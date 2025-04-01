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Апрельская налоговая отчетность 2025: новые формы, повышенные ставки и риски доначислений

Апрель – месяц, когда бухгалтеры пьют валерьянку литрами, потому что налоговая отчетность наваливается сразу со всех сторон. В этом году все еще веселее: новые формы, новые ставки, и еще вдобавок туристический налог. Разбираемся, что и когда сдавать, чтобы не попасть под раздачу.