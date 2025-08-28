Банки будут ограничивать выдачу наличных по девяти признакам
Как это работает
Если срабатывает хотя бы один признак, банк сразу уведомляет клиента (SMS или push) и на 48 часов устанавливает лимит — до 50 000 ₽ в сутки. Суммы выше лимита можно получить только в отделении банка.
Девять маркеров «подозрительности»
Непривычное для клиента время обналичивания.
Нехарактерная сумма снятия.
Нетипичное местоположение банкомата.
Необычный способ запроса на выдачу (например, по QR-коду).
Резкий рост активности звонков/сообщений, в том числе с новых номеров и в мессенджерах, как минимум за 6 часов до операции.
Снятие наличных сразу после получения кредита.
Увеличение лимита выдачи наличных по карте перед операцией.
Перевод по СБП на свой счёт в другом банке свыше 200 000 ₽ либо досрочное закрытие вклада на сопоставимую сумму перед снятием.
Смена номера телефона для входа в интернет-банк, изменение характеристик устройства, с которого выполняется операция, включая наличие вредоносных программ.
Информации об авторе
