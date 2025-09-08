Почему российские банки не дают кредиты для бизнеса

Молчаливое «нет» вместо финансирования

В марте 2025 года московский предприниматель получил лаконичный ответ:

«В предоставлении кредита отказано».

Никаких объяснений. Никаких рекомендаций. Только холодное и немотивированное «нет» — и под угрозой оказался проект по расширению его бизнеса по продаже электроники.

И это — не исключение. По оценкам аналитиков, примерно половина заявок от малого и среднего бизнеса в России получают отказ. Самое тревожное — почти никто из предпринимателей не понимает почему.

Банки хранят молчание. Правила игры известны только им.

«Это похоже на чёрный ящик», — признаётся предприниматель, обратившийся сразу в пять банков подряд, прежде чем получил одобрение. — «Ты отправляешь документы и ждёшь вердикта. Как в суде. Только в суде хотя бы объясняют, за что».