Как открыть казначейский счет юридическому лицу с учетом изменений от марта 2025 года?

Шаг 1: Регистрация в системе “Электронный бюджет”

Прежде чем приступить к подаче заявления, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в системе “Электронный бюджет”. Для регистрации потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) руководителя или уполномоченного лица. Если учетная запись уже есть, можно сразу переходить к следующему шагу.