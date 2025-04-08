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Как открыть казначейский счет юридическому лицу с учетом изменений от марта 2025 года?

С марта 2025 года в России были введены новые правила открытия казначейских счетов для юридических лиц, которые сделали процесс более гибким и удобным.

Одним из ключевых нововведений стала возможность открыть казначейский счет полностью онлайн через систему “Электронный бюджет”, что исключает необходимость личного посещения территориальных органов Федерального казначейства (ТОФК). Весь процесс — от регистрации до получения реквизитов — можно пройти дистанционно. Ниже представлен обновленный пошаговый алгоритм открытия счета с учетом этих изменений.

Шаг 1: Регистрация в системе “Электронный бюджет”

Прежде чем приступить к подаче заявления, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в системе “Электронный бюджет”. Для регистрации потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) руководителя или уполномоченного лица. Если учетная запись уже есть, можно сразу переходить к следующему шагу.

Шаг 2: Подготовка пакета документов

Для открытия казначейского счета необходимо подготовить следующие документы в электронном виде:

  • Заявление на открытие счета — заполняется по установленной форме, доступной в системе “Электронный бюджет”.

  • Документы, обосновывающие необходимость счета — например, государственный контракт или соглашение с заказчиком, подлежащее казначейскому сопровождению.

Все документы должны быть отсканированы в читаемом формате (PDF или JPEG) и загружены в систему.

Шаг 3: Заполнение и подача заявления онлайн

В личном кабинете системы “Электронный бюджет” необходимо заполнить онлайн-форму заявления на открытие казначейского счета. В форме указываются данные организации и детали, связанные с открытием счета. После заполнения заявление подписывается УКЭП руководителя или уполномоченного лица и отправляется на рассмотрение.

Шаг 4: Резервирование номера счета

С 2025 года стало возможным резервирование номера казначейского счета еще до заключения контракта. Это позволяет юридическим лицам заранее подготовиться к исполнению обязательств, сокращая время на запуск финансовых операций. Резервирование также осуществляется онлайн через систему “Электронный бюджет”.

Шаг 5: Проверка документов

ТОФК проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям законодательства. Срок проверки обычно не превышает 5 рабочих дней, если все документы оформлены корректно. В случае необходимости казначейство может запросить дополнительные документы через систему.

Шаг 6: Открытие счета и получение реквизитов

После успешной проверки казначейский счет открывается, а юридическое лицо получает официальное уведомление с реквизитами счета через систему “Электронный бюджет”. С этого момента организация может начинать операции в рамках казначейского сопровождения.

Преимущества онлайн-процесса

  • Отсутствие необходимости личного посещения казначейства, что экономит время и ресурсы.

  • Ускоренная обработка документов благодаря электронному документообороту.

  • Удобный контроль статуса заявления в реальном времени через личный кабинет системы “Электронный бюджет”.

Рекомендации по подготовке к онлайн-процессу

  • Убедитесь, что у вас есть действующая УКЭП — без нее подать заявление онлайн невозможно.

  • Проверьте, чтобы все загруженные документы были хорошо читаемыми и соответствовали требованиям (например, без обрезанных краев или низкого качества сканирования).

  • Рекомендуется подавать документы заранее, чтобы избежать срыва сроков, связанных с началом исполнения контракта.

Эти изменения сделали процесс открытия казначейского счета более оперативным и удобным, особенно для компаний, работающих с государственными контрактами.

Информации об авторе

Казначейское Сопровождение

Казначейское Сопровождение

Бизнес -эксперт

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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