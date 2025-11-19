5 бухгалтерских ошибок ИП, которые рушат даже стабильный бизнес

В 2025 году налоговая перестала быть «слепой». Все данные — движения по счетам, чеки, касса, зарплаты, переводы между своими счетами — уже видны ФНС. Любая неточность превращается в сигнал. Разберем пять ошибок, которые стоят предпринимателям сотен тысяч рублей и недель простоя.

Ошибка 1. Подмена трудовых отношений самозанятыми

Главный риск 2025 года. ФНС и инспекции массово проверяют схемы, где под видом самозанятых работают штатные сотрудники.

Если человек трудится по графику, отчитывается перед вами и зависит от вашего контроля — это не самозанятый, а работник.

Последствия:

— штраф до 20 000 ₽ за каждого «самозанятого»;

— доначисления страховых взносов и НДФЛ;

— признание договоров фиктивными.

Ошибка 2. Нарушение кассовой дисциплины

Непробитый чек, «терминал не работает», неверный режим ККТ — стандартные поводы для проверки. Сегодня налоговая легко вычисляет скрытую выручку: онлайн-кассы, эквайринг, банк, контрольные закупки — всё связано.

Последствия:

— штраф от 10 000 ₽ за каждый чек;

— при повторных нарушениях — блокировка кассы и счета.

Ошибка 3. Зарплата ниже МРОТ или «в конверте»

ФНС анализирует фонд оплаты труда через зарплатные комиссии. Сопоставляют выручку, штат и выплаты. Если картина не сходится — будет вызов.

Последствия:

— доначисления страховых и НДФЛ;

— пени;

— административная ответственность и проверка договоров.

Ошибка 4. Ошибка в заявлении на УСН или патент

Многие ИП даже не знают: при неправильном заявлении ФНС не предупреждает. Она просто переводит бизнес на общий режим.

Последствия:

— автоматический переход на ОСНО;

— НДС, налог на прибыль, дополнительная отчетность;

— налоговая нагрузка растет в два–три раза.

Ошибка 5. Несостыковки в декларации

ФНС сверяет данные автоматически — по банку, кассе, отчетам маркетплейсов и контрагентам. Любое расхождение становится основанием для запроса и проверки.

Последствия:

— штраф 20% от суммы неуплаченного налога;

— при повторных нарушениях — до 40%;

— блокировка расчетного счета.

Цепочка ошибок всегда одна

Ошибка → сигнал в ФНС → автоматическая проверка → штраф → блокировка → убытки.

Что нужно сделать

— Проверить, не оформлены ли сотрудники как самозанятые.

— Провести аудит кассовой дисциплины.

— Убедиться, что зарплаты и налоги соответствуют обороту.

— Пересмотреть заявление на УСН или патент.

— Сверить декларации с движением по счетам.

Ошибки в бухгалтерии — не просто технические неточности. Сегодня это прямой риск остановки бизнеса.