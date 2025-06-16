Заблокировали счёт? Проверяем причину за три минуты — без звонков в банк и визита в инспекцию

Давно работает бесплатный инструмент, который экономит время и нервы, когда банк останавливает платежи. Многие им до сих пор не пользуются — давайте исправим.

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Шаг 1. Заходим на нужную страницу

Открываем сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов» — service.nalog.ru/bi.html.

Шаг 2. Настраиваем запрос

В поле «Тип запроса» выбираем строку

«Действующие решения о приостановлении операции по счёту» .

Вносим два реквизита: ИНН компании (или ИП); БИК банка, в котором открыт расчётный счёт.



Сервис принимает запросы как по собственным счетам, так и по счетам контрагентов — пригодится, когда проверяете нового партнёра.

Шаг 3. Получаем результат

Нажимаем «Отправить» — на экране появляется решение налоговой о приостановке и код основания.

Расшифровываем код: о чём он говорит

Код Что произошло Что делать 01 Не сдана отчётность Сдать декларации 05 Неуплата налога Оплатить недоимку и пени 14 Ошибка в декларации Подать уточнёнку … … …

Сверяем цифру, сразу понимаем следующую задачу.

Почему этот сервис стоит держать в закладках

Без звонков в банк. Сразу видите источник проблемы — не теряете время на линию комплаенса.

Точные причины. Никаких предположений, только официальное основание.

Проверка партнёров. Вижу приостановку у контрагента — понимаю, что мой платёж к нему тоже может зависнуть.

Запомнили? service.nalog.ru/bi.html — первая точка контроля, когда бизнес внезапно оказывается без доступа к деньгам.