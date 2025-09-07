С каких номеров звонят мошенники
В чём суть схемы
Сбербанк предупредил клиентов о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники используют международные номера, маскируя их под российские. Самый популярный пример — код +77, закреплённый за Казахстаном. Визуально он почти не отличается от российского +7, и человек, увидев звонок с комбинацией +7 7XX…, решает, что это российский номер, и чаще берёт трубку.
Важно понимать: звонок может исходить вовсе не из Казахстана. Мошенники применяют виртуальные АТС и SIM-боксы, которые позволяют подменить реальный номер и скрыть настоящий источник вызова.
Почему это опасно
Задача аферистов проста: заставить абонента ответить. Дальше вступает в силу весь привычный арсенал обмана — легенды про «службу безопасности банка», «подозрительные списания», «проверку операций». Отказаться от разговора и сбросить звонок — лучший способ избежать риска.
Какие меры готовит государство
В правительстве уже обсуждают второй пакет инициатив по борьбе с кибермошенничеством. В числе предложений:
полный запрет международных звонков,
обязательная маркировка таких вызовов,
ограничение числа банковских карт у граждан,
ужесточение наказаний для организаторов схем.
Всего планируется около 20 мер, направленных на то, чтобы усложнить работу телефонных мошенников.
Что уже изменилось
С 1 июня 2025 года действуют первые ограничения:
запрет на использование иностранных мессенджеров в госорганах и банках для передачи конфиденциальной информации;
возможность для граждан установить самозапрет на онлайн-кредиты, оформление новых SIM-карт, а также отказаться от массовых рекламных рассылок и холодных звонков.
Эти шаги — часть более масштабной программы по повышению кибербезопасности и контролю над финансовыми рисками.
