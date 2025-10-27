Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал: как не попасть под пристальное внимание ФНС

Что считается безопасным уровнем

ФНС в своей работе опирается на два критерия. Первый — если доля вычетов за четыре квартала составляет менее 89% от начисленного за тот же период НДС (п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, приказ № ММ-3-06/333@). Второй — если доля вычетов не превышает средний показатель по региону. Данные по регионам ФНС публикует на своем сайте в отчете 1-НДС.

На что ориентироваться сейчас

Если к моменту сдачи декларации налоговая не успела обновить данные по регионам, обычно ориентируются на те самые 89%. Этот показатель фигурирует в методичках и используется при проверках. Но инспекторы дополнительно учитывают отрасль, специфику деятельности, историю нарушений за последние два года и обоснованность вычетов.

Тем не менее, практика показывает: безопаснее сверяться с последними опубликованными цифрами по вашему региону. Они колеблются незначительно, но отражают реальную картину лучше, чем формальные 89%.