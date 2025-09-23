Банки будут проверять ваши соцсети: ЦБ и контроль за наличными

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Когда операция вызовет вопросы
Теперь под пристальное внимание попадут конкретные сценарии:
Несоответствие доходов и внесённой суммы. Если банк видит зарплату в 100 тысяч рублей, но вы приносите 5 миллионов наличными, он запросит объяснения.
Погашение кредита непонятными средствами. Особенно если клиент уже числится «повышенного риска» по 115-ФЗ.
Пополнение счёта третьим лицом. Если ипотеку вносит человек без очевидной связи с вами, банк захочет узнать причину.
Покупка валюты сомнительными рублями. Любая крупная наличная сделка с валютой станет объектом проверки.
Для бизнеса: резкий рост внесения наличных, если раньше работа велась по безналу.
Что предпримет банк
Если операция «засветилась», банк запускает углублённую проверку:
требует документы о происхождении средств — договоры, расписки, свидетельства;
анализирует данные о клиентах, представителях и бенефициарах;
изучает открытые источники, включая социальные сети, чтобы выявить связь с публичными должностными лицами;
повышает уровень риска клиента и передаёт сведения в Росфинмониторинг с пометкой «РИСКИ_НАЛИЧНЫЕ».
Банк также может отказать в операции, сославшись на 115-ФЗ.
Чем это грозит гражданам и бизнесу
Главный вывод — эпоха «необъяснимого кэша» заканчивается. Любой крупный платёж должен быть подтверждён документами.
Физлица: должны хранить договоры купли-продажи, дарения, займа, свидетельства о наследстве.
Бизнес: обязан объяснять переход на наличные и доказывать их экономическую целесообразность.
Без прозрачных обоснований операция может быть заблокирована, а информация о клиенте уйдёт в контролирующие органы.
Практические рекомендации
храните все документы по сделкам с наличными;
не допускайте пополнений «серым» путём;
заранее предупреждайте банк о крупных наличных сделках;
выстраивайте максимально прозрачную модель работы с деньгами.
Итог: контроль ужесточается, и социальные сети становятся новым источником информации для банков. Чем понятнее происхождение ваших денег, тем меньше рисков, что операции будут заблокированы.
