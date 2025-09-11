Как не попасть под блокировку карты: инструкция ЦБ

Центробанк выпустил подробные рекомендации для граждан, чтобы снизить риск блокировки карт по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Нарушение правил может привести не просто к звонку в банк, а к сложной процедуре разблокировки с предъявлением целого пакета документов.

Основные правила

Не выполняйте операции по просьбе незнакомых людей. Никому не передавайте карту, доступ в онлайн-банк и не возвращайте «ошибочные» переводы. Будьте осторожны с переводами. Оплата по номеру телефона, особенно на рынках и в магазинах без кассы, может вызвать подозрение банка. Обновляйте данные. ФИО, адрес и телефон должны быть актуальными в системе банка. Несоответствия часто становятся триггером для проверки. Избегайте теневых сервисов. Пиратские сайты, нелегальные казино и анонимные криптообменники почти гарантированно попадают в зоны риска.

Что грозит при нарушении

Если банк заподозрит сомнительные операции, счёт могут заблокировать. И тогда придётся:

собирать и предоставлять документы, подтверждающие легальность доходов;

доказывать банку или даже напрямую ЦБ, что операции были правомерными;

тратить время и нервы на процедуру восстановления доступа.

Итог

Блокировка карты — это реальный риск для любого держателя. Выполнение базовых правил поможет не оказаться в ситуации, когда привычные платежи и переводы останавливаются в самый неподходящий момент.

