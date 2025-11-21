УСН и НДС в 2026: новые лимиты, пороги и правила для ИП и ООО

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Лимиты по УСН в 2026 году: индексация 1,09
Плановый коэффициент-дефлятор 1,09 (проект Приказа № 160965) поднимает «потолки» упрощёнки:
Переход на УСН с 01.01.2027: лимит доходов за 9 месяцев 2026 года — 367,875 млн ₽ (было 337,5 млн ₽).
Применение УСН в 2026 году: лимит — 490,5 млн ₽ (было 450 млн ₽).
Основные средства: лимит — 218 млн ₽ (было 200 млн ₽).
Прочие критерии (например, по средней численности) без изменений.
Коэффициент-дефлятор затрагивает и пороговые значения для пониженных ставок НДС на УСН:
5% НДС — при годовой выручке от 10 млн до 272,5 млн ₽.
7% НДС — при выручке от 272,5 млн до 490,5 млн ₽.
Важно: на лимит освобождения от НДС (10 млн ₽) дефлятор не влияет — автоматическое освобождение в 2026 году действует только при доходах не выше 10 млн ₽.
ОВЭД: подтверждение отменено — проверяйте свои коды
С 01.09.2025 действует Федеральный закон № 529-ФЗ: ежегодно подтверждать ОВЭД в СФР больше не нужно. С 2026 года Соцфонд берёт сведения об ОВЭД из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС наполняет реестр на основе данных Росстата).
Что сделать до конца 2025 года: проверить собственные ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и при необходимости внести изменения — от этого зависит расчёт страховых взносов СФР в 2026 году.
Освобождение от НДС для упрощенцев: порог 10 млн ₽
В 2025 году освобождение от НДС действовало до 60 млн ₽. С 01.01.2026 планируется снизить до 10 млн ₽ (по итогам года и помесячно в текущем году):
Если доходы за 2025 год превысили 10 млн ₽ — с 01.01.2026 обязателен НДС.
Если превышение в 2026 году — НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения (абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ).
При совмещении режимов (например, УСН + ПСН) доходы суммируются.
Статус порога 10 млн ₽ ещё обсуждается: по итогам первого чтения предложено проработать более плавный переход (варианты этапности), но в тексте на текущий момент — 10 млн ₽.
Кому готовиться заранее: ИП/ООО на УСН с доходами за 2025 год от 10 до 60 млн ₽ — при безоговорочном принятии лимита с 01.01.2026 все станут плательщиками НДС. Нужно выбрать ставки, скорректировать отпускные цены и настроить учёт НДС.
На УСН доходы считаются кассовым методом: практически все поступления денег за год образуют годовую выручку — учитывайте риск «перешагнуть» 10 млн ₽.
Повышение НДС в 2026 году: 22% и новая расчётная ставка
Ожидается рост основной ставки НДС с 20% до 22% (применяется на большинство товаров/работ/услуг). Меняется и расчётная ставка: было 20/120, будет 22/122 (в частности, для НДС с авансов).
0% — для отдельных операций (например, экспорт).
10% — для социально значимых товаров (перечни сохраняются).
Для упрощенцев сохраняются пониженные ставки 5% и 7% вместо стандартных — без права на вычет.
Пороговые значения для 2026 года:
Ставка НДС на УСН
Годовой доход
Освобождение
до 10 млн ₽
5%
10–250 млн ₽ (до 272,5 млн ₽ с индексацией)
7%
250–450 млн ₽ (до 490,5 млн ₽ с индексацией)
Если выручка превысит 490,5 млн ₽ — право на УСН утрачивается, НДС применяется по стандартным ставкам 0%/10%/22%.
Выбрав 5% или 7%, нужно держать ставку минимум 12 кварталов подряд (3 года). Уйти на стандартные ставки можно только при утрате права на льготу. В рамках реформы возможна корректировка этого требования — ориентируйтесь на окончательную редакцию.
Налоговая база на УСН в 2026 году: важное расширение по НМА
УСН «Доходы» — база = выручка (подход без изменений).
УСН «Доходы минус расходы» — база = прибыль; перечень расходов строго по ст. 346.16 НК РФ.
С 01.01.2026 планируется расширить перечень расходов: можно будет учитывать достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение нематериальных активов. Это законный способ снизить налогооблагаемую прибыль при работах с НМА.
Счета-фактуры, книги и декларация по НДС: когда и кому
В 2025 году упрощенцы до 60 млн ₽ не оформляли счета-фактуры «Без НДС», не вели книгу продаж, не сдавали декларацию по НДС. С 2026 года не оформляют счета-фактуры и не ведут книгу продаж только при доходах до 10 млн ₽. Как только лимит превышен — полный НДС-контур:
Счета-фактуры с выделенным НДС,
Книга покупок и книга продаж,
Декларация по НДС и уплата налога.
Исключения:
При продаже физлицам счета-фактуры не требуются — достаточно сводного документа (например, бухсправки) с итогами за квартал для регистрации в книге продаж.
Счета-фактуры не составляются по операциям, освобождённым по ст. 149 НК РФ, и не признаваемым объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 НК РФ).
Критический нюанс: упрощенец, освобождённый от НДС, если выставил счёт-фактуру с налогом — обязан заплатить НДС и сдать декларацию (п. 5 ст. 173 НК РФ). Права на вычет у него нет, а покупатель при соблюдении ст. 171–172 НК РФ вычет получить сможет.
С 01.01.2026 полномочия по формам и порядкам перейдут к ФНС (пп. «б» п. 9 ст. 2 законопроекта). Действующие формы сохраняются до утверждения новых.
Полномочия регионов по УСН: настройка льгот — по перечню
Базовые ставки УСН — 6% («Доходы») и 15% («Доходы минус расходы»). Сейчас регионы могут снижать до 1% и 5%. Реформа ограничивает полномочия: льготы — только по перечню, утверждаемому на федеральном уровне. Фактически это выравнивает подходы и убирает «суперльготы» вне приоритетных видов деятельности.
Календарь УСН на 2026 год (без изменений по срокам)
Декларация по УСН за 2025 год — до 27.04.2026 (25 апреля — выходной).
Упрощённый налог за 2025 год — до 28.04.2026.
Уведомление об авансе за 1 квартал 2026 — до 27.04.2026.
Аванс за 1 квартал 2026 — до 28.04.2026.
Уведомление за полугодие — до 27.07.2026; аванс — до 28.07.2026.
Уведомление за 9 месяцев — до 26.10.2026; аванс — до 28.10.2026.
Календарь НДС на 2026 год (актуально для большинства упрощенцев)
1 квартал 2026:
Декларация — до 27.04.2026.
Уплата ⅓ — до 28.04.2026; ⅓ — до 28.05.2026; ⅓ — до 26.06.2026.
2 квартал 2026:
Декларация — до 27.07.2026.
Уплата ⅓ — до 28.07.2026; ⅓ — до 28.08.2026; ⅓ — до 28.09.2026.
3 квартал 2026:
Декларация — до 26.10.2026.
Уплата ⅓ — до 28.10.2026; ⅓ — до 27.11.2026; ⅓ — до 28.12.2026.
4 квартал 2026:
Декларация — до 25.01.2027.
Уплата ⅓ — до 28.01.2027; ⅓ — до 26.02.2027; ⅓ — до 26.03.2027.
Дополнительно: ИП сдают отчётность в Росстат, а при наличии сотрудников — ПСВ, РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ.
Новые правила исчисления сроков платежей: платим «вперед»
До конца 2025 года действовало общее правило: если срок уплаты приходился на выходной/праздник — платёж переносился на следующий рабочий день. С 01.01.2026 — наоборот: платить нужно в предшествующий рабочий день. Поэтому, например, последняя треть НДС за 1 квартал 2026 должна быть уплачена до 26 июня, а не до 29 июня. Новое правило распространяется и на авансы.
УСН или ОСНО в 2026: рамочное сравнение
Показатель
УСН
ОСНО
НДС
0% / 10% / 22% или 5%/7% (без права вычета)
0% / 10% / 22%
Основной налог
6% от выручки или 15% от прибыли (не менее 1% от оборота)
Налог на прибыль 25% или НДФЛ 13–22%
Ключевые уязвимости УСН:
На УСН 6% налогообложение с выручки — налог платится даже при убытке.
На УСН 15% — закрытый перечень расходов и минимальный налог 1% от оборота; часть расходов (например, услуги управляющего-ИП) не учтёте. На ОСНО перечень открытый при наличии экономической обоснованности.
ПСН в 2026: режим теряет массовую привлекательность
Снижение лимита с 60 млн до 10 млн ₽ делает патент для большинства компаний неактуальным. Для части видов деятельности ПСН недоступен в принципе (см. действующие и планируемые ограничения по спецрежимам).
АУСН: актуальная альтернатива
Автоматизированная УСН в 2025 году расширена практически на все регионы; в 2026-м рамки сохраняются:
Без НДС, лимит выручки — 60 млн ₽.
Ограничения по штату — до 5 сотрудников.
Функциональная простота режима — за счёт ряда ограничений и особенностей применения.
Резюме
УСН остаётся рабочим базовым режимом при соблюдении новых лимитов и правил по НДС.
Освобождение от НДС — 10 млн ₽, дефлятор на него не влияет.
НДС 22% с новой расчётной ставкой 22/122 — ориентир для 2026 года.
Расходы по НМА на УСН 15% расширяются — это важная деталь для инвестиционных планов.
Сроки уплаты с 2026 года считаются по предшествующему рабочему дню.
ПСН с лимитом 10 млн ₽ и ограничениями по видам деятельности — выбор для немногих; АУСН остаётся понятной альтернативой без НДС при выручке до 60 млн ₽ и малом штате.
Соблюдение этих рамок — вопрос не теории, а выживаемости. В 2026 году выигрывает тот, кто успел перестроить ценообразование, договоры, учёт НДС и календарь платежей до того, как правила станут реальностью.
