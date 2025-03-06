В какие сроки платить налоги и взносы в 2025 году: подробный разбор

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Главное изменение:

Для ИП с 8 августа 2024 года изменился срок уплаты авансовых платежей — теперь они должны перечислять налоги до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В 2025 году продолжает действовать система ЕНС и ЕНП (единый налоговый и единый налоговый платеж). Это значит, что большинство налогов уплачивается до 28 числа следующего месяца. Если крайний срок попадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.