С 15 мая — новые правила оформления кредитов. Что важно знать бизнесу и физлицам

Основа изменений — Федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ

Он вводит жесткие регламенты по передаче денег заемщику и требует от кредитных организаций прописывать меры по предотвращению оформления кредитов без согласия клиента .

Что меняется:

Передача денег — с обязательной паузой.

Теперь получить деньги по потребительскому кредиту сразу не получится. Вводятся фиксированные задержки после подписания договора:

— от 50 000 до 200 000 ₽ — не ранее чем через 4 часа

— свыше 200 000 ₽ — не ранее чем через 48 часов

Цель — дать заемщику «временную подушку» для отказа от сомнительной сделки, если она была навязана или оформлена мошенниками.

Это обязательное требование для всех кредитных и микрофинансовых организаций. Нарушение — прямое основание для привлечения к ответственности.