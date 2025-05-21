⚠️ Номинальный директор — опасная экономия или прямой путь к уголовному делу?

Почему родственники — не выход?

Если вы думаете, что оформление бизнеса на родственников упрощает ситуацию, то это ошибка.

Родственные связи не защищают вас от уголовного преследования и не смягчают наказание. Уголовный кодекс одинаково суров как к тем, кто за 10 тысяч рублей предлагает студенту стать номинальным директором компании, так и к тем, кто просит свою маму, папу, бабушку или дедушку оформить ИП, чтобы раздробить бизнес, например, разделить выручку с маркетплейсов.

Отсутствие зарплаты для такого директора — не смягчающее обстоятельство, а дополнительный фактор риска.