В вычете НДС отказано: какие документы не спасут компанию

Суды поддержали налоговую инспекцию, признав вычеты по НДС необоснованными. Организация попыталась оспорить доначисления, утверждая, что сделки с контрагентами были реальными. Однако три судебные инстанции встали на сторону налогового органа — документы, представленные компанией, не подтвердили фактическое выполнение работ и поставку товаров.

Суть проверки

Инспекция провела выездную проверку, в ходе которой выявила признаки умышленного завышения вычетов по НДС. По мнению налоговиков, общество использовало «транзитные» компании — номинальных контрагентов, через которых создавался фиктивный документооборот без фактических хозяйственных операций.

На этом основании инспекция доначислила налог и признала вычеты необоснованными.

Аргументы суда

Суды всех уровней указали, что налоговая выгода не может считаться обоснованной, если она получена вне связи с реальной предпринимательской деятельностью.

В решении зафиксировано:

— контрагенты имели признаки «технических» организаций — минимальный штат, отсутствие реальных расчетов, номинальные руководители, исключение из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений;

— в договорах отсутствовали ключевые условия — порядок поставки, проверки качества и комплектности, контактная информация сторон. Это исключало возможность вести переписку и оперативно решать вопросы по исполнению обязательств;

— товары, отраженные на счете 41 «Товары», позже были списаны в дебет счета 26 «Общехозяйственные нужды», но документов, подтверждающих использование материалов по конкретным объектам, представлено не было;

— оборудование, заявленное в документах, фактически не поставлялось и не использовалось, поскольку не предусматривалось проектом;

— транспортные накладные оформлены с нарушениями: пропущенные разделы, отсутствие данных для идентификации водителей;

— контрагенты проводили вывод денежных средств через индивидуальных предпринимателей, которые снимали поступившие суммы наличными;

— совокупность фактов указывает, что целью компании было создание видимости хозяйственной деятельности для получения необоснованной налоговой выгоды.

Итог

Суды отказали в удовлетворении иска: формальные документы и аккуратный документооборот не смогли убедить суд в реальности сделок.

Главный вывод — даже при наличии всех актов и счетов-фактур вычеты по НДС не защищают компанию, если за ними нет реальных операций.