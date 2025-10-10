Освобождение от НДС и кредитные каникулы для МСП: что изменилось в октябре 2025 года

Изменения затронули налогообложение, электронный документооборот, кредитные обязательства малого и среднего бизнеса, а также расширили сферу обязательной маркировки товаров.

Октябрь 2025 года стал насыщенным на законодательные новации для бизнеса. В силу вступили новые законы, скорректированы формы отчетности и правила документооборота.

Освобождение от НДС для общепита с выручкой до 3 млрд рублей

С 1 октября 2025 года увеличены пороговые значения доходов организаций и ИП в сфере общественного питания, при которых сохраняется право на освобождение от НДС.

Теперь те компании, чья выручка в 2024 году превысила 2 млрд, но не достигла 3 млрд рублей, с октября могут применять освобождение.

При этом НДС за I–III кварталы 2025 года нужно будет уплатить, но срок перенесён — до 1 декабря 2025 года. Дополнительно введены послабления: не будут начисляться штрафы за несвоевременную подачу деклараций по НДС за первые два квартала 2025 года.

Основание: Федеральный закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ.

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

С октября действует новый порядок обмена электронными документами между плательщиками НДС.

Ключевое изменение — появление универсальных сообщений, которые заменили два прежних механизма: извещение о получении и уведомление об уточнении.

Благодаря этому документооборот должен стать быстрее и проще: при работе с универсальными сообщениями не требуется электронная подпись.

Основание: приказ Минфина, постановление правительства РФ от 16.08.2024 № 1096.

Кредитные каникулы для МСП и самозанятых

С 1 октября 2025 года малый и средний бизнес, а также самозанятые получили право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев.

В течение этого периода можно не вносить платежи по кредитным договорам и займам без риска штрафов и неустоек. Закон распространяется на договоры, заключённые после 1 марта 2024 года, а банки не вправе отказать в предоставлении каникул.

Есть ограничения по суммам:

микропредприятия — до 60 млн рублей;

малые предприятия — до 400 млн рублей;

средние предприятия — до 1 млрд рублей;

самозанятые — до 10 млн рублей.

Основание: Федеральный закон от 31.07.2025 № 276-ФЗ.

Изменения в маркировке товаров

Октябрь 2025 года стал ключевым этапом для расширения обязательной маркировки.

Косметика и бытовая химия. Теперь маркировке подлежат шампуни, средства для завивки и распрямления волос, лаки и лосьоны, средства для бритья, дезодоранты, благовония, составы для ванн.

Основание: постановление правительства РФ от 30.11.2024 № 1681. Стройматериалы. Обязательная маркировка распространяется на цементы, строительные растворы, бетоны, гипс, шпатлёвки и мастики.

Основание: постановление правительства РФ от 31.05.2025 № 820. Пищевая продукция для спортсменов. Под маркировку попали мясо, мясные продукты, вода с добавками, смеси витаминов и минералов, пищевая мука из мясного сырья, фруктоза и чистые сахара.

Основание: постановление правительства РФ от 31.05.2025 № 811. Разрешительный режим продажи маркированной продукции. На новый перечень товаров теперь требуется разрешение: безалкогольное пиво, икра, средства реабилитации.

Основание: постановление правительства РФ от 21.11.2023 № 1944.

Итог

Октябрь 2025 года дал бизнесу и новые возможности, и новые обязанности. Освобождение от НДС для крупных предприятий общепита создаёт послабление, кредитные каникулы позволяют выиграть время, но расширение маркировки и новые правила документооборота требуют перестройки процессов.