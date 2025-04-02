Все изменения в декларации по НДС в 2025: как правильно ее заполнить

Если не разобраться во всех нюансах, можно нарваться на штрафы или блокировку счета . Поэтому подробно разберем все этапы заполнения декларации по НДС, новую форму, ошибки, которые могут привести к доначислениям , и объясним, как сделать всё правильно с первого раза .

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Важно! Декларацию по старому формату налоговая не примет – её просто отклонят, а за просрочку придется заплатить штраф.

🔹 Теперь упрощенцы тоже платят НДС , если выставляют счета-фактуры ( Закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ ). 🔹 Появились новые налоговые ставки : 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105 . 🔹 В декларации появились новые строки в разделах 3, 9 и приложении 1 к разделу 9 . 🔹 Отдельно учитываются продажи через маркетплейсы – теперь посредники (Wildberries, Ozon и другие) должны указывать НДС по товарам из стран ЕАЭС .

С отчетности за 1 квартал 2025 года заполняем новую форму декларации (КНД 1151001) .

Что изменилось в декларации по НДС с 2025 года?

✔ Журнал учета счетов-фактур (для посредников, экспедиторов, застройщиков); ✔ Книга покупок и книга продаж (все операции по НДС); ✔ Счета-фактуры от неплательщиков НДС (новое требование); ✔ Бухгалтерский и налоговый учет (иначе ФНС просто не поверит вашим расчетам).

Чтобы корректно заполнить декларацию по НДС, нужно собрать все необходимые документы :

Пошаговое заполнение декларации по НДС

Шаг 1. Заполняем титульный лист

На титульном листе указываем:

✔ ИНН и КПП компании;

✔ Код налогового периода: 21 (1 квартал 2025 года);

✔ Номер корректировки (если сдаем впервые – "0—", если исправляем ошибки – "1—", "2—" и так далее);

✔ Данные о подписанте (руководитель или уполномоченное лицо). Ошибка, которая приводит к отказу: если неправильно указать налоговый период (например, 31 вместо 21), налоговая просто не примет отчетность.

Шаг 2. Раздел 1 – итоговая сумма НДС

Этот раздел показывает, сколько налога нужно заплатить или возместить. ✔ Строка 010 – ОКТМО вашей территории.

✔ Строка 020 – КБК (код бюджетной классификации).

✔ Строка 030 – для тех, кто работает по спецрежиму, но все равно выставляет счета-фактуры с НДС.

✔ Строка 040 – итоговая сумма НДС к уплате.

✔ Строка 050 – сумма НДС к возмещению.

✔ Строки 055 и 056 – если возмещаете НДС в заявительном порядке (например, при соглашении о защите и поощрении капиталовложений). ⚠ Главная ошибка: если налог к уплате отсутствует, обязательно ставьте прочерки. Пустые ячейки – это повод для уточняющих запросов от ФНС.

Шаг 3. Раздел 3 – расчет налога

Этот раздел – самый важный, потому что именно здесь налоговики ищут ошибки и "забытые" суммы. ✔ Строки 010–042 – указываем налоговую базу и сумму НДС по новым ставкам (7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105).

✔ Строка 043 – если у вас экспортные операции, но нет подтверждения нулевой ставки.

✔ Строка 044 – розничная продажа в системе tax free.

✔ Строка 070 – суммы полученных авансов.

✔ Строка 080 – НДС, который нужно восстановить.

✔ Строки 120–190 – суммы НДС, которые можно принять к вычету. ⚠ На что обращает внимание налоговая: если в вычетах слишком большие суммы – ФНС может запросить пояснения и назначить камеральную проверку.

Шаг 4. Разделы 8 и 9 – счета-фактуры

✔ Раздел 8 – указываем все счета-фактуры, по которым принимали НДС к вычету (из книги покупок).

✔ Раздел 9 – все счета-фактуры, которые выставили покупателям (из книги продаж). В этих разделах суммы указываем с копейками, в отличие от других разделов, где данные округляются до рублей.

Шаг 5. Раздел 12 – если у вас освобождение от НДС, но счета-фактуры выставляли