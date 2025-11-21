УСН и НДС в 2026: новые лимиты, пороги и правила для ИП и ООО

Освобождение от НДС для упрощенцев: порог 10 млн ₽

В 2025 году освобождение от НДС действовало до 60 млн ₽. С 01.01.2026 планируется снизить до 10 млн ₽ (по итогам года и помесячно в текущем году):

Если доходы за 2025 год превысили 10 млн ₽ — с 01.01.2026 обязателен НДС.

Если превышение в 2026 году — НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения (абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ).

При совмещении режимов (например, УСН + ПСН) доходы суммируются.

Статус порога 10 млн ₽ ещё обсуждается: по итогам первого чтения предложено проработать более плавный переход (варианты этапности), но в тексте на текущий момент — 10 млн ₽.

Кому готовиться заранее: ИП/ООО на УСН с доходами за 2025 год от 10 до 60 млн ₽ — при безоговорочном принятии лимита с 01.01.2026 все станут плательщиками НДС. Нужно выбрать ставки, скорректировать отпускные цены и настроить учёт НДС.

На УСН доходы считаются кассовым методом: практически все поступления денег за год образуют годовую выручку — учитывайте риск «перешагнуть» 10 млн ₽.