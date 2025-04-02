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Коммерческая Тайна
Декларация по НДС

Все изменения в декларации по НДС в 2025: как правильно ее заполнить

Налоговая снова изменила правила игры. С 2025 года форма декларации по НДС поменялась, добавились новые ставки и новые требования для упрощенцев. Теперь даже компании на УСН должны сдавать отчетность по НДС, если выставляют счета-фактуры.

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Если не разобраться во всех нюансах, можно нарваться на штрафы или блокировку счета. Поэтому подробно разберем все этапы заполнения декларации по НДС, новую форму, ошибки, которые могут привести к доначислениям, и объясним, как сделать всё правильно с первого раза.

Что изменилось в декларации по НДС с 2025 года?

С отчетности за 1 квартал 2025 года заполняем новую форму декларации (КНД 1151001).

Главные изменения:

🔹 Теперь упрощенцы тоже платят НДС, если выставляют счета-фактуры (Закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
🔹 Появились новые налоговые ставки: 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105.
🔹 В декларации появились новые строки в разделах 3, 9 и приложении 1 к разделу 9.
🔹 Отдельно учитываются продажи через маркетплейсы – теперь посредники (Wildberries, Ozon и другие) должны указывать НДС по товарам из стран ЕАЭС.

Важно! Декларацию по старому формату налоговая не примет – её просто отклонят, а за просрочку придется заплатить штраф.

На основании каких документов заполняем декларацию?

Чтобы корректно заполнить декларацию по НДС, нужно собрать все необходимые документы:

Журнал учета счетов-фактур (для посредников, экспедиторов, застройщиков);
Книга покупок и книга продаж (все операции по НДС);
Счета-фактуры от неплательщиков НДС (новое требование);
Бухгалтерский и налоговый учет (иначе ФНС просто не поверит вашим расчетам).

Если что-то потеряли – готовьтесь к вопросам налоговой.

Пошаговое заполнение декларации по НДС

Шаг 1. Заполняем титульный лист

На титульном листе указываем:
✔ ИНН и КПП компании;
✔ Код налогового периода: 21 (1 квартал 2025 года);
✔ Номер корректировки (если сдаем впервые – "0—", если исправляем ошибки – "1—", "2—" и так далее);
✔ Данные о подписанте (руководитель или уполномоченное лицо).

Ошибка, которая приводит к отказу: если неправильно указать налоговый период (например, 31 вместо 21), налоговая просто не примет отчетность.

Шаг 2. Раздел 1 – итоговая сумма НДС

Этот раздел показывает, сколько налога нужно заплатить или возместить.

Строка 010 – ОКТМО вашей территории.
Строка 020 – КБК (код бюджетной классификации).
Строка 030 – для тех, кто работает по спецрежиму, но все равно выставляет счета-фактуры с НДС.
Строка 040 – итоговая сумма НДС к уплате.
Строка 050 – сумма НДС к возмещению.
Строки 055 и 056 – если возмещаете НДС в заявительном порядке (например, при соглашении о защите и поощрении капиталовложений).

Главная ошибка: если налог к уплате отсутствует, обязательно ставьте прочерки. Пустые ячейки – это повод для уточняющих запросов от ФНС.

Шаг 3. Раздел 3 – расчет налога

Этот раздел – самый важный, потому что именно здесь налоговики ищут ошибки и "забытые" суммы.

Строки 010–042 – указываем налоговую базу и сумму НДС по новым ставкам (7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105).
Строка 043 – если у вас экспортные операции, но нет подтверждения нулевой ставки.
Строка 044 – розничная продажа в системе tax free.
Строка 070 – суммы полученных авансов.
Строка 080 – НДС, который нужно восстановить.
Строки 120–190 – суммы НДС, которые можно принять к вычету.

На что обращает внимание налоговая: если в вычетах слишком большие суммы – ФНС может запросить пояснения и назначить камеральную проверку.

Шаг 4. Разделы 8 и 9 – счета-фактуры

Раздел 8 – указываем все счета-фактуры, по которым принимали НДС к вычету (из книги покупок).
Раздел 9все счета-фактуры, которые выставили покупателям (из книги продаж).

В этих разделах суммы указываем с копейками, в отличие от других разделов, где данные округляются до рублей.

Шаг 5. Раздел 12 – если у вас освобождение от НДС, но счета-фактуры выставляли

Если вы освобождены от НДС, но все равно выставляли счета с НДС – вам нужно заполнить только титульный лист, раздел 1 и раздел 12.

✔ В раздел 12 вносим номер счета-фактуры, сумму НДС и стоимость товара.
✔ В строке 001 указываем "0" (если добавляем новые сведения) или "1" (если данные не изменились).

Когда и куда сдавать декларацию?

📅 Крайний срок подачи – 25 апреля 2025 года.

Как сдаем декларацию:

  • В электронном виде через спецоператоров (обязательно для всех, кроме некоторых налоговых агентов и иностранных компаний).

  • На бумаге – только для ограниченного круга налогоплательщиков.

Что будет, если не сдать декларацию вовремя?

  • Штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (но не менее 1000 рублей).

  • Максимальный штраф – 30% от суммы налога.

  • Если компания не подаст отчет вовремя, ФНС может заблокировать расчетный счет.

Вывод: что делать прямо сейчас?

Проверьте, обязаны ли вы сдавать декларацию по НДС (теперь даже некоторые УСН попадают под этот налог).
Соберите все документы: книги покупок и продаж, счета-фактуры, налоговый учет.
Заполните декларацию строго по новым правилам.
Сдайте отчет вовремя, чтобы не попасть на штрафы.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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