Как избавиться от спам-звонков: две рабочие связки

Оставили номер для регистрации — и понеслось: по пять–шесть однотипных звонков в день. Решение простое: вшитая блокировка + приложение-идентификатор. В этом посте — ровно две связки, которые закрывают задачу.

iPhone: «Заглушать неизвестные» + Kaspersky Who Calls

Что включить в системе:

Настройки → Телефон → Заглушение неизвестных абонентов.

Как видеть, кто пытался дозвониться:

Установите Kaspersky Who Calls — приложение покажет, кто звонил, даже если вызов был заглушён.

Android: «Неизвестные номера» + «Яндекс с Алисой» (определитель номера)

Что включить в системе:

Настройки → Телефон/Звонки → Заблокированные номера → активируйте Неизвестные номера.

Как видеть, кто пытался дозвониться:

Установите «Яндекс с Алисой» и включите Определитель номера — он подпишет пропущенные вызовы.

Результат

Вам дозваниваются только те, кого вы сами набрали или добавили в контакты. Остальные не пройдут — но идентификатор покажет, кто звонил. Дальше решаете сами: перезванивать или оставить их «за дверью».