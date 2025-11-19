5 бухгалтерских ошибок ИП, которые рушат даже стабильный бизнес
Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Ошибка 1. Подмена трудовых отношений самозанятыми
Главный риск 2025 года. ФНС и инспекции массово проверяют схемы, где под видом самозанятых работают штатные сотрудники.
Если человек трудится по графику, отчитывается перед вами и зависит от вашего контроля — это не самозанятый, а работник.
Последствия:
— штраф до 20 000 ₽ за каждого «самозанятого»;
— доначисления страховых взносов и НДФЛ;
— признание договоров фиктивными.
Ошибка 2. Нарушение кассовой дисциплины
Непробитый чек, «терминал не работает», неверный режим ККТ — стандартные поводы для проверки. Сегодня налоговая легко вычисляет скрытую выручку: онлайн-кассы, эквайринг, банк, контрольные закупки — всё связано.
Последствия:
— штраф от 10 000 ₽ за каждый чек;
— при повторных нарушениях — блокировка кассы и счета.
Ошибка 3. Зарплата ниже МРОТ или «в конверте»
ФНС анализирует фонд оплаты труда через зарплатные комиссии. Сопоставляют выручку, штат и выплаты. Если картина не сходится — будет вызов.
Последствия:
— доначисления страховых и НДФЛ;
— пени;
— административная ответственность и проверка договоров.
Ошибка 4. Ошибка в заявлении на УСН или патент
Многие ИП даже не знают: при неправильном заявлении ФНС не предупреждает. Она просто переводит бизнес на общий режим.
Последствия:
— автоматический переход на ОСНО;
— НДС, налог на прибыль, дополнительная отчетность;
— налоговая нагрузка растет в два–три раза.
Ошибка 5. Несостыковки в декларации
ФНС сверяет данные автоматически — по банку, кассе, отчетам маркетплейсов и контрагентам. Любое расхождение становится основанием для запроса и проверки.
Последствия:
— штраф 20% от суммы неуплаченного налога;
— при повторных нарушениях — до 40%;
— блокировка расчетного счета.
Цепочка ошибок всегда одна
Ошибка → сигнал в ФНС → автоматическая проверка → штраф → блокировка → убытки.
Что нужно сделать
— Проверить, не оформлены ли сотрудники как самозанятые.
— Провести аудит кассовой дисциплины.
— Убедиться, что зарплаты и налоги соответствуют обороту.
— Пересмотреть заявление на УСН или патент.
— Сверить декларации с движением по счетам.
Ошибки в бухгалтерии — не просто технические неточности. Сегодня это прямой риск остановки бизнеса.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию