Налоговая бомба под российский бизнес. Про обещание, которое не сдержали

Бюджетная дыра размером с оборонный заказ

За словами о стабильности скрывалась реальность. Фонд национального благосостояния похудел более чем вдвое с начала СВО — до 3,9 трлн рублей. Дефицит бюджета 2025 года достиг 4,2 трлн за восемь месяцев и может превысить 5,7 трлн к концу года — почти в пять раз выше плана.

«Ситуация с финансированием бюджетных нужд рано или поздно потребовала бы повышения налогов», — признаёт Михаил Орлов, руководитель департамента налогового консультирования. Но скорость отказа от обещаний шокировала даже опытных экспертов.