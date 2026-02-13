Отказ в переходе на АУСН: на каком режиме остается налогоплательщик

Ситуация, с которой уже столкнулись многие. Уведомление о переходе на АУСН подано, отметка об отказе от УСН в системе стоит, но затем ФНС принимает решение не переводить налогоплательщика на АУСН. Возникает логичный вопрос - что дальше, ОСН?

Позиция ФНС

ФНС прямо разъяснила порядок действий в такой ситуации.

При подаче уведомления о переходе с 1 января 2026 года с УСН на АУСН налоговый орган действительно фиксирует отказ от применения УСН. Но эта отметка не означает автоматического и безусловного перехода на общий режим.

Ключевой момент

Если по итогам проверки ФНС отказывает в применении АУСН, обязанность переходить на ОСН не возникает.

В этом случае налогоплательщик продолжает работу на прежнем режиме - обычной УСН. Право на упрощенную систему сохраняется в полном объеме.

Что важно понимать на практике

Отказ в переводе на АУСН не считается утратой права на УСН. Это принципиально. Налоговики подтвердили, что такая ситуация не влечет автоматического «падения» на общий режим налогообложения.

Иными словами, если АУСН не согласовали, бизнес не остается без режима и не переходит на ОСН по умолчанию. Продолжаете работать на УСН на прежних условиях.

Вывод

Отказ в АУСН - это отказ именно в новом режиме, а не лишение старого. УСН сохраняется, пока нет оснований для ее утраты по НК РФ. Это важно учитывать при планировании перехода и при общении с инспекцией.