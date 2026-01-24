«УСН + НДС 5% — там же всего пять процентов». Почему эта логика не работает на практике
2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Пять процентов - это ставка. Не сложность режима.
НДС на упрощенке - это не «чуть-чуть налога сверху». Это отдельный контур учета, документов и продаж. Он не становится простым только потому, что цифра небольшая.
Мораторий: что он есть и чем он не является
Вокруг моратория в 2026 году - путаница. Да, для тех, кто впервые стал плательщиком НДС, действует мораторий на штраф по статье 119 НК РФ за первую просроченную декларацию по НДС. И на этом все.
Он:
не отменяет сам НДС;
не переносит сроки;
не разрешает ошибки;
не освобождает от расчета и уплаты.
Он лишь один раз убирает один конкретный штраф. Все остальное продолжает работать в полном объеме.
НДС может начаться не с января
Еще один момент, который часто не учитывают. Обязанность по НДС может включиться не с нового года, а внутри года. Превысили лимит, например, в июне - с 1 июля вы уже плательщик НДС со всеми последствиями:
чеками;
первичными документами;
книгой продаж;
декларацией.
Даже если внутри бизнеса это осознали не сразу.
Типовая ошибка: «формально на НДС, фактически - нет»
Дальше начинается самое распространенное. Компания формально «встала на НДС», но:
кассу не перенастроили;
платежки и эквайринг остались в прежнем режиме;
настройки маркетплейсов живут своей отдельной жизнью.
В результате:
в чеке - «без НДС» или неверная ставка;
в закрывающих документах - одно;
в декларации - другое.
По 54-ФЗ ставка и сумма НДС в чеке - обязательный реквизит. Ошибки здесь - это не нюансы и не мелочи.
Документы не «прощают» упрощенку
Следующий уровень проблем. Счет выставили с НДС, а в акте или УПД про НДС забыли. Частое объяснение звучит так: «Ну мы же на упрощенке».
Это не работает. Если НДС начисляется, он одинаково должен быть отражен:
в договоре;
в счете;
в акте или УПД;
в книге продаж;
в декларации.
Ошибки бьют не только по вам
Важно помнить еще одно. На ставках 5 % и 7 % входной НДС к вычету вы не принимаете, а вот ваш покупатель - может.
Поэтому ошибки в ваших документах - это:
отказ в вычете у контрагента;
претензии;
конфликты;
пересборка документов задним числом.
Иллюзия «5 % не влияют на экономику»
Последняя и самая опасная иллюзия. Пять процентов влияют.
Это налог из маржи:
входной НДС не работает;
специальные ставки 5 % и 7 % применяются минимум 12 последовательных кварталов.
Это не режим «попробовать». Особенно жестко это проявляется на маркетплейсах, где есть:
комиссии;
логистика;
возвраты;
постоянные корректировки.
Если модель не пересчитана заранее, НДС начинает тихо и регулярно съедать прибыль.
Главное, что здесь важно понять
В НДС 5 % нельзя заходить «на авось». Это не история про «разберемся потом». Практика показывает: потом почти всегда выходит дороже.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию