Заблокировали счёт? Проверяем причину за три минуты — без звонков в банк и визита в инспекцию
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Шаг 1. Заходим на нужную страницу
Открываем сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов» — service.nalog.ru/bi.html.
Шаг 2. Настраиваем запрос
В поле «Тип запроса» выбираем строку
«Действующие решения о приостановлении операции по счёту».
Вносим два реквизита:
ИНН компании (или ИП);
БИК банка, в котором открыт расчётный счёт.
Сервис принимает запросы как по собственным счетам, так и по счетам контрагентов — пригодится, когда проверяете нового партнёра.
Шаг 3. Получаем результат
Нажимаем «Отправить» — на экране появляется решение налоговой о приостановке и код основания.
Расшифровываем код: о чём он говорит
Код
Что произошло
Что делать
01
Не сдана отчётность
Сдать декларации
05
Неуплата налога
Оплатить недоимку и пени
14
Ошибка в декларации
Подать уточнёнку
…
…
…
Сверяем цифру, сразу понимаем следующую задачу.
Почему этот сервис стоит держать в закладках
Без звонков в банк. Сразу видите источник проблемы — не теряете время на линию комплаенса.
Точные причины. Никаких предположений, только официальное основание.
Проверка партнёров. Вижу приостановку у контрагента — понимаю, что мой платёж к нему тоже может зависнуть.
Запомнили? service.nalog.ru/bi.html — первая точка контроля, когда бизнес внезапно оказывается без доступа к деньгам.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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