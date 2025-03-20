Как прокачать бизнес с помощью GPT: пять мощных примеров

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Бывало так, что нужно срочно найти человека в команду, но на обработку всех резюме нет времени?

Вот реальный кейс: маркетологу Наташе срочно понадобился специалист. У нее были требования к кандидату, но времени на обработку заявок не было. Я записал основные критерии, загрузил в GPT все резюме (PDF-файлы), а затем попросил его проанализировать каждого кандидата.

GPT не только разобрался в заметках, но и:

выделил ключевые параметры (опыт, навыки, достижения),

разложил кандидатов по приоритету,

добавил рекомендации по каждому.

📌 Где еще можно применять?

Выбор подрядчиков или сервисов: загрузи коммерческие предложения, а GPT разложит их в сравнительную таблицу.

Анализ идей для запуска: пропиши критерии и попроси GPT расставить идеи по приоритету.

Отбор сотрудников по резюме: сортируй по ключевым словам (образование, опыт, навыки) и смотри только на релевантных кандидатов.

GPT делает первичный анализ в секунды — это экономит кучу времени.