ЦОК КПП ЗП 21.05 Мобильный
Коммерческая Тайна
Оптимизация налогообложения

⚠️ Номинальный директор — опасная экономия или прямой путь к уголовному делу?

Многие предприниматели считают, что привлечение формального (номинального) директора или учредителя — это простой способ облегчить налоговое бремя или оптимизировать бизнес-процессы. Часто для этой роли выбирают доверчивых граждан из уязвимых социальных групп, обещая им небольшое денежное вознаграждение за «одну-единственную подпись».

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Как это происходит?

  • Человек соглашается стать номинальным директором, учредителем или ИП, уверенный, что больше от него ничего не потребуется.

  • Реальное управление и работу компании якобы будут выполнять другие лица по доверенности.

  • На практике же «номинал» получает минимальное разовое вознаграждение и гигантские проблемы в будущем.

В чём реальный риск?

Российское законодательство категорично:

  • Ст. 173.1 и 173.2 УК РФ — незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для регистрации. Наказание: до 5 лет лишения свободы.

  • Ст. 174 и 174.1 УК РФ — обналичивание денежных средств.

  • Ст. 159 и 159.3 УК РФ — мошенничество.

Номинальный директор может легко стать обвиняемым по уголовному делу, а наказание будет несопоставимо с обещанной ранее «легкой» прибылью.

Почему родственники — не выход?

Если вы думаете, что оформление бизнеса на родственников упрощает ситуацию, то это ошибка.
Родственные связи не защищают вас от уголовного преследования и не смягчают наказание. Уголовный кодекс одинаково суров как к тем, кто за 10 тысяч рублей предлагает студенту стать номинальным директором компании, так и к тем, кто просит свою маму, папу, бабушку или дедушку оформить ИП, чтобы раздробить бизнес, например, разделить выручку с маркетплейсов.

Отсутствие зарплаты для такого директора — не смягчающее обстоятельство, а дополнительный фактор риска.

Как правильно разделить бизнес, чтобы не попасть под статью?

Есть только один полностью легальный путь — это разделение бизнеса на независимые и самостоятельные юридические лица.
Если этот вариант невозможен, альтернативы, которая гарантирует безопасность, просто не существует.

Важный вопрос, на который надо честно ответить себе прямо сейчас

Готовы ли вы нести расходы и действительно разделить свой бизнес на независимые компании, которые реально работают отдельно друг от друга?

От вашей реакции на этот вопрос и зависит судьба вашего бизнеса и личная свобода.

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Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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