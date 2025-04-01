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Коммерческая Тайна
Отчетность

Апрельская налоговая отчетность 2025: новые формы, повышенные ставки и риски доначислений

Апрель – месяц, когда бухгалтеры пьют валерьянку литрами, потому что налоговая отчетность наваливается сразу со всех сторон. В этом году все еще веселее: новые формы, новые ставки, и еще вдобавок туристический налог. Разбираемся, что и когда сдавать, чтобы не попасть под раздачу.

1. РСВ: не проспи 25 апреля

2. Декларация по НДС: теперь 65 контрольных соотношений

3. Налог на прибыль: новая декларация, новая ставка

4. Туристический налог: новое веселье

5. Федеральный инвестиционный вычет

6. Новый стандарт инвентаризации с 1 апреля

7. Налоговый расчет доходов иностранных компаний

Что делать, чтобы не пролететь?

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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