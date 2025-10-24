Налоговая бомба под российский бизнес. Про обещание, которое не сдержали

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Прошло три месяца. 24 сентября Минфин внёс в правительство пакет законопроектов, перечеркнувший все обещания. НДС вырастет с 20% до 22%, а лимит доходов для упрощёнки, при котором бизнес освобождался от НДС, снизится с 60 до 10 миллионов рублей — в шесть раз. Для тысяч предпринимателей это стало холодным душем.
Бюджетная дыра размером с оборонный заказ
За словами о стабильности скрывалась реальность. Фонд национального благосостояния похудел более чем вдвое с начала СВО — до 3,9 трлн рублей. Дефицит бюджета 2025 года достиг 4,2 трлн за восемь месяцев и может превысить 5,7 трлн к концу года — почти в пять раз выше плана.
«Ситуация с финансированием бюджетных нужд рано или поздно потребовала бы повышения налогов», — признаёт Михаил Орлов, руководитель департамента налогового консультирования. Но скорость отказа от обещаний шокировала даже опытных экспертов.
Инфляционная бомба замедленного действия
Последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Тогда инфляция выросла на 0,7 процентного пункта. Сейчас прогнозируют рост до 1 п.п., и часть эффекта может проявиться уже в этом году.
«Бизнес перекладывает рост налогов на потребителя», — объясняет экономист Андрей Мелащенко. Глава РСПП Александр Шохин назвал рост НДС «самыми неприятными для населения и бизнеса налоговыми новациями».
ЦБ пытается сохранять спокойствие. В отличие от Минфина, регулятор осторожен: налог поднимет инфляционные ожидания, и ключевую ставку, скорее всего, не снизят до конца 2025 года. Получается игра вслепую: деньги ужимают ставкой, а налоговая политика разгоняет цены.
Малый бизнес: от шока к исходу
Снижение лимита для упрощёнки в шесть раз означает: десятки тысяч ИП и ООО будут вынуждены перейти на сложный учёт с НДС или закрыться.
«Снижение лимита станет шоком для малого бизнеса и микропредприятий», — предупреждает консультант Алексей Крылов. Для компании с оборотом 10–15 млн рублей НДС означает дополнительные расходы в сотни тысяч рублей ежегодно: бухгалтеры, кассы, отчётность. Экономисты уже говорят о «шоковой волне» — от такси до мебельных мастерских. Те, кто не закроется, уйдут в серую зону.
Кредитная удавка для предпринимателей
У бизнеса резко вырастет потребность в оборотных средствах. Особенно у тех, кто работает с госкомпаниями — там любят отсрочки платежа на 60–90 дней, фактически перекредитовываясь за счёт поставщиков.
При ключевой ставке 17% и банковских кредитах под 25–30% это становится последней каплей. «Мы гарантированно увидим укрупнение рынка, сокращение числа юрлиц и рост серых схем», — говорит Крылов.
Доверие как разменная монета
«Любые обещания стабильности налогообложения сейчас просто невыполнимы», — признаёт Михаил Орлов. Но цена нарушенных обещаний может оказаться выше краткосрочной выгоды. Екатерина Авдеева из «Деловой России» отмечает: непредсказуемость налоговой политики отпугивает инвесторов и сокращает горизонты планирования.
За три года налоги повышали уже несколько раз: налог на сверхприбыль (2024), рост налога на прибыль (2025), прогрессивная шкала НДФЛ. Каждый раз обещали, что «это последний раз». Каждый раз бизнес верил.
Теперь масштаб удара выходит за пределы цифр. Малый бизнес, придающий экономике гибкость, может исчезнуть, а вместе с ним — локальная экономика и потребительская ткань страны.
Цена военного времени
Минфин не скрывает: поправки в НК вызваны финансированием обороны и безопасности. На эти цели в 2025 году заложено более 30% расходов бюджета. Экономический блок правительства выбрал не ставки, а налоги.
Повышение НДС должно принести 4,4 трлн рублей за три года. Но цена этой меры — стагнация, перерастающая в спад. «В нормальные времена рост налогов можно было бы принять. Но в условиях спада — это путь к разрушению», — подводит итог Кирилл Никитин.
История показывает: залатать дыры можно быстро. Но восстановить доверие бизнеса к государству — почти невозможно. Малый бизнес уже считает цену нового удара. И для многих она измеряется не в рублях, а в разрушенных судьбах.
