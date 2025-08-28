ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Коммерческая Тайна
Банки

Банки будут ограничивать выдачу наличных по девяти признакам

ЦБ ввел новые обязанности для банков при снятии наличных в банкоматах. Банк-эмитент карты обязан проверять, не действует ли клиент под влиянием мошенников.
Банки будут ограничивать выдачу наличных по девяти признакам

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Как это работает

Если срабатывает хотя бы один признак, банк сразу уведомляет клиента (SMS или push) и на 48 часов устанавливает лимит — до 50 000 ₽ в сутки. Суммы выше лимита можно получить только в отделении банка.

Девять маркеров «подозрительности»

  1. Непривычное для клиента время обналичивания.

  2. Нехарактерная сумма снятия.

  3. Нетипичное местоположение банкомата.

  4. Необычный способ запроса на выдачу (например, по QR-коду).

  5. Резкий рост активности звонков/сообщений, в том числе с новых номеров и в мессенджерах, как минимум за 6 часов до операции.

  6. Снятие наличных сразу после получения кредита.

  7. Увеличение лимита выдачи наличных по карте перед операцией.

  8. Перевод по СБП на свой счёт в другом банке свыше 200 000 ₽ либо досрочное закрытие вклада на сопоставимую сумму перед снятием.

  9. Смена номера телефона для входа в интернет-банк, изменение характеристик устройства, с которого выполняется операция, включая наличие вредоносных программ.

А что делать, чтобы не попасть под блокировку и безопасно развивать бизнес — обо всем этом в деталях в нашем Telegram-канале “Коммерческая тайна”.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

30 подписчиков313 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO