С 15 мая — новые правила оформления кредитов. Что важно знать бизнесу и физлицам

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Основа изменений — Федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ
Он вводит жесткие регламенты по передаче денег заемщику и требует от кредитных организаций прописывать меры по предотвращению оформления кредитов без согласия клиента.
Что меняется:
Передача денег — с обязательной паузой.
Теперь получить деньги по потребительскому кредиту сразу не получится. Вводятся фиксированные задержки после подписания договора:
— от 50 000 до 200 000 ₽ — не ранее чем через 4 часа
— свыше 200 000 ₽ — не ранее чем через 48 часов
Цель — дать заемщику «временную подушку» для отказа от сомнительной сделки, если она была навязана или оформлена мошенниками.
Это обязательное требование для всех кредитных и микрофинансовых организаций. Нарушение — прямое основание для привлечения к ответственности.
Кому дадут деньги без задержки — исключения
Задержка не применяется, если:
— договор подписан несколькими заемщиками или есть поручитель
— оформляется автокредит (с обеспечением залогом ТС)
— это рефинансирование без увеличения общей суммы долга
— заемщик заранее назначил уполномоченное физлицо (и согласовал это с банком)
— деньги перечисляются напрямую юрлицу или ИП (оплата товаров/услуг — кроме интернет-покупок)
— кредит образовательный и подпадает под госпрограмму
💡 Эти исключения позволяют не тормозить важные процессы — автосделки, B2B-оплаты, рефинансирование, целевые выплаты.
Контроль через Госуслуги уже работает
Ранее уже была введена возможность самозапрета на выдачу кредитов — через личный кабинет на Госуслугах.
Теперь — еще и обязательная пауза между согласием и получением денег.
Что это значит для бизнеса и физлиц?
Банкам и МФО — обновить договоры и IT-платформы: автоматическое соблюдение паузы теперь обязательное условие.
Бизнесу — учесть новую задержку при расчетах через заемные средства (особенно при оплате офлайн-товаров или оборудования).
Физлицам — внимательнее читать договоры и понимать, когда вы действительно получаете деньги.
Юристам и бухгалтерам — перестроить консультации по займам, особенно если речь о рефинансировании, залоге или офлайн-оплате.
Эти меры — продолжение курса на борьбу с кредитным мошенничеством, в том числе с оформлением займов по поддельным доверенностям или при утечке данных.
Задержка между согласием и переводом — новый уровень защиты. Но и новый фактор планирования.
Сохраняйте, пересылайте, добавляйте в регламент — 15 мая 2025 года все вступит в силу.
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