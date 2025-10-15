В вычете НДС отказано: какие документы не спасут компанию
Суть проверки
Инспекция провела выездную проверку, в ходе которой выявила признаки умышленного завышения вычетов по НДС. По мнению налоговиков, общество использовало «транзитные» компании — номинальных контрагентов, через которых создавался фиктивный документооборот без фактических хозяйственных операций.
На этом основании инспекция доначислила налог и признала вычеты необоснованными.
Аргументы суда
Суды всех уровней указали, что налоговая выгода не может считаться обоснованной, если она получена вне связи с реальной предпринимательской деятельностью.
В решении зафиксировано:
— контрагенты имели признаки «технических» организаций — минимальный штат, отсутствие реальных расчетов, номинальные руководители, исключение из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений;
— в договорах отсутствовали ключевые условия — порядок поставки, проверки качества и комплектности, контактная информация сторон. Это исключало возможность вести переписку и оперативно решать вопросы по исполнению обязательств;
— товары, отраженные на счете 41 «Товары», позже были списаны в дебет счета 26 «Общехозяйственные нужды», но документов, подтверждающих использование материалов по конкретным объектам, представлено не было;
— оборудование, заявленное в документах, фактически не поставлялось и не использовалось, поскольку не предусматривалось проектом;
— транспортные накладные оформлены с нарушениями: пропущенные разделы, отсутствие данных для идентификации водителей;
— контрагенты проводили вывод денежных средств через индивидуальных предпринимателей, которые снимали поступившие суммы наличными;
— совокупность фактов указывает, что целью компании было создание видимости хозяйственной деятельности для получения необоснованной налоговой выгоды.
Итог
Суды отказали в удовлетворении иска: формальные документы и аккуратный документооборот не смогли убедить суд в реальности сделок.
Главный вывод — даже при наличии всех актов и счетов-фактур вычеты по НДС не защищают компанию, если за ними нет реальных операций.
Комментарии1
Добрый день!
Уважаемые авторы статьи, не совсем понятно, почему вы не указываете первоисточник (ссылку на конкретное дело)? Без этого ваша статья не имеет практического смысла, извините.