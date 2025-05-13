Как бизнесу избежать штрафов при работе с самозанятыми: подробная инструкция

Работаете с самозанятыми? Переводите по 20 000 ₽ и больше? Тогда вам стоит знать: налоговая теперь передаёт данные в комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. И если вы платите регулярно — вы в зоне риска.

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Ниже — чёткое руководство, как работать с самозанятыми законно, без доначислений и претензий. Только конкретика. Только факты.

Кто и за что теперь проверяет

В каждом регионе созданы комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Это не обычные рабочие группы: в их состав входят представители ФНС, Минтруда, Роструда и МВД. Их задача — искать подмену трудовых отношений, в том числе через самозанятых.

Основание — Приказ Минтруда № 40н от 02.02.2024. Согласно этому документу, налоговики обязаны передавать в комиссию данные о бизнесе, если одновременно выполняются три условия:

С вами сотрудничают 10 и более самозанятых. Вы переводите им от 20 000 ₽ в месяц. Эти переводы идут не менее 3 месяцев подряд.

Если всё это совпадает — бизнес попадает на стол комиссии.

Что именно передаёт налоговая

В комиссию отправляется не просто общая информация, а данные, составляющие налоговую тайну. Среди них:

— название вашей компании или ФИО ИП;

— ИНН;

— количество самозанятых, с которыми вы работаете;

— средние суммы выплат;

— длительность этих выплат;

— сколько чеков самозанятые сформировали на ваш ИНН.

Почему суммы в 20 000 ₽ — это не запрет, но триггер

Факт: платить самозанятым больше 20 000 ₽ — не запрещено. Это нормальная ситуация, если человек действительно выполняет услугу, проект, работу.

Но если платежи регулярны, суммы одинаковые, а деятельности — по сути, постоянная — это может быть признаком замаскированного найма. Особенно, если самозанятый:

— работает по графику,

— подчиняется руководству,

— получает фикс каждый месяц,

— и не предоставляет результат, а просто «отрабатывает» часы.

Чем это грозит

Если комиссия посчитает, что самозанятый на самом деле — наёмный работник, у налоговой появится основание для доначислений:

— НДФЛ за всё время сотрудничества;

— страховые взносы;

— штрафы:

▪️ 20% от недоимки по НДФЛ

▪️ 40% от недоимки по взносам

А дальше — хуже. Вас могут включить в реестр работодателей с нарушениями занятости. Этот список публичный. И каждый контрагент, банк или инвестор сможет увидеть, что вы нарушали. Работать с такими компаниями — риск, особенно при проверке ЗСК или получении госконтрактов.

Как безопасно работать с самозанятыми

Чтобы сохранить работу с НПД и избежать претензий:

Не заменяйте трудовой договор договором с самозанятым.

Нельзя брать его в штат по сути — но без оформления. Фиксируйте результат, а не процесс.

Оплата — за работу, проект, услугу. Не за «быть онлайн с 9 до 18». Избегайте регулярных одинаковых выплат.

Это главный признак трудовых отношений. Не давайте самозанятым доступ к внутренним процессам, как штатным.

Нет руководства, графиков, отпусков, внутренней переписки. Сохраняйте акты, чек НПД и переписку.

Чтобы в любой момент показать: была услуга, был результат. Оценивайте нагрузку.

Если в компании 50% персонала — самозанятые, это риск.

Если всё равно попали в проверку

Главное — документы. Покажите:

— договора, где есть результат работы;

— чек от самозанятого в рамках НПД;

— акты оказанных услуг;

— переписку, из которой видно, что вы не руководили, а заказывали услугу.

Чем чётче будет выстроена правовая позиция, тем выше шанс отбиться — как это уже происходило в судах.

Работа с самозанятыми — не зло и не угроза. Но только если это не прикрытие для ухода от налогов.