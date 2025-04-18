Как списать НДС на расходы — инструкция для тех, кто не хочет попасть под доначисления

Что такое списание НДС и в каких случаях оно возможно

Списание НДС — это не альтернатива вычету, а вынужденная мера. Его проводят, когда вычет невозможен. Смысл — уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль за счёт включения налога в расходы.

📌 Но: входной НДС можно списать не всегда. Всё зависит: — от налогового режима; — от того, включён ли налогоплательщик в систему НДС; — от цели приобретения (для НДС-облагаемых операций или нет).