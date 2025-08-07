❗️ C 3 августа действуют новые штрафы для компаний и ИП

С августа 2025 года у надзорных органов появляется больше оснований для наказания компаний и предпринимателей. Вступают в силу изменения в статью 19.4.1 КоАП РФ, которые значительно расширяют ответственность за любые формы воспрепятствования контрольным мероприятиям. Теперь речь идёт не только о проверках, но и о гораздо более широком наборе действий...

Речь пойдет не только о проверках, но и о гораздо более широком наборе действий — от контрольных и мониторинговых закупок до выборочного контроля и инспекционных визитов.

Ранее ответственность наступала исключительно за вмеша́тельство в ходе проверок. Теперь поводом для штрафа может стать любое препятствование мероприятиям, которые проводятся в рамках государственного или муниципального контроля. Это и документарные, и выездные проверки, и даже профилактические мероприятия, формально не считающиеся проверкой. Закон прямо указывает: под контрольными (надзорными) мероприятиями понимаются любые действия, направленные на контроль соблюдения обязательных требований.

Штрафы варьируются в зависимости от категории нарушителя. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям придётся заплатить от 2000 до 4000 рублей. Если действия приведут к невозможности завершить или провести мероприятие, сумма возрастает до 10 000 рублей. Для организаций, в том числе малых и средних, порог санкций ещё выше — вплоть до 50 000 рублей. А в случае повторного нарушения — ещё жёстче: штрафы до 100 000 рублей, а для должностных лиц и ИП возможна дисквалификация.

Федеральный закон № 236-ФЗ от 23 июля 2025 года направлен на усиление ответственности бизнеса за уклонение от надзора. Это ответ на практику, когда компании пытались заблокировать действия инспекции под формальными предлогами — например, отсутствием директора, сменой адреса или отказом предоставить документы. Теперь такая тактика может обернуться не только срывом контроля, но и административной ответственностью.

Интересно, что законодатели, несмотря на общий курс на ужесточение, отказались от идеи повысить штрафы сверх существующего уровня. И хотя суммы остались в пределах привычных значений, появление новых оснований для наказания делает систему гораздо более чувствительной к действиям и бездействию со стороны бизнеса.

С 3 августа неосторожный отказ пустить инспектора, формальный саботаж или даже простая недоговорённость с охраной могут стать поводом для серьёзных последствий. Режим контроля меняется — и это важно учитывать при подготовке к любой проверке, независимо от её формы.

