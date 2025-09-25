Как ЦБ усиливает контроль за банковскими операциями

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Нормативная база
Регулятор опирается на закон № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём». Этот документ обязывает банки анализировать поведение клиентов и при необходимости блокировать транзакции до выяснения обстоятельств.
Признаки, на которые обращают внимание
ЦБ перечислил несколько сигналов, которые должны насторожить кредитные организации:
клиент вносит на счёт суммы, которые значительно превышают его известные доходы (например, зарплатные поступления);
кредит закрывается средствами, происхождение которых банку неизвестно, при этом клиент относится к группе высокого риска;
пополнение счёта осуществляется третьим лицом, не связанным с владельцем;
покупка валюты за наличные, источник которых вызывает сомнение.
Что происходит после
Сам факт наличия признака не означает автоматическую блокировку. Сначала банки обязаны провести углублённую проверку: запросить сведения о деятельности клиента, его выгодоприобретателях, собрать данные из открытых источников. Возможен и прямой запрос к самому гражданину — с требованием объяснить цели и характер операций.
Если после анализа сомнения сохраняются, банк информирует регулятора.
Для бизнеса и частных лиц
Рекомендации ЦБ фактически означают: любая нестандартная активность на счёте может стать поводом для проверки. Это касается и предпринимателей, и физических лиц. Чтобы избежать блокировок, операции должны иметь прозрачное происхождение и подтверждаться документами.
