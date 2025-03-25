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Коммерческая Тайна
НДС

НДС на УСН с 2025 года: полное руководство

С 1 января 2025 года все компании и ИП на упрощёнке (УСН) становятся плательщиками НДС. Это серьёзное изменение налоговой системы, требующее от бизнеса новых подходов к расчёту, отчётности и документообороту. Разберём все нюансы: кто должен платить НДС, какие ставки выбрать, как оформлять документы и когда сдавать отчётность.

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Кто должен платить НДС на УСН?

С 2025 года все упрощенцы автоматически становятся плательщиками НДС, но есть исключения, предусмотренные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ:

Освобождены от уплаты НДС:

  • Компании и ИП, если доход за прошлый год (2024) не превысил 60 млн руб.

  • Новые компании и ИП, зарегистрированные в 2025 году и позднее, если они сразу работают на УСН.

Важно:

  • Освобождение действует автоматически, никаких заявлений в налоговую подавать не нужно.

  • Отказаться от освобождения нельзя (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).

📌 Когда УСН всё равно должен платить НДС?

  • При ввозе товаров в Россию (включая страны ЕАЭС).

  • При исполнении обязанностей налогового агента по НДС (например, аренда госимуущества у иностранной компании).

📌 Когда начинается обязанность платить НДС?

  • С 1 января следующего года, если доход за предыдущий год превысил 60 млн руб.

  • С первого числа месяца, следующего за превышением 60 млн, если лимит пробит в текущем году.

📌 Пример
Компания "Альфа" в 2024 году заработала 59 млн → в 2025 году освобождена от НДС.
В августе 2025 доход превысил 60 млнс 1 сентября 2025 компания становится плательщиком НДС.
Если в 2026 году доход снова меньше 60 млн, то в 2027 году компания снова освобождается от НДС.

Размер прошлогоднего дохода определяется по правилам, установленным для того налогового режима, который тогда применялся (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН).
Если в предыдущем году предприниматель совмещал УСН с патентной системой, доходы по обоим режимам суммируются.

Ставки НДС для УСН с 2025 года

Ставку налога компания выбирает самостоятельно, но изменить её можно только раз в три года.

Общие ставки

20% – стандартная ставка для всех плательщиков НДС.
10% – применяется к продуктам питания, детским товарам и медицинским изделиям.
0% – экспортные операции, международные перевозки.

Плюсы: можно принимать «входной» НДС к вычету, уменьшая налог.
Минусы: повышает стоимость товаров/услуг, если клиенты не являются плательщиками НДС.

Пониженные ставки для УСН

5% – если доход от 60 до 250 млн руб.
7% – если доход от 250 до 450 млн руб.

Ограничения:

  • Вычет «входного» НДС недоступен.

  • Ставку нельзя менять три года, кроме случаев утраты УСН.

  • При доходе свыше 250 млн руб. автоматически переходите на 7% с 1 числа следующего месяца.

  • При доходе свыше 450 млн руб. утрачивается право на УСН, переход на ОСНО.

📌 Как выбрать ставку?

  • Если клиенты — плательщики НДС, выгоднее 20%, чтобы применять вычеты.

  • Если клиенты — физлица или компании без НДС, выгоднее 5% или 7%, так как цена с 20% будет выше.

Если компания выбрала ставку 5%, но в текущем году доход превысил 250 млн руб., с 1 числа следующего месяца ставка меняется на 7%.

Документы по НДС для УСН

📌 Счета-фактуры

  • Выставляются в течение 5 дней после отгрузки или получения аванса.

  • Если клиент — физлицо, счет-фактура не нужна.

  • Если операция не облагается НДС, счет-фактура не требуется.

  • Освобожденные от НДС компании на УСН не обязаны выставлять счета-фактуры, но если всё же выставят, обязаны уплатить налог.

📌 Книги покупок и продаж

  • Все счета-фактуры регистрируются в книге продаж.

  • Сделки с физлицами можно фиксировать сводно раз в месяц.

  • Вычеты по «входному» НДС (при ставке 20%) фиксируются в книге покупок.

Декларация и уплата НДС

📌 Сроки

  • Декларация раз в квартал, крайний срок подачи — 25-е число следующего месяца.

  • Уплата НДС разбивается на 3 части, платится до 28 числа каждого месяца.

  • Можно заплатить всю сумму сразу, срок — 28 число следующего месяца.

  • Декларация подаётся только в электронном виде.

Вывод

С 2025 года УСН становится сложнее, но если грамотно выбрать ставку и подготовить документы, можно избежать проблем с налоговой.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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