
28.07.2025
9 месяцев
28.10.2025
2025 год
30.03.2026
Налог на прибыль (ежемесячные платежи исходя из фактической прибыли)
Месяц / Период
Срок уплаты
Январь
28.02.2025
Февраль
28.03.2025
Март
28.04.2025
Апрель
28.05.2025
Май
30.06.2025
Июнь
28.07.2025
Июль
28.08.2025
Август
29.09.2025
Сентябрь
28.10.2025
Октябрь
28.11.2025
Ноябрь
29.12.2025
2025 год
30.03.2026
НДС (по кварталам)
Период
Первый платеж
Второй платеж
Третий платеж
4 квартал 2024 г.
28.01.2025
28.02.2025
28.03.2025
1 квартал 2025 г.
28.04.2025
28.05.2025
30.06.2025
2 квартал 2025 г.
28.07.2025
28.08.2025
29.09.2025
3 квартал 2025 г.
28.10.2025
28.11.2025
29.12.2025
4 квартал 2025 г.
28.01.2026
02.03.2026
30.03.2026
2. Сроки уплаты налогов для ИП
НДФЛ (на общем режиме)
Период
Срок уплаты
2024 год
15.07.2025
1 квартал
28.04.2025
1 полугодие
28.07.2025
9 месяцев
28.10.2025
2025 год
15.07.2026
УСН (единый налог для ИП)
Период
Срок уплаты
2024 год
28.04.2025
1 квартал
28.04.2025
1 полугодие
28.07.2025
9 месяцев
28.10.2025
2025 год
28.04.2026
Фиксированные страховые взносы для ИП
Период
Срок уплаты
2024 год
09.01.2025
2025 год
29.12.2025
Дополнительные страховые взносы для ИП
Период
Срок уплаты
2024 год
01.07.2025
2025 год
01.07.2026
3. Сроки уплаты страховых взносов для компаний
Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ
Период
Срок уплаты
Декабрь 2024
28.01.2025
Январь 2025
28.02.2025
Февраль 2025
28.03.2025
Март 2025
28.04.2025
Апрель 2025
28.05.2025
Май 2025
30.06.2025
Июнь 2025
28.07.2025
Июль 2025
28.08.2025
Август 2025
29.09.2025
Сентябрь 2025
28.10.2025
Октябрь 2025
28.11.2025
Ноябрь 2025
29.12.2025
Декабрь 2025
28.01.2026
Взносы на травматизм в Социальный фонд России
Период
Срок уплаты
Декабрь 2024
15.01.2025
Январь 2025
17.02.2025
Февраль 2025
17.03.2025
Март 2025
15.04.2025
Апрель 2025
15.05.2025
Май 2025
16.06.2025
Июнь 2025
15.07.2025
Июль 2025
15.08.2025
Август 2025
15.09.2025
Сентябрь 2025
15.10.2025
Октябрь 2025
17.11.2025
Ноябрь 2025
15.12.2025
Декабрь 2025
15.01.2026
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