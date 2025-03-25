НДС на УСН с 2025 года: полное руководство

С 2025 года все упрощенцы автоматически становятся плательщиками НДС, но есть исключения, предусмотренные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ:

✅ Освобождены от уплаты НДС:

Компании и ИП, если доход за прошлый год (2024) не превысил 60 млн руб.

Новые компании и ИП, зарегистрированные в 2025 году и позднее, если они сразу работают на УСН.

❗ Важно:

Освобождение действует автоматически , никаких заявлений в налоговую подавать не нужно.

Отказаться от освобождения нельзя (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).

📌 Когда УСН всё равно должен платить НДС?

При ввозе товаров в Россию (включая страны ЕАЭС).

При исполнении обязанностей налогового агента по НДС (например, аренда госимуущества у иностранной компании).

📌 Когда начинается обязанность платить НДС?

С 1 января следующего года , если доход за предыдущий год превысил 60 млн руб.

С первого числа месяца, следующего за превышением 60 млн, если лимит пробит в текущем году.

📌 Пример

Компания "Альфа" в 2024 году заработала 59 млн → в 2025 году освобождена от НДС.

В августе 2025 доход превысил 60 млн → с 1 сентября 2025 компания становится плательщиком НДС.

Если в 2026 году доход снова меньше 60 млн, то в 2027 году компания снова освобождается от НДС.

Размер прошлогоднего дохода определяется по правилам, установленным для того налогового режима, который тогда применялся (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН).

Если в предыдущем году предприниматель совмещал УСН с патентной системой, доходы по обоим режимам суммируются.