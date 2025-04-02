Все изменения в декларации по НДС в 2025: как правильно ее заполнить

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Если не разобраться во всех нюансах, можно нарваться на штрафы или блокировку счета. Поэтому подробно разберем все этапы заполнения декларации по НДС, новую форму, ошибки, которые могут привести к доначислениям, и объясним, как сделать всё правильно с первого раза.
Что изменилось в декларации по НДС с 2025 года?
С отчетности за 1 квартал 2025 года заполняем новую форму декларации (КНД 1151001).
Главные изменения:
🔹 Теперь упрощенцы тоже платят НДС, если выставляют счета-фактуры (Закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
🔹 Появились новые налоговые ставки: 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105.
🔹 В декларации появились новые строки в разделах 3, 9 и приложении 1 к разделу 9.
🔹 Отдельно учитываются продажи через маркетплейсы – теперь посредники (Wildberries, Ozon и другие) должны указывать НДС по товарам из стран ЕАЭС.
Важно! Декларацию по старому формату налоговая не примет – её просто отклонят, а за просрочку придется заплатить штраф.
На основании каких документов заполняем декларацию?
Чтобы корректно заполнить декларацию по НДС, нужно собрать все необходимые документы:
✔ Журнал учета счетов-фактур (для посредников, экспедиторов, застройщиков);
✔ Книга покупок и книга продаж (все операции по НДС);
✔ Счета-фактуры от неплательщиков НДС (новое требование);
✔ Бухгалтерский и налоговый учет (иначе ФНС просто не поверит вашим расчетам).
Если что-то потеряли – готовьтесь к вопросам налоговой.
Пошаговое заполнение декларации по НДС
Шаг 1. Заполняем титульный лист
На титульном листе указываем:
✔ ИНН и КПП компании;
✔ Код налогового периода: 21 (1 квартал 2025 года);
✔ Номер корректировки (если сдаем впервые – "0—", если исправляем ошибки – "1—", "2—" и так далее);
✔ Данные о подписанте (руководитель или уполномоченное лицо).
Ошибка, которая приводит к отказу: если неправильно указать налоговый период (например, 31 вместо 21), налоговая просто не примет отчетность.
Шаг 2. Раздел 1 – итоговая сумма НДС
Этот раздел показывает, сколько налога нужно заплатить или возместить.
✔ Строка 010 – ОКТМО вашей территории.
✔ Строка 020 – КБК (код бюджетной классификации).
✔ Строка 030 – для тех, кто работает по спецрежиму, но все равно выставляет счета-фактуры с НДС.
✔ Строка 040 – итоговая сумма НДС к уплате.
✔ Строка 050 – сумма НДС к возмещению.
✔ Строки 055 и 056 – если возмещаете НДС в заявительном порядке (например, при соглашении о защите и поощрении капиталовложений).
⚠ Главная ошибка: если налог к уплате отсутствует, обязательно ставьте прочерки. Пустые ячейки – это повод для уточняющих запросов от ФНС.
Шаг 3. Раздел 3 – расчет налога
Этот раздел – самый важный, потому что именно здесь налоговики ищут ошибки и "забытые" суммы.
✔ Строки 010–042 – указываем налоговую базу и сумму НДС по новым ставкам (7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105).
✔ Строка 043 – если у вас экспортные операции, но нет подтверждения нулевой ставки.
✔ Строка 044 – розничная продажа в системе tax free.
✔ Строка 070 – суммы полученных авансов.
✔ Строка 080 – НДС, который нужно восстановить.
✔ Строки 120–190 – суммы НДС, которые можно принять к вычету.
⚠ На что обращает внимание налоговая: если в вычетах слишком большие суммы – ФНС может запросить пояснения и назначить камеральную проверку.
Шаг 4. Разделы 8 и 9 – счета-фактуры
✔ Раздел 8 – указываем все счета-фактуры, по которым принимали НДС к вычету (из книги покупок).
✔ Раздел 9 – все счета-фактуры, которые выставили покупателям (из книги продаж).
В этих разделах суммы указываем с копейками, в отличие от других разделов, где данные округляются до рублей.
Шаг 5. Раздел 12 – если у вас освобождение от НДС, но счета-фактуры выставляли
Если вы освобождены от НДС, но все равно выставляли счета с НДС – вам нужно заполнить только титульный лист, раздел 1 и раздел 12.
✔ В раздел 12 вносим номер счета-фактуры, сумму НДС и стоимость товара.
✔ В строке 001 указываем "0" (если добавляем новые сведения) или "1" (если данные не изменились).
Когда и куда сдавать декларацию?
📅 Крайний срок подачи – 25 апреля 2025 года.
✅ Как сдаем декларацию:
В электронном виде через спецоператоров (обязательно для всех, кроме некоторых налоговых агентов и иностранных компаний).
На бумаге – только для ограниченного круга налогоплательщиков.
Что будет, если не сдать декларацию вовремя?
Штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (но не менее 1000 рублей).
Максимальный штраф – 30% от суммы налога.
Если компания не подаст отчет вовремя, ФНС может заблокировать расчетный счет.
Вывод: что делать прямо сейчас?
✔ Проверьте, обязаны ли вы сдавать декларацию по НДС (теперь даже некоторые УСН попадают под этот налог).
✔ Соберите все документы: книги покупок и продаж, счета-фактуры, налоговый учет.
✔ Заполните декларацию строго по новым правилам.
✔ Сдайте отчет вовремя, чтобы не попасть на штрафы.
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