С каких номеров звонят мошенники

В чём суть схемы

Сбербанк предупредил клиентов о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники используют международные номера, маскируя их под российские. Самый популярный пример — код +77, закреплённый за Казахстаном. Визуально он почти не отличается от российского +7, и человек, увидев звонок с комбинацией +7 7XX…, решает, что это российский номер, и чаще берёт трубку.

Важно понимать: звонок может исходить вовсе не из Казахстана. Мошенники применяют виртуальные АТС и SIM-боксы, которые позволяют подменить реальный номер и скрыть настоящий источник вызова.

Почему это опасно

Задача аферистов проста: заставить абонента ответить. Дальше вступает в силу весь привычный арсенал обмана — легенды про «службу безопасности банка», «подозрительные списания», «проверку операций». Отказаться от разговора и сбросить звонок — лучший способ избежать риска.

Какие меры готовит государство

В правительстве уже обсуждают второй пакет инициатив по борьбе с кибермошенничеством. В числе предложений:

полный запрет международных звонков,

обязательная маркировка таких вызовов,

ограничение числа банковских карт у граждан,

ужесточение наказаний для организаторов схем.

Всего планируется около 20 мер, направленных на то, чтобы усложнить работу телефонных мошенников.

Что уже изменилось

С 1 июня 2025 года действуют первые ограничения:

запрет на использование иностранных мессенджеров в госорганах и банках для передачи конфиденциальной информации;

возможность для граждан установить самозапрет на онлайн-кредиты, оформление новых SIM-карт, а также отказаться от массовых рекламных рассылок и холодных звонков.

Эти шаги — часть более масштабной программы по повышению кибербезопасности и контролю над финансовыми рисками.