Новые правила УПД с 2025 года: как избежать штрафов от ФНС

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С 1 апреля 2025 года ФНС официально ввел обязательное применение формата XML версии 5.03 для всех, кто работает с универсальным передаточным документом (УПД). Старые форматы — под запретом. PDF уходит в прошлое. Новый XML — обязательный. Иначе: штрафы, блокировки, отказ от приёма документов, претензии от контрагентов и ФНС.

Разберёмся, что именно меняется, кого касается и что делать, чтобы не попасть под санкции.