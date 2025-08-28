Банки будут ограничивать выдачу наличных по девяти признакам

ЦБ ввел новые обязанности для банков при снятии наличных в банкоматах. Банк-эмитент карты обязан проверять, не действует ли клиент под влиянием мошенников.

Как это работает

Если срабатывает хотя бы один признак, банк сразу уведомляет клиента (SMS или push) и на 48 часов устанавливает лимит — до 50 000 ₽ в сутки. Суммы выше лимита можно получить только в отделении банка.

Девять маркеров «подозрительности»

Непривычное для клиента время обналичивания. Нехарактерная сумма снятия. Нетипичное местоположение банкомата. Необычный способ запроса на выдачу (например, по QR-коду). Резкий рост активности звонков/сообщений, в том числе с новых номеров и в мессенджерах, как минимум за 6 часов до операции. Снятие наличных сразу после получения кредита. Увеличение лимита выдачи наличных по карте перед операцией. Перевод по СБП на свой счёт в другом банке свыше 200 000 ₽ либо досрочное закрытие вклада на сопоставимую сумму перед снятием. Смена номера телефона для входа в интернет-банк, изменение характеристик устройства, с которого выполняется операция, включая наличие вредоносных программ.

