Повышение ставки НДС до 22%: что учитывать с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года операции, по которым до этой даты применялась ставка НДС 20%, подлежат обложению по ставке 22%. Это напрямую затрагивает сделки на стыке 2025 и 2026 годов: переходящие договоры, оплату, возвраты товаров и авансов, изменение стоимости и условия контрактов.
Продажа товаров, приобретенных до 2026 года
Дата покупки товара значения не имеет. Если до 1 января 2026 года при реализации применялась ставка 20%, то начиная с этой даты используется ставка 22% - независимо от того, когда товар был приобретен.
Переходящие договоры: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026-м
Если отгрузка произошла до 1 января 2026 года, а оплата и выставление счета-фактуры - уже после этой даты, продавец применяет ставку 20%. Пересчет налога в 2026 году в этом случае не производится.
По работам, завершенным в 2025 году, ключевым является дата подписания акта. По длящимся услугам - аренде, лизингу, охране и аналогичным - дата подписания акта значения не имеет.
Покупатель вправе принять к вычету НДС по ставке 20% по товарам, полученным в 2025 году.
Договоры: заключение и изменение условий
По общему правилу, если в договоре налог не выделен, продавец, подрядчик или исполнитель выделяет НДС расчетным методом.
Если в договоре, переходящем на 2026 год, НДС был выделен отдельно, увеличение ставки требует согласования с контрагентом и изменения стоимости договора.
Договоры по 223-ФЗ и государственные контракты
Если договор или контракт заключен до 1 января 2026 года по цене, включающей НДС 20%, а поставка осуществляется после этой даты, применяется ставка 22%.
По Закону № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта не допускается. При этом Минфин указывает, что ставка НДС не относится к таким условиям и может быть изменена через дополнительное соглашение.
Закон № 223-ФЗ допускает изменение цены, если порядок такого изменения предусмотрен положением о закупке.
Доплата аванса из-за изменения ставки
Правовая квалификация доплаты 2% зависит от даты ее перечисления. Если доплата производится в 2026 году - это доплата налога. Если доплата внесена до 2026 года - это дополнительная оплата стоимости.
В обоих случаях допускается оформление одного корректировочного счета-фактуры сразу по нескольким исходным счетам-фактурам.
Изменение стоимости товаров после отгрузки
Если в 2026 году продавец предоставляет скидку или бонус, уменьшающие стоимость товаров, отгруженных до 1 января 2026 года, он выставляет корректировочный счет-фактуру со ставкой 20%. Покупатель восстанавливает НДС в размере разницы.
При увеличении стоимости таких товаров также применяется ставка 20%.
Возврат товаров после изменения ставки
Если в 2026 году возвращается товар, реализованный, например, в 2025 году, продавец указывает в кассовом чеке ставку 20% и оформляет бухгалтерскую справку.
При возврате по тому же договору, по которому осуществлялась поставка, продавец принимает НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре в течение года с даты возврата, а покупатель восстанавливает налог.
Если возврат оформляется по новому договору, операция рассматривается как отдельная купля-продажа, а «входной» НДС принимается к вычету в общем порядке.
Возврат аванса
При возврате в 2026 году аванса, полученного до 1 января, НДС по ставке 20/120 можно принять к вычету. Срок для применения вычета - один год с даты возврата.
Этот набор правил определяет порядок работы с НДС в переходный период и требует аккуратного разделения операций по датам, ставкам и документам.
