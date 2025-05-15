Кейс: семейный бизнес — не повод для автоматических доначислений

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Что случилось
ИП, работающий на УСН, производил одежду в собственном помещении. Его супруга — тоже ИП. Оба вели бизнес параллельно. Инспекция провела выездную проверку и сделала вывод: супруги на самом деле — единый хозяйствующий субъект, а значит, налицо схема дробления. Дополнительно налоговики обнаружили 43 млн рублей, прошедших через личную карту ИП — якобы это скрытая выручка.
Что сделала налоговая
— Обвинила в получении необоснованной налоговой выгоды.
— Объединила доходы обоих супругов.
— Проигнорировала ранее уплаченные налоги.
— Начислила НДС и налог на прибыль по общей системе налогообложения.
Что сказали суды первой, апелляционной и кассационной инстанций
Поддержали ФНС: раз деятельность супругов взаимосвязана — значит, это дробление.
Что сказал Верховный суд
Налоги надо считать не по шаблону, а по фактам реальной деятельности.
⚠️ Суд обратил внимание: в расчетах ИФНС не учтены ранее уплаченные налоги. Это искажает налоговую обязанность. Просто сложить выручку супругов и применить ставку ОСН — нельзя.
Дело вернули на пересчет. Итог: налоги пересчитали, но факт участия в «дроблении» остался признанным.
Вывод для бизнеса
Даже если бизнес ведут супруги, это не автоматически означает схему. Но и делить процесс «на бумаге», если в реальности всё общее — риск нарваться на претензии и доначисления.
При проверках инспекция будет искать фактическую взаимосвязь — помещения, оборудование, персонал, товар, счета. А суды будут смотреть, как реально устроена работа, и не позволят просто механически считать налоги по максимуму.
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