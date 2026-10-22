Материалы, закупленные впрок, по сопровождаемому контракту: как обосновать оплату перед казначейством

Шаг 4. Организовать складской учёт по контракты

Материалы, закупленные впрок, будут лежать на складе месяцами. Если у компании несколько объектов, без отдельного учёта по контракту они быстро смешаются с материалами для других работ. А казначейство, заказчик или проверяющие в любой момент могут спросить: где материалы, оплаченные с лицевого счёта?

Что нужно сделать:



1. Открыть в учёте отдельный склад или аналитику «материалы по контракту» с идентификатором.

2. Приходовать материалы, оплаченные с лицевого счёта, только на этот склад.

3. Отпускать их на объект по требованиям-накладным или лимитно-заборным картам с указанием контракта.

4. Не использовать эти материалы на других объектах, даже временно. Если такая необходимость возникла, оформить замену документально и восполнить запас.

5. Проводить инвентаризацию склада по контракту хотя бы раз в квартал и перед закрытием года.



Если материалы хранятся на объекте заказчика, полезно оформить с заказчиком акт передачи на хранение или зафиксировать их наличие другим документом.