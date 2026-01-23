Пониженные ставки НДС на УСН в 2026 году: при каких условиях их можно применять

Напоминаем, в каких случаях организации и индивидуальные предприниматели на УСН вправе в 2026 году применять пониженные ставки НДС — 5% и 7%.

Когда упрощенцы становятся плательщиками НДС

Организации и ИП на УСН, у которых доход за 2025 год превысит 20 млн рублей, с начала 2026 года становятся плательщиками НДС.

Если упрощенец был освобожден от НДС на старте 2026 года, но в одном из месяцев 2026 года его доход превысит 20 млн рублей, право на освобождение утрачивается. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения, он обязан исполнять обязанности плательщика НДС.

Выбор режима налогообложения НДС

После возникновения обязанности по НДС упрощенец вправе выбрать один из вариантов:

- применять пониженные ставки НДС 5% или 7% без права на вычет;

- применять основные ставки НДС с правом на вычеты.

Условия применения ставки НДС 5%

Ставка НДС 5% применяется при одновременном выполнении двух условий:

- сумма доходов налогоплательщика за 2025 год не превысила 250 млн рублей;

- в 2026 году доходы превысили 20 млн рублей, и упрощенец начал исполнять обязанности плательщика НДС.

Если в течение 2026 года доходы превысят 272,5 млн рублей (250 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора 1,090), право на ставку 5% утрачивается. Переход происходит с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Условия применения ставки НДС 7%

Ставка НДС 7% применяется, если:

- сумма доходов за 2025 год находилась в пределах 450 млн рублей;

- в 2026 году упрощенец начинает уплачивать НДС, а его доходы превысили 272,5 млн рублей.

Если в течение 2026 года доходы превысят 490,5 млн рублей (450 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора 1,090), право на применение УСН утрачивается. Одновременно утрачивается и право на применение пониженных ставок НДС 5% и 7%. Утрата происходит с 1-го числа месяца, в котором допущено превышение.

Переход с пониженной ставки на основную

С 1 января 2026 года плательщики УСН, впервые выбравшие пониженную ставку НДС, смогут перейти с пониженной ставки на основную, не дожидаясь истечения трех лет. Такой переход возможен в течение четырех кварталов после того, как пониженная ставка была отражена в декларации по НДС.