Январь 2026. Что изменилось в налогах и правилах работы бизнеса

С 1 января 2026 года вступает в силу крупный пакет изменений. Меняются налоговые ставки, условия спецрежимов, формы документов, правила учета и контроля. Ниже - разбор всех изменений.

Повышение ставки НДС

Что произошло

С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена на два процентных пункта и составляет 22 процента вместо 20.

Что это значит

Ставку 22 процента необходимо применять к товарам, работам, услугам и имущественным правам, реализованным и отгруженным начиная с 1 января 2026 года, независимо от даты заключения договора.

Новую ставку применяют все компании и ИП, признаваемые плательщиками НДС, включая организации на УСН, перешедшие на уплату НДС. Исключение составляют упрощенцы, применяющие специальные ставки НДС 5 и 7 процентов.

Льготные ставки 0 и 10 процентов по отдельным операциям и товарам сохраняются на 2026 год и последующие периоды.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Новые условия работы на УСН

Что произошло

С 1 января 2026 года условия применения упрощенной системы налогообложения существенно изменены.

Что это значит

Для бизнеса на УСН действуют следующие изменения:

предельный совокупный доход, позволяющий не платить НДС, снижен до 20 млн рублей;

лимит доходов за 9 месяцев текущего года для перехода на УСН установлен в размере 367,875 млн рублей;

компании и ИП на УСН с объектом "доходы минус расходы" получили право учитывать любые экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, даже если ранее они прямо не были указаны в Налоговом кодексе.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Изменения для ПСН

Что произошло

С 1 января 2026 года для индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения изменены ключевые параметры работы.

Что это значит

Вводятся следующие правила:

максимальный годовой доход для применения ПСН установлен в размере 20 млн рублей;

стоимость патентов увеличивается из-за повышенного коэффициента дефлятора 1,253;

фиксированные страховые взносы составляют 57 390 рублей, при доходе свыше 300 000 рублей дополнительно уплачивается 1 процент;

появилась возможность уменьшать стоимость патента при снижении физических показателей, указанных в патенте;

вводится новая форма заявления на получение патента.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Страховые взносы для ИП на АУСН

Что произошло

С 1 января 2026 года изменен порядок уплаты страховых взносов для отдельных категорий ИП.

Что это значит

ИП на АУСН, которые одновременно ведут частную практику в качестве нотариусов, адвокатов, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков и иных аналогичных профессий, обязаны платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1 процента с дохода от частной практики, превышающего 300 000 рублей в год.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Новый порядок учета расходов прошлых периодов

Что произошло

С 1 января 2026 года изменены правила перерасчета налогов при выявлении ошибок.

Что это значит

Перерасчет налога производится за период выявления ошибки. Исключение предусмотрено для случаев, когда налоговые ставки в периоде ошибки были выше, чем ставки в периоде выявления.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

ЭДО и переход на УПД

Что произошло

С 1 января 2026 года электронные форматы ТОРГ-12 и актов выполненных работ и услуг больше не применяются.

Что это значит

Единственным электронным документом в XML формате, подтверждающим отгрузку товаров, выполнение работ и оказание услуг, становится универсальный передаточный документ. Иными электронными документами подтвердить такие операции в 2026 году будет невозможно.

Основание

Приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.

Повышение МРОТ

Что произошло

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличен с 22 440 до 27 093 рублей.

Что это значит

Работодатели обязаны довести заработную плату работников до нового уровня МРОТ. Все выплаты, привязанные к МРОТ, также подлежат увеличению.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ.

Страховые взносы с выплат руководителям

Что произошло

С 1 января 2026 года изменен порядок расчета страховых взносов с выплат руководителям компаний.

Что это значит

Даже если зарплата руководителя ниже МРОТ, страховые взносы начисляются исходя из МРОТ. При неполном месяце работы база определяется пропорционально календарным дням.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Увеличение предельной базы по страховым взносам

Что произошло

С 1 января 2026 года единая предельная база для страховых взносов увеличена на 8 процентов и составляет 2 979 000 рублей.

Что это значит

В пределах базы применяется ставка 30 процентов, сверх нее - 15,1 процента.

Основание

Постановление Правительства РФ от 31.10.2025 № 1705.

Расширение применения АУСН

Что произошло

С 1 января 2026 года АУСН становится доступной в 83 регионах.

Что это значит

К эксперименту присоединяются новые регионы, включая ряд республик, краев и областей. С 2025 года переход на АУСН возможен с первого числа любого месяца.

Основание

Сообщение ФНС от 10.12.2025.

Доходы ИП по вкладам

Что произошло

С 1 января 2026 года проценты по банковским вкладам ИП облагаются только НДФЛ.

Что это значит

Проценты больше не считаются доходом от предпринимательской деятельности для целей УСН или ЕСХН.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Больничные для самозанятых

Что произошло

С 1 января 2026 года начинается эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых.

Что это значит

Самозанятые получают право на больничные пособия без регистрации в качестве ИП и в том же году, в котором уплачены страховые взносы.

Основание

Федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ.

Камеральные проверки по экстерриториальному принципу

Что произошло

С 1 января 2026 года изменена статья 88 НК РФ.

Что это значит

Камеральные проверки смогут проводить не только инспекции по месту учета налогоплательщика, но и иные инспекции, уполномоченные ФНС.

Основание

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.