Как избавиться от спам-звонков: две рабочие связки
iPhone: «Заглушать неизвестные» + Kaspersky Who Calls
Что включить в системе:
Настройки → Телефон → Заглушение неизвестных абонентов.
Как видеть, кто пытался дозвониться:
Установите Kaspersky Who Calls — приложение покажет, кто звонил, даже если вызов был заглушён.
Android: «Неизвестные номера» + «Яндекс с Алисой» (определитель номера)
Что включить в системе:
Настройки → Телефон/Звонки → Заблокированные номера → активируйте Неизвестные номера.
Как видеть, кто пытался дозвониться:
Установите «Яндекс с Алисой» и включите Определитель номера — он подпишет пропущенные вызовы.
Результат
Вам дозваниваются только те, кого вы сами набрали или добавили в контакты. Остальные не пройдут — но идентификатор покажет, кто звонил. Дальше решаете сами: перезванивать или оставить их «за дверью».
