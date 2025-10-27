Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал: как не попасть под пристальное внимание ФНС

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Что считается безопасным уровнем
ФНС в своей работе опирается на два критерия.
Первый — если доля вычетов за четыре квартала составляет менее 89% от начисленного за тот же период НДС (п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, приказ № ММ-3-06/333@).
Второй — если доля вычетов не превышает средний показатель по региону. Данные по регионам ФНС публикует на своем сайте в отчете 1-НДС.
На что ориентироваться сейчас
Если к моменту сдачи декларации налоговая не успела обновить данные по регионам, обычно ориентируются на те самые 89%. Этот показатель фигурирует в методичках и используется при проверках. Но инспекторы дополнительно учитывают отрасль, специфику деятельности, историю нарушений за последние два года и обоснованность вычетов.
Тем не менее, практика показывает: безопаснее сверяться с последними опубликованными цифрами по вашему региону. Они колеблются незначительно, но отражают реальную картину лучше, чем формальные 89%.
Последние доступные данные
На 1 мая 2025 года доля вычетов по Москве составляла 89,2%, в Петербурге — 91,4%, в Московской области — 86,9%, в Ленинградской — 103,5%. В ряде регионов цифры выглядят непривычно: Еврейская автономная область — 34,7%, Калмыкия — 41,1%, ХМАО — 60,1%, ЯНАО — 60,7%. На другом полюсе — Чукотка (151,8%) и Мурманская область (141,5%).
Что делать, если вы выше порога
Если доля вычетов по декларации превышает 89%, лучше заранее подготовить пояснения и направить их вместе с отчетностью. Это не нарушение, но сигнал для ФНС провести детальный анализ. Главное — чтобы вычеты были документально обоснованы. В таком случае отказать в их принятии налоговая не сможет, даже если внимание инспекторов будет пристальным.
