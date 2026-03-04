Схема дробления подтверждена: один персонал на две компании

Инспекция провела выездную проверку общества. Итог — доначисление НДС, налога на прибыль, налога на имущество и штрафы. Основание — выявленная схема дробления бизнеса с участием взаимозависимого контрагента.

Как работала модель

ФНС установила, что организация совместно с взаимозависимой компанией выстроила систему распределения выручки.

Контроль над поступлениями двух компаний позволял удерживать доходы в пределах лимита, необходимого для применения УСН.

По позиции налогового органа, фактически обе структуры действовали как единый хозяйствующий субъект.

Ключевой фактор - общие сотрудники

Одним из значимых обстоятельств стало то, что обе организации:

применяли УСН;

привлекали одних и тех же физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Фактически кадровый ресурс был общим.

Взаимозависимость и семейный фактор

Суды также приняли во внимание, что:

взаимозависимость компаний доказана;

участники и должностные лица обеих организаций являлись членами одной семьи;

именно они были выгодоприобретателями от применения схемы дробления.

Позиция суда

Компания попыталась оспорить решение инспекции и потребовала признать его незаконным.

Суды отказали в удовлетворении требований.

Они сочли доказанным создание схемы дробления бизнеса, направленной на сохранение права на УСН через перераспределение доходов между взаимозависимыми организациями.

Результат - доначисленные налоги и штрафные санкции признаны обоснованными.