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Коммерческая Тайна
Блокировка счетов

Заблокировали счёт? Проверяем причину за три минуты — без звонков в банк и визита в инспекцию

Давно работает бесплатный инструмент, который экономит время и нервы, когда банк останавливает платежи. Многие им до сих пор не пользуются — давайте исправим.
Заблокировали счёт? Проверяем причину за три минуты — без звонков в банк и визита в инспекцию

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Шаг 1. Заходим на нужную страницу

Открываем сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов»service.nalog.ru/bi.html.

Шаг 2. Настраиваем запрос

  • В поле «Тип запроса» выбираем строку
    «Действующие решения о приостановлении операции по счёту».

  • Вносим два реквизита:

    • ИНН компании (или ИП);

    • БИК банка, в котором открыт расчётный счёт.

Сервис принимает запросы как по собственным счетам, так и по счетам контрагентов — пригодится, когда проверяете нового партнёра.

Шаг 3. Получаем результат

Нажимаем «Отправить» — на экране появляется решение налоговой о приостановке и код основания.

Расшифровываем код: о чём он говорит

Код

Что произошло

Что делать

01

Не сдана отчётность

Сдать декларации

05

Неуплата налога

Оплатить недоимку и пени

14

Ошибка в декларации

Подать уточнёнку

Сверяем цифру, сразу понимаем следующую задачу.

Почему этот сервис стоит держать в закладках

  • Без звонков в банк. Сразу видите источник проблемы — не теряете время на линию комплаенса.

  • Точные причины. Никаких предположений, только официальное основание.

  • Проверка партнёров. Вижу приостановку у контрагента — понимаю, что мой платёж к нему тоже может зависнуть.

Запомнили? service.nalog.ru/bi.html — первая точка контроля, когда бизнес внезапно оказывается без доступа к деньгам.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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