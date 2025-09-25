ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
Как ЦБ усиливает контроль за банковскими операциями

Центробанк выпустил свежие методические рекомендации, где четко обозначил признаки операций, которые банки должны воспринимать как потенциально подозрительные. Главная цель — якобы борьба с дропперами, то есть гражданами, предоставляющими свои счета для вывода похищенных средств. Но...

Нормативная база

Регулятор опирается на закон № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём». Этот документ обязывает банки анализировать поведение клиентов и при необходимости блокировать транзакции до выяснения обстоятельств.

Признаки, на которые обращают внимание

ЦБ перечислил несколько сигналов, которые должны насторожить кредитные организации:

  • клиент вносит на счёт суммы, которые значительно превышают его известные доходы (например, зарплатные поступления);

  • кредит закрывается средствами, происхождение которых банку неизвестно, при этом клиент относится к группе высокого риска;

  • пополнение счёта осуществляется третьим лицом, не связанным с владельцем;

  • покупка валюты за наличные, источник которых вызывает сомнение.

Что происходит после

Сам факт наличия признака не означает автоматическую блокировку. Сначала банки обязаны провести углублённую проверку: запросить сведения о деятельности клиента, его выгодоприобретателях, собрать данные из открытых источников. Возможен и прямой запрос к самому гражданину — с требованием объяснить цели и характер операций.

Если после анализа сомнения сохраняются, банк информирует регулятора.

Для бизнеса и частных лиц

Рекомендации ЦБ фактически означают: любая нестандартная активность на счёте может стать поводом для проверки. Это касается и предпринимателей, и физических лиц. Чтобы избежать блокировок, операции должны иметь прозрачное происхождение и подтверждаться документами.

