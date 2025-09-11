ЦОК КПП Аналитик 11.09 Мобильная
🔴 Тут запись на ближайший вебинар: Изменения осени-2025 →
Коммерческая Тайна
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как не попасть под блокировку карты: инструкция ЦБ

Центробанк выпустил подробные рекомендации для граждан, чтобы снизить риск блокировки карт по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Нарушение правил может привести не просто к звонку в банк, а к сложной процедуре разблокировки с предъявлением целого пакета документов.
Как не попасть под блокировку карты: инструкция ЦБ

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Основные правила

  1. Не выполняйте операции по просьбе незнакомых людей. Никому не передавайте карту, доступ в онлайн-банк и не возвращайте «ошибочные» переводы.

  2. Будьте осторожны с переводами. Оплата по номеру телефона, особенно на рынках и в магазинах без кассы, может вызвать подозрение банка.

  3. Обновляйте данные. ФИО, адрес и телефон должны быть актуальными в системе банка. Несоответствия часто становятся триггером для проверки.

  4. Избегайте теневых сервисов. Пиратские сайты, нелегальные казино и анонимные криптообменники почти гарантированно попадают в зоны риска.

Что грозит при нарушении

Если банк заподозрит сомнительные операции, счёт могут заблокировать. И тогда придётся:

  • собирать и предоставлять документы, подтверждающие легальность доходов;

  • доказывать банку или даже напрямую ЦБ, что операции были правомерными;

  • тратить время и нервы на процедуру восстановления доступа.

Итог

Блокировка карты — это реальный риск для любого держателя. Выполнение базовых правил поможет не оказаться в ситуации, когда привычные платежи и переводы останавливаются в самый неподходящий момент.

А как защитить себя и свой бизнес от негативных последствий 115-ФЗ — в нашем Telegram-канале. Ссылка в начале статьи.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

32 подписчика326 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы