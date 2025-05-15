Кейс: семейный бизнес — не повод для автоматических доначислений

Что сказал Верховный суд

Налоги надо считать не по шаблону, а по фактам реальной деятельности.

⚠️ Суд обратил внимание: в расчетах ИФНС не учтены ранее уплаченные налоги. Это искажает налоговую обязанность. Просто сложить выручку супругов и применить ставку ОСН — нельзя.

Дело вернули на пересчет. Итог: налоги пересчитали, но факт участия в «дроблении» остался признанным.