Налоговая пришла с проверкой? Вот список документов, которые попросят в первую очередь

В нашем Телеграм-канале публикуем закрытую информацию: критерии блокировок счетов, реальные кейсы проверок, инструкции ФНС и судебную практику. Переходите и получите помощь: https://telegram.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Главный принцип здесь простой: каждая цифра в декларации должна подтверждаться документами. Если документов нет или они оформлены с ошибками, вопросы возникнут даже там, где налоги были рассчитаны правильно.
Уставные и регистрационные документы
В первую очередь инспекторов интересуют документы, подтверждающие законность деятельности компании:
▪️Устав организации;
▪️Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
▪️ИНН;
▪️Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
▪️Лицензии и разрешения, если деятельность подлежит лицензированию.
Бухгалтерская и налоговая отчетность
Следующий блок — документы, на основании которых формировалась отчетность:
▪️Налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН, патенту и другим режимам за проверяемые периоды;
▪️Бухгалтерский баланс;
▪️Отчет о финансовых результатах;
▪️Главная книга;
▪️Журналы операций;
▪️Оборотно-сальдовые ведомости.
Первичные документы
Именно на этом этапе чаще всего возникают споры между бизнесом и налоговой.
Инспекторы могут запросить:
▪️Счета-фактуры;
▪️Акты выполненных работ и оказанных услуг;
▪️Товарные накладные;
▪️Кассовые чеки;
▪️Приходные и расходные кассовые ордера;
▪️Платежные поручения.
Кадровые документы
Особое внимание уделяется оформлению сотрудников и выплатам заработной платы.
В перечень обычно входят:
▪️Трудовые договоры;
▪️Приказы о приеме на работу;
▪️Приказы об увольнении;
▪️Документы по отпускам и командировкам;
▪️Штатное расписание;
▪️Табели учета рабочего времени;
▪️Расчетные ведомости;
▪️Документы, подтверждающие выплату заработной платы.
Документы по расходам
Каждый заявленный расход должен иметь документальное подтверждение.
Для этого могут понадобиться:
▪️Договоры с поставщиками, подрядчиками и арендодателями;
▪️Счета, акты и накладные;
▪️Банковские выписки;
▪️Документы по командировочным расходам;
▪️Документы по ГСМ;
▪️Документы по расходам на связь;
▪️Документы по обучению сотрудников;
▪️Документы по рекламным расходам.
Документы по налогам
При проверке также анализируется порядок расчета и уплаты налогов.
Поэтому стоит заранее подготовить:
▪️Расчеты авансовых платежей;
▪️Платежные поручения с отметками банка;
▪️Регистры налогового учета.
Контрагенты и деловая переписка
В современных проверках налоговую интересуют не только документы по сделке, но и доказательства ее реальности.
Поэтому могут потребоваться:
▪️Договоры с контрагентами;
▪️Копии лицензий контрагентов;
▪️Копии ИНН;
▪️Выписки из ЕГРЮЛ;
▪️Деловая переписка в электронной и бумажной форме;
▪️Документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств, включая накладные, фотографии, GPS-отчеты и другие подтверждения.
Что стоит делать заранее
Подготовка к проверке начинается не после получения требования, а задолго до него.
Поэтому полезно:
▪️Проводить внутреннюю проверку документов не реже одного раза в полгода;
▪️Хранить документацию минимум 4–5 лет;
▪️Использовать электронные архивы для резервного хранения;
▪️Регулярно обучать сотрудников правилам работы с документами.
Чем лучше организован документооборот внутри компании, тем меньше шансов, что налоговая проверка превратится в серьезную проблему для бизнеса.
Начать дискуссию