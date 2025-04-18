Как списать НДС на расходы — инструкция для тех, кто не хочет попасть под доначисления

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В этой инструкции:
когда налог на добавленную стоимость можно включить в расходы;
как списать НДС с проводками;
что делать при отказе в вычете;
и как не попасть на доначисление при ошибке.
Что такое списание НДС и в каких случаях оно возможно
Списание НДС — это не альтернатива вычету, а вынужденная мера. Его проводят, когда вычет невозможен. Смысл — уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль за счёт включения налога в расходы.
📌 Но: входной НДС можно списать не всегда. Всё зависит: — от налогового режима; — от того, включён ли налогоплательщик в систему НДС; — от цели приобретения (для НДС-облагаемых операций или нет).
В каких случаях можно списать НДС на расходы
Вот 5 категорий, при которых это допустимо:
Реализация товаров за пределами России.
Налогоплательщик не обязан платить НДС — например, работает на УСН.
Организация — банк, страховщик, НПФ или иной участник фондового рынка.
Приобретения используются для необлагаемых НДС операций.
Организация работает на УСН с объектом «доходы минус расходы».
📌 Внимание: на УСН с объектом «доходы» списать НДС в расходы нельзя вообще. В Книге доходов и расходов он не отражается.
📎 Нельзя учесть в расходах и НДС, который не был принят к вычету по причине отсутствия документов. Это прямо следует из писем Минфина (№ 03-07-11/3094 от 24.01.2017, № 03-07-11/126 от 24.04.2007).
Как списать НДС на УСН
Если вы на УСН с объектом «доходы минус расходы», НДС можно включить в расходы только в пределах допустимых затрат (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). То есть: – нужно оплатить поставщику; – нужно учесть расходы по правилам главы 26.2 НК РФ.
Если затраты не учитываются при расчёте УСН — списание НДС по ним также невозможно.
Бухгалтерские проводки при списании НДС
Если вычет не применяется, списание отражают через:
Дебет 91-2 Кредит 19 — списание входного НДС за счёт собственных средств.
Если применяется ПБУ 18/02, дополнительно:
Дебет 99 Кредит 68 — признание постоянного налогового расхода.
Пример проводок по НДС, принятому к вычету
Дебет 19 Кредит 60 — отражён НДС, предъявленный поставщиком.
Дебет 68 Кредит 19 — принят к вычету НДС.
Что делать, если НДС не принят к вычету и срок прошёл
📌 Если прошло 3 года с момента покупки — право на вычет утрачено. Остаток на сч. 19 спишется на расходы:
Дебет 91-2 Кредит 19 — списан НДС как прочий расход.
Если применяете ПБУ 18/02 — отражается как постоянный налоговый расход (Дебет 99 Кредит 68).
Как исправить ошибку по вычету НДС
Если ошибка выявлена в текущем году:
Дебет 68 Кредит 19 — сторнирован НДС, неправомерно принятый к вычету.
Если в прошлом году (и она существенна):
Дебет 84 Кредит 68 — признание снятого вычета как расхода прошлых лет.
Дебет 01 Кредит 68 — корректировка первоначальной стоимости основного средства.
Дебет 84 Кредит 02 — пересчитанная амортизация.
Если ошибка несущественная:
Делайте проводку в текущем году: Дебет 91-2 Кредит 19.
Как отразить доначисленный НДС
При доначислении по решению ИФНС:
Дебет 68 (ЕНП) Кредит 51 — доплата налога в бюджет.
Дебет 68 (НДС) Кредит 68 (ЕНП) — зачёт ЕНП в счёт НДС.
Если амортизация основного средства рассчитывалась без НДС, но вычет снят — пересчитываем амортизацию:
Дебет 20 (или 26, 44) Кредит 02 — пересчёт амортизации с новой стоимостью.
Разница между бухгалтерским и налоговым учётом
🚫 Не включайте в налоговые расходы НДС, не принятый к вычету по формальным причинам: – отсутствие счёта-фактуры; – некорректное оформление.
Если применяете ПБУ 18/02:
Дебет 99 Кредит 68 — отражение постоянного налогового расхода.
Частые вопросы
🔸 Можно ли списать НДС, исчисленный к уплате? Да, при списании без предъявления покупателю и в случае списания дебиторки.
🔸 Можно ли списать НДС, не принятый к вычету? Нет, только если позволяет п. 2 ст. 170 НК РФ.
🔸 Можно ли списывать вычет частями? Да. Допустимо заявлять частичный вычет.
🔸 Что делать с копейками? В декларациях и платёжках округлять до целых. В первичке и книгах покупок — без округлений.
📌 Чтобы не теряться в хаосе проводок и трактовок Минфина, проверяйте документы заранее. И если вы видите, что с вычетом не всё чисто — не пытайтесь «протащить» налог. Лучше сразу — в расходы, по всем правилам.
Инструкция, которая может сэкономить вам сотни тысяч — теперь у вас под рукой.
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