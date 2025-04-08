Как открыть казначейский счет юридическому лицу с учетом изменений от марта 2025 года?

Одним из ключевых нововведений стала возможность открыть казначейский счет полностью онлайн через систему “Электронный бюджет”, что исключает необходимость личного посещения территориальных органов Федерального казначейства (ТОФК). Весь процесс — от регистрации до получения реквизитов — можно пройти дистанционно. Ниже представлен обновленный пошаговый алгоритм открытия счета с учетом этих изменений.
Шаг 1: Регистрация в системе “Электронный бюджет”
Прежде чем приступить к подаче заявления, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в системе “Электронный бюджет”. Для регистрации потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) руководителя или уполномоченного лица. Если учетная запись уже есть, можно сразу переходить к следующему шагу.
Шаг 2: Подготовка пакета документов
Для открытия казначейского счета необходимо подготовить следующие документы в электронном виде:
Заявление на открытие счета — заполняется по установленной форме, доступной в системе “Электронный бюджет”.
Документы, обосновывающие необходимость счета — например, государственный контракт или соглашение с заказчиком, подлежащее казначейскому сопровождению.
Все документы должны быть отсканированы в читаемом формате (PDF или JPEG) и загружены в систему.
Шаг 3: Заполнение и подача заявления онлайн
В личном кабинете системы “Электронный бюджет” необходимо заполнить онлайн-форму заявления на открытие казначейского счета. В форме указываются данные организации и детали, связанные с открытием счета. После заполнения заявление подписывается УКЭП руководителя или уполномоченного лица и отправляется на рассмотрение.
Шаг 4: Резервирование номера счета
С 2025 года стало возможным резервирование номера казначейского счета еще до заключения контракта. Это позволяет юридическим лицам заранее подготовиться к исполнению обязательств, сокращая время на запуск финансовых операций. Резервирование также осуществляется онлайн через систему “Электронный бюджет”.
Шаг 5: Проверка документов
ТОФК проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям законодательства. Срок проверки обычно не превышает 5 рабочих дней, если все документы оформлены корректно. В случае необходимости казначейство может запросить дополнительные документы через систему.
Шаг 6: Открытие счета и получение реквизитов
После успешной проверки казначейский счет открывается, а юридическое лицо получает официальное уведомление с реквизитами счета через систему “Электронный бюджет”. С этого момента организация может начинать операции в рамках казначейского сопровождения.
Преимущества онлайн-процесса
Отсутствие необходимости личного посещения казначейства, что экономит время и ресурсы.
Ускоренная обработка документов благодаря электронному документообороту.
Удобный контроль статуса заявления в реальном времени через личный кабинет системы “Электронный бюджет”.
Рекомендации по подготовке к онлайн-процессу
Убедитесь, что у вас есть действующая УКЭП — без нее подать заявление онлайн невозможно.
Проверьте, чтобы все загруженные документы были хорошо читаемыми и соответствовали требованиям (например, без обрезанных краев или низкого качества сканирования).
Рекомендуется подавать документы заранее, чтобы избежать срыва сроков, связанных с началом исполнения контракта.
Эти изменения сделали процесс открытия казначейского счета более оперативным и удобным, особенно для компаний, работающих с государственными контрактами.
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