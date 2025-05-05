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Коммерческая Тайна
Кредитование

С 15 мая — новые правила оформления кредитов. Что важно знать бизнесу и физлицам

Финансовый рынок России переходит в режим повышенной защиты от мошенничества. С 15 мая 2025 года вступают в силу новые обязательные правила заключения кредитных договоров — они меняют логику работы банков и МФО.

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Основа изменений — Федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ

Он вводит жесткие регламенты по передаче денег заемщику и требует от кредитных организаций прописывать меры по предотвращению оформления кредитов без согласия клиента.

Что меняется:

Передача денег — с обязательной паузой.

Теперь получить деньги по потребительскому кредиту сразу не получится. Вводятся фиксированные задержки после подписания договора:

от 50 000 до 200 000 ₽не ранее чем через 4 часа
свыше 200 000 ₽не ранее чем через 48 часов

Цель — дать заемщику «временную подушку» для отказа от сомнительной сделки, если она была навязана или оформлена мошенниками.

Это обязательное требование для всех кредитных и микрофинансовых организаций. Нарушение — прямое основание для привлечения к ответственности.

Кому дадут деньги без задержки — исключения

Задержка не применяется, если:

— договор подписан несколькими заемщиками или есть поручитель
— оформляется автокредит (с обеспечением залогом ТС)
— это рефинансирование без увеличения общей суммы долга
— заемщик заранее назначил уполномоченное физлицо (и согласовал это с банком)
— деньги перечисляются напрямую юрлицу или ИП (оплата товаров/услуг — кроме интернет-покупок)
— кредит образовательный и подпадает под госпрограмму

💡 Эти исключения позволяют не тормозить важные процессы — автосделки, B2B-оплаты, рефинансирование, целевые выплаты.

Контроль через Госуслуги уже работает

Ранее уже была введена возможность самозапрета на выдачу кредитов — через личный кабинет на Госуслугах.
Теперь — еще и обязательная пауза между согласием и получением денег.

Что это значит для бизнеса и физлиц?

  1. Банкам и МФО — обновить договоры и IT-платформы: автоматическое соблюдение паузы теперь обязательное условие.

  2. Бизнесу — учесть новую задержку при расчетах через заемные средства (особенно при оплате офлайн-товаров или оборудования).

  3. Физлицам — внимательнее читать договоры и понимать, когда вы действительно получаете деньги.

  4. Юристам и бухгалтерам — перестроить консультации по займам, особенно если речь о рефинансировании, залоге или офлайн-оплате.

Эти меры — продолжение курса на борьбу с кредитным мошенничеством, в том числе с оформлением займов по поддельным доверенностям или при утечке данных.
Задержка между согласием и переводом — новый уровень защиты. Но и новый фактор планирования.

Сохраняйте, пересылайте, добавляйте в регламент — 15 мая 2025 года все вступит в силу.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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