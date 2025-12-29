Повышение ставки НДС до 22%: что учитывать с 1 января 2026 года

Переходящие договоры: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026-м

Если отгрузка произошла до 1 января 2026 года, а оплата и выставление счета-фактуры - уже после этой даты, продавец применяет ставку 20%. Пересчет налога в 2026 году в этом случае не производится.

По работам, завершенным в 2025 году, ключевым является дата подписания акта. По длящимся услугам - аренде, лизингу, охране и аналогичным - дата подписания акта значения не имеет.

Покупатель вправе принять к вычету НДС по ставке 20% по товарам, полученным в 2025 году.