Ограничение на снятие наличных для бизнеса

Виды ограничений

Временное ограничение.

Банк может снизить лимит до 50 тыс. рублей в сутки, если операция кажется нетипичной. Ограничение действует до 48 часов. Причинами могут стать резкий рост сумм снятия, попытка обналичивания ночью, несколько неверных вводов ПИН-кода или звонки с неизвестных номеров перед операцией.

Постоянное ограничение.

Более жёсткая мера — лимит 100 тыс. рублей в месяц. Она применяется к тем, кто попал в базу ЦБ как участник подозрительных операций (например, «обнал» или дроппинг). Чтобы снять ограничение, придётся подать заявление и доказать законность операций. Рассмотрение занимает до 30 дней. Для бизнеса это означает фактическую блокировку нормальной работы с наличными.