Схема дробления подтверждена: один персонал на две компании
Как работала модель
ФНС установила, что организация совместно с взаимозависимой компанией выстроила систему распределения выручки.
Контроль над поступлениями двух компаний позволял удерживать доходы в пределах лимита, необходимого для применения УСН.
По позиции налогового органа, фактически обе структуры действовали как единый хозяйствующий субъект.
Ключевой фактор - общие сотрудники
Одним из значимых обстоятельств стало то, что обе организации:
применяли УСН;
привлекали одних и тех же физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам.
Фактически кадровый ресурс был общим.
Взаимозависимость и семейный фактор
Суды также приняли во внимание, что:
взаимозависимость компаний доказана;
участники и должностные лица обеих организаций являлись членами одной семьи;
именно они были выгодоприобретателями от применения схемы дробления.
Позиция суда
Компания попыталась оспорить решение инспекции и потребовала признать его незаконным.
Суды отказали в удовлетворении требований.
Они сочли доказанным создание схемы дробления бизнеса, направленной на сохранение права на УСН через перераспределение доходов между взаимозависимыми организациями.
Результат - доначисленные налоги и штрафные санкции признаны обоснованными.
