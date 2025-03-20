ЦОК Премиум 6000 20.03 (1) Мобильный
Коммерческая Тайна
Интернет и IT

Как прокачать бизнес с помощью GPT: пять мощных примеров

Если ты еще не пользовался нейросетями, то самое время начать. GPT — это не просто чат-бот, а полноценный помощник, который может стать твоим личным аналитиком, ассистентом и даже стратегом. Рассказываю, как он может облегчить жизнь предпринимателям, специалистам и всем, кто работает с текстами, данными и аналитикой.

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь!

Пример 1: Быстрый анализ кандидатов на вакансию

Бывало так, что нужно срочно найти человека в команду, но на обработку всех резюме нет времени?

Вот реальный кейс: маркетологу Наташе срочно понадобился специалист. У нее были требования к кандидату, но времени на обработку заявок не было. Я записал основные критерии, загрузил в GPT все резюме (PDF-файлы), а затем попросил его проанализировать каждого кандидата.

GPT не только разобрался в заметках, но и:

  • выделил ключевые параметры (опыт, навыки, достижения),

  • разложил кандидатов по приоритету,

  • добавил рекомендации по каждому.

📌 Где еще можно применять?

  • Выбор подрядчиков или сервисов: загрузи коммерческие предложения, а GPT разложит их в сравнительную таблицу.

  • Анализ идей для запуска: пропиши критерии и попроси GPT расставить идеи по приоритету.

  • Отбор сотрудников по резюме: сортируй по ключевым словам (образование, опыт, навыки) и смотри только на релевантных кандидатов.

GPT делает первичный анализ в секунды — это экономит кучу времени.

Пример 2: Написание аннотации к книге или продающего текста

Когда выходило новое издание книги, нужно было обновить аннотацию. Я загрузил отзывы читателей, попросил GPT выделить ключевые моменты и доработать текст аннотации.

Результат: за 30 секунд GPT выдал текст с акцентами на:

  • уникальности книги,

  • эмоциональном восприятии (читатели не могут оторваться),

  • конкретных результатах (как книга помогла),

  • ценности (таблицы, чек-листы, примеры).

📌 Где еще можно применять?

  • Написание продающих текстов: загрузи отзывы клиентов, попроси GPT выделить аргументы.

  • Описание продуктов и курсов: нейросеть поможет выделить сильные стороны.

  • Создание обучающих материалов: GPT на основе лекций может сформировать FAQ или резюме ключевых тезисов.

Пример 3: Анализ конфликта и стратегии коммуникации

Однажды я вступил в спор в комментариях в Telegram. Тональность дискуссии начала выходить за рамки, и мне нужно было понять, стоит ли продолжать. Я загрузил переписку в GPT и попросил проанализировать, кто как себя ведет.

GPT разобрал ситуацию и:

  • выделил паттерны в поведении собеседника (манипуляция, обесценивание),

  • показал, какие фразы лучше изменить,

  • предложил варианты ответов, чтобы вывести диалог в конструктив.

📌 Где еще можно применять?

  • Анализ рабочих переписок: помогает понять, где есть конфликтные точки.

  • Подготовка ответов клиентам: если нужна деликатность и четкость.

  • Получение непредвзятой обратной связи на твое общение с командой.

Пример 4: Кодификация опыта (создание структуры для обучения)

За годы работы у меня накопилось множество PR-кейсов. Нужно было систематизировать их и сделать чек-лист для студентов.

Как я использовал GPT:

  • Загрузил все материалы и попросил выделить общие паттерны успешных кейсов.

  • GPT сформировал структуру PR-проектов.

  • Разложил информацию по типам проектов (офлайн-ивенты, вебинары, коллаборации).

📌 Где еще можно применять?

  • Создание методичек и инструкций.

  • Подготовка обучающих программ.

  • Анализ успешных стратегий в бизнесе.

Пример 5: Автоматизация работы с данными и проектами

GPT можно использовать не просто как «бота», а как полноценного помощника, который помнит контекст.

📌 Как это сделать:

  • Создавать отдельные чаты для разных задач.

  • Структурировать запросы (например, «Мы работаем над PR-кампанией, ранее я загружал цели и график. Предложи идеи...»).

  • Использовать нумерацию и заголовки, чтобы GPT лучше ориентировался.

Вывод

GPT — это не просто «болталка», а мощный инструмент для бизнеса, маркетинга, аналитики и контента. Если правильно задавать запросы, он поможет:
✅ Экономить время на рутине,
✅ Улучшать качество работы,
✅ Систематизировать большие объемы информации.

Так что если ты еще не использовал нейросеть в повседневной работе — самое время попробовать.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

12 подписчиков 142 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию