Как не попасть под блокировку карты: инструкция ЦБ
Основные правила
Не выполняйте операции по просьбе незнакомых людей. Никому не передавайте карту, доступ в онлайн-банк и не возвращайте «ошибочные» переводы.
Будьте осторожны с переводами. Оплата по номеру телефона, особенно на рынках и в магазинах без кассы, может вызвать подозрение банка.
Обновляйте данные. ФИО, адрес и телефон должны быть актуальными в системе банка. Несоответствия часто становятся триггером для проверки.
Избегайте теневых сервисов. Пиратские сайты, нелегальные казино и анонимные криптообменники почти гарантированно попадают в зоны риска.
Что грозит при нарушении
Если банк заподозрит сомнительные операции, счёт могут заблокировать. И тогда придётся:
собирать и предоставлять документы, подтверждающие легальность доходов;
доказывать банку или даже напрямую ЦБ, что операции были правомерными;
тратить время и нервы на процедуру восстановления доступа.
Итог
Блокировка карты — это реальный риск для любого держателя. Выполнение базовых правил поможет не оказаться в ситуации, когда привычные платежи и переводы останавливаются в самый неподходящий момент.
