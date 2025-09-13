Власти предлагают повышение НДС и обвал рубля

Правительство обсуждает возможность увеличения ставки НДС с нынешних 20% до 22%. Инициатива связана с необходимостью закрыть бюджетный дефицит, который в 2025 году оказался значительно выше прогнозов.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РАСТЁТ

За восемь месяцев 2025 года дефицит бюджета достиг 4,2 трлн рублей. Это уже превысило весь запланированный показатель на год. По прогнозам экспертов, к декабрю дефицит может достичь рекордных 8 трлн рублей.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Повышение НДС затронет практически все товары, кроме социально значимых. Это означает рост издержек для бизнеса и неизбежное увеличение цен для конечных потребителей. Для компаний на ОСНО это также повлечёт пересчёт налоговых обязательств и возможные кассовые разрывы.

ДРУГИЕ МЕРЫ

Власти рассматривают и дополнительные шаги:

резкое повышение НДФЛ до 30% — пока только для иноагентов;

искусственное ослабление курса рубля, что позволит увеличить поступления от экспорта, но ударит по импортёрам и внутреннему рынку.

ОБВАЛ РУБЛЯ КАК «СПАСЕНИЕ БЮДЖЕТА»: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОСТИН

Глава ВТБ Андрей Костин предложил радикальный шаг — ослабить курс рубля ради сокращения бюджетного дефицита. По его словам, нынешний курс «слишком высок» и плохо отражается на доходах бюджета. Оптимальным он назвал уровень около 90 рублей за доллар.

АРГУМЕНТЫ КОСТИНА

По мнению банкира, искусственное «подрегулирование» курса позволит быстро увеличить рублёвые поступления от экспорта и тем самым частично закрыть дыру в бюджете. Идею он озвучил на фоне тревожных данных:

с начала 2025 года дефицит бюджета уже достиг 4,9 трлн рублей,

этот показатель превысил годовой план,

к концу года дефицит может вырасти до рекордных 8 трлн рублей.

РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ

Формально предложение звучит просто: дешевле рубль — больше налогов и пошлин в бюджет. Но для экономики это означает рост цен на импорт, ускорение инфляции и новые издержки для бизнеса, зависящего от закупок за границей.