Как бизнесу избежать штрафов при работе с самозанятыми: подробная инструкция

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Ниже — чёткое руководство, как работать с самозанятыми законно, без доначислений и претензий. Только конкретика. Только факты.
Кто и за что теперь проверяет
В каждом регионе созданы комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Это не обычные рабочие группы: в их состав входят представители ФНС, Минтруда, Роструда и МВД. Их задача — искать подмену трудовых отношений, в том числе через самозанятых.
Основание — Приказ Минтруда № 40н от 02.02.2024. Согласно этому документу, налоговики обязаны передавать в комиссию данные о бизнесе, если одновременно выполняются три условия:
С вами сотрудничают 10 и более самозанятых.
Вы переводите им от 20 000 ₽ в месяц.
Эти переводы идут не менее 3 месяцев подряд.
Если всё это совпадает — бизнес попадает на стол комиссии.
Что именно передаёт налоговая
В комиссию отправляется не просто общая информация, а данные, составляющие налоговую тайну. Среди них:
— название вашей компании или ФИО ИП;
— ИНН;
— количество самозанятых, с которыми вы работаете;
— средние суммы выплат;
— длительность этих выплат;
— сколько чеков самозанятые сформировали на ваш ИНН.
Почему суммы в 20 000 ₽ — это не запрет, но триггер
Факт: платить самозанятым больше 20 000 ₽ — не запрещено. Это нормальная ситуация, если человек действительно выполняет услугу, проект, работу.
Но если платежи регулярны, суммы одинаковые, а деятельности — по сути, постоянная — это может быть признаком замаскированного найма. Особенно, если самозанятый:
— работает по графику,
— подчиняется руководству,
— получает фикс каждый месяц,
— и не предоставляет результат, а просто «отрабатывает» часы.
Чем это грозит
Если комиссия посчитает, что самозанятый на самом деле — наёмный работник, у налоговой появится основание для доначислений:
— НДФЛ за всё время сотрудничества;
— страховые взносы;
— штрафы:
▪️ 20% от недоимки по НДФЛ
▪️ 40% от недоимки по взносам
А дальше — хуже. Вас могут включить в реестр работодателей с нарушениями занятости. Этот список публичный. И каждый контрагент, банк или инвестор сможет увидеть, что вы нарушали. Работать с такими компаниями — риск, особенно при проверке ЗСК или получении госконтрактов.
Как безопасно работать с самозанятыми
Чтобы сохранить работу с НПД и избежать претензий:
Не заменяйте трудовой договор договором с самозанятым.
Нельзя брать его в штат по сути — но без оформления.
Фиксируйте результат, а не процесс.
Оплата — за работу, проект, услугу. Не за «быть онлайн с 9 до 18».
Избегайте регулярных одинаковых выплат.
Это главный признак трудовых отношений.
Не давайте самозанятым доступ к внутренним процессам, как штатным.
Нет руководства, графиков, отпусков, внутренней переписки.
Сохраняйте акты, чек НПД и переписку.
Чтобы в любой момент показать: была услуга, был результат.
Оценивайте нагрузку.
Если в компании 50% персонала — самозанятые, это риск.
Если всё равно попали в проверку
Главное — документы. Покажите:
— договора, где есть результат работы;
— чек от самозанятого в рамках НПД;
— акты оказанных услуг;
— переписку, из которой видно, что вы не руководили, а заказывали услугу.
Чем чётче будет выстроена правовая позиция, тем выше шанс отбиться — как это уже происходило в судах.
Работа с самозанятыми — не зло и не угроза. Но только если это не прикрытие для ухода от налогов.
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