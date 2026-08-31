Налоговая пришла с проверкой? Вот список документов, которые попросят в первую очередь

Что стоит делать заранее

Подготовка к проверке начинается не после получения требования, а задолго до него.

Поэтому полезно:

▪️Проводить внутреннюю проверку документов не реже одного раза в полгода;

▪️Хранить документацию минимум 4–5 лет;

▪️Использовать электронные архивы для резервного хранения;

▪️Регулярно обучать сотрудников правилам работы с документами.

Чем лучше организован документооборот внутри компании, тем меньше шансов, что налоговая проверка превратится в серьезную проблему для бизнеса.