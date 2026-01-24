«УСН + НДС 5% — там же всего пять процентов». Почему эта логика не работает на практике

«Да ладно, перейдем на УСН плюс НДС 5 %. Там же всего пять процентов, разберемся». А вот здесь стоп.

Пять процентов - это ставка. Не сложность режима.

НДС на упрощенке - это не «чуть-чуть налога сверху». Это отдельный контур учета, документов и продаж. Он не становится простым только потому, что цифра небольшая.

Мораторий: что он есть и чем он не является

Вокруг моратория в 2026 году - путаница. Да, для тех, кто впервые стал плательщиком НДС, действует мораторий на штраф по статье 119 НК РФ за первую просроченную декларацию по НДС. И на этом все.

Он:

не отменяет сам НДС;

не переносит сроки;

не разрешает ошибки;

не освобождает от расчета и уплаты.

Он лишь один раз убирает один конкретный штраф. Все остальное продолжает работать в полном объеме.

НДС может начаться не с января

Еще один момент, который часто не учитывают. Обязанность по НДС может включиться не с нового года, а внутри года. Превысили лимит, например, в июне - с 1 июля вы уже плательщик НДС со всеми последствиями:

чеками;

первичными документами;

книгой продаж;

декларацией.

Даже если внутри бизнеса это осознали не сразу.

Типовая ошибка: «формально на НДС, фактически - нет»

Дальше начинается самое распространенное. Компания формально «встала на НДС», но:

кассу не перенастроили;

платежки и эквайринг остались в прежнем режиме;

настройки маркетплейсов живут своей отдельной жизнью.

В результате:

в чеке - «без НДС» или неверная ставка;

в закрывающих документах - одно;

в декларации - другое.

По 54-ФЗ ставка и сумма НДС в чеке - обязательный реквизит. Ошибки здесь - это не нюансы и не мелочи.

Документы не «прощают» упрощенку

Следующий уровень проблем. Счет выставили с НДС, а в акте или УПД про НДС забыли. Частое объяснение звучит так: «Ну мы же на упрощенке».

Это не работает. Если НДС начисляется, он одинаково должен быть отражен:

в договоре;

в счете;

в акте или УПД;

в книге продаж;

в декларации.

Ошибки бьют не только по вам

Важно помнить еще одно. На ставках 5 % и 7 % входной НДС к вычету вы не принимаете, а вот ваш покупатель - может.

Поэтому ошибки в ваших документах - это:

отказ в вычете у контрагента;

претензии;

конфликты;

пересборка документов задним числом.

Иллюзия «5 % не влияют на экономику»

Последняя и самая опасная иллюзия. Пять процентов влияют.

Это налог из маржи:

входной НДС не работает;

специальные ставки 5 % и 7 % применяются минимум 12 последовательных кварталов.

Это не режим «попробовать». Особенно жестко это проявляется на маркетплейсах, где есть:

комиссии;

логистика;

возвраты;

постоянные корректировки.

Если модель не пересчитана заранее, НДС начинает тихо и регулярно съедать прибыль.

Главное, что здесь важно понять

В НДС 5 % нельзя заходить «на авось». Это не история про «разберемся потом». Практика показывает: потом почти всегда выходит дороже.