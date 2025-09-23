ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Банки будут проверять ваши соцсети: ЦБ и контроль за наличными

Центробанк выпустил методические рекомендации, которые кардинально меняют подход банков к операциям с наличными. Формально это не закон, но для кредитных организаций такие документы — прямое руководство к действию.

Когда операция вызовет вопросы

Теперь под пристальное внимание попадут конкретные сценарии:

  • Несоответствие доходов и внесённой суммы. Если банк видит зарплату в 100 тысяч рублей, но вы приносите 5 миллионов наличными, он запросит объяснения.

  • Погашение кредита непонятными средствами. Особенно если клиент уже числится «повышенного риска» по 115-ФЗ.

  • Пополнение счёта третьим лицом. Если ипотеку вносит человек без очевидной связи с вами, банк захочет узнать причину.

  • Покупка валюты сомнительными рублями. Любая крупная наличная сделка с валютой станет объектом проверки.

  • Для бизнеса: резкий рост внесения наличных, если раньше работа велась по безналу.

Что предпримет банк

Если операция «засветилась», банк запускает углублённую проверку:

  • требует документы о происхождении средств — договоры, расписки, свидетельства;

  • анализирует данные о клиентах, представителях и бенефициарах;

  • изучает открытые источники, включая социальные сети, чтобы выявить связь с публичными должностными лицами;

  • повышает уровень риска клиента и передаёт сведения в Росфинмониторинг с пометкой «РИСКИ_НАЛИЧНЫЕ».

Банк также может отказать в операции, сославшись на 115-ФЗ.

Чем это грозит гражданам и бизнесу

Главный вывод — эпоха «необъяснимого кэша» заканчивается. Любой крупный платёж должен быть подтверждён документами.

  • Физлица: должны хранить договоры купли-продажи, дарения, займа, свидетельства о наследстве.

  • Бизнес: обязан объяснять переход на наличные и доказывать их экономическую целесообразность.

Без прозрачных обоснований операция может быть заблокирована, а информация о клиенте уйдёт в контролирующие органы.

Практические рекомендации

  • храните все документы по сделкам с наличными;

  • не допускайте пополнений «серым» путём;

  • заранее предупреждайте банк о крупных наличных сделках;

  • выстраивайте максимально прозрачную модель работы с деньгами.

Итог: контроль ужесточается, и социальные сети становятся новым источником информации для банков. Чем понятнее происхождение ваших денег, тем меньше рисков, что операции будут заблокированы.

