Пониженные ставки НДС на УСН в 2026 году: при каких условиях их можно применять
Когда упрощенцы становятся плательщиками НДС
Организации и ИП на УСН, у которых доход за 2025 год превысит 20 млн рублей, с начала 2026 года становятся плательщиками НДС.
Если упрощенец был освобожден от НДС на старте 2026 года, но в одном из месяцев 2026 года его доход превысит 20 млн рублей, право на освобождение утрачивается. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения, он обязан исполнять обязанности плательщика НДС.
Выбор режима налогообложения НДС
После возникновения обязанности по НДС упрощенец вправе выбрать один из вариантов:
- применять пониженные ставки НДС 5% или 7% без права на вычет;
- применять основные ставки НДС с правом на вычеты.
Условия применения ставки НДС 5%
Ставка НДС 5% применяется при одновременном выполнении двух условий:
- сумма доходов налогоплательщика за 2025 год не превысила 250 млн рублей;
- в 2026 году доходы превысили 20 млн рублей, и упрощенец начал исполнять обязанности плательщика НДС.
Если в течение 2026 года доходы превысят 272,5 млн рублей (250 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора 1,090), право на ставку 5% утрачивается. Переход происходит с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Условия применения ставки НДС 7%
Ставка НДС 7% применяется, если:
- сумма доходов за 2025 год находилась в пределах 450 млн рублей;
- в 2026 году упрощенец начинает уплачивать НДС, а его доходы превысили 272,5 млн рублей.
Если в течение 2026 года доходы превысят 490,5 млн рублей (450 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора 1,090), право на применение УСН утрачивается. Одновременно утрачивается и право на применение пониженных ставок НДС 5% и 7%. Утрата происходит с 1-го числа месяца, в котором допущено превышение.
Переход с пониженной ставки на основную
С 1 января 2026 года плательщики УСН, впервые выбравшие пониженную ставку НДС, смогут перейти с пониженной ставки на основную, не дожидаясь истечения трех лет. Такой переход возможен в течение четырех кварталов после того, как пониженная ставка была отражена в декларации по НДС.
