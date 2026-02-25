Почему патент в 2026 году проверяют внимательнее, чем УСН

Опрос показал: 18% предпринимателей в канале работают на патенте. И именно для этой группы в 2026 году ФНС усилила внимание. Патент оказался в зоне повышенного контроля.

Фиксированный налог и жесткий лимит дохода

Патент привязан к конкретному потолку — 20 млн рублей. Когда доход подходит к этому уровню, компания автоматически попадает в поле зрения налоговой. Чем ближе к лимиту — тем выше вероятность проверки.

Нет деклараций — меньше встроенных фильтров

На УСН предприниматель сам показывает доход в декларации. Налоговая сразу видит цифру, которую ей предъявили. На патенте деклараций нет. Поэтому ФНС смотрит не отчеты, а фактические потоки денег: движение по счетам, кассу, данные от агентов и платформ. Если поступления не укладываются в рамки патента, вопросы возникают быстро.

Цифровой след

Банки, кассы и онлайн-платформы фиксируют операции автоматически. Все это формирует цифровой след. Несоответствия между режимом налогообложения и реальными поступлениями система ФНС выявляет без участия инспектора.

Оптимизация дохода

Часть предпринимателей занижает доход, чтобы остаться на патенте. Налоговая это понимает. Контрольные алгоритмы настроены именно на такие ситуации и отслеживают их автоматически.

Патент по-прежнему удобен. Но в 2026 году он точно не делает бизнес невидимым для налоговой.