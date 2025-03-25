НДС на УСН с 2025 года: полное руководство

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Кто должен платить НДС на УСН?
С 2025 года все упрощенцы автоматически становятся плательщиками НДС, но есть исключения, предусмотренные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ:
✅ Освобождены от уплаты НДС:
Компании и ИП, если доход за прошлый год (2024) не превысил 60 млн руб.
Новые компании и ИП, зарегистрированные в 2025 году и позднее, если они сразу работают на УСН.
❗ Важно:
Освобождение действует автоматически, никаких заявлений в налоговую подавать не нужно.
Отказаться от освобождения нельзя (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).
📌 Когда УСН всё равно должен платить НДС?
При ввозе товаров в Россию (включая страны ЕАЭС).
При исполнении обязанностей налогового агента по НДС (например, аренда госимуущества у иностранной компании).
📌 Когда начинается обязанность платить НДС?
С 1 января следующего года, если доход за предыдущий год превысил 60 млн руб.
С первого числа месяца, следующего за превышением 60 млн, если лимит пробит в текущем году.
📌 Пример
Компания "Альфа" в 2024 году заработала 59 млн → в 2025 году освобождена от НДС.
В августе 2025 доход превысил 60 млн → с 1 сентября 2025 компания становится плательщиком НДС.
Если в 2026 году доход снова меньше 60 млн, то в 2027 году компания снова освобождается от НДС.
Размер прошлогоднего дохода определяется по правилам, установленным для того налогового режима, который тогда применялся (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН).
Если в предыдущем году предприниматель совмещал УСН с патентной системой, доходы по обоим режимам суммируются.
Ставки НДС для УСН с 2025 года
Ставку налога компания выбирает самостоятельно, но изменить её можно только раз в три года.
Общие ставки
✔ 20% – стандартная ставка для всех плательщиков НДС.
✔ 10% – применяется к продуктам питания, детским товарам и медицинским изделиям.
✔ 0% – экспортные операции, международные перевозки.
✅ Плюсы: можно принимать «входной» НДС к вычету, уменьшая налог.
❌ Минусы: повышает стоимость товаров/услуг, если клиенты не являются плательщиками НДС.
Пониженные ставки для УСН
✔ 5% – если доход от 60 до 250 млн руб.
✔ 7% – если доход от 250 до 450 млн руб.
❗ Ограничения:
Вычет «входного» НДС недоступен.
Ставку нельзя менять три года, кроме случаев утраты УСН.
При доходе свыше 250 млн руб. автоматически переходите на 7% с 1 числа следующего месяца.
При доходе свыше 450 млн руб. утрачивается право на УСН, переход на ОСНО.
📌 Как выбрать ставку?
Если клиенты — плательщики НДС, выгоднее 20%, чтобы применять вычеты.
Если клиенты — физлица или компании без НДС, выгоднее 5% или 7%, так как цена с 20% будет выше.
Если компания выбрала ставку 5%, но в текущем году доход превысил 250 млн руб., с 1 числа следующего месяца ставка меняется на 7%.
Документы по НДС для УСН
📌 Счета-фактуры
Выставляются в течение 5 дней после отгрузки или получения аванса.
Если клиент — физлицо, счет-фактура не нужна.
Если операция не облагается НДС, счет-фактура не требуется.
Освобожденные от НДС компании на УСН не обязаны выставлять счета-фактуры, но если всё же выставят, обязаны уплатить налог.
📌 Книги покупок и продаж
Все счета-фактуры регистрируются в книге продаж.
Сделки с физлицами можно фиксировать сводно раз в месяц.
Вычеты по «входному» НДС (при ставке 20%) фиксируются в книге покупок.
Декларация и уплата НДС
📌 Сроки
Декларация раз в квартал, крайний срок подачи — 25-е число следующего месяца.
Уплата НДС разбивается на 3 части, платится до 28 числа каждого месяца.
Можно заплатить всю сумму сразу, срок — 28 число следующего месяца.
Декларация подаётся только в электронном виде.
Вывод
С 2025 года УСН становится сложнее, но если грамотно выбрать ставку и подготовить документы, можно избежать проблем с налоговой.
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