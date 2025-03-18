Победа бизнеса: решение о доначислении НДС и налога на прибыль отменено судами

Сделки, совершаемые только на бумаге, характеризуют деятельность фирм-однодневок, с которыми непрестанно борется налоговая служба. Если по результатам анализа контрагенты налогоплательщика будут заподозрены в недобросовестности, налоговый орган в ходе мероприятий налогового контроля может попытаться доказать, что в действительности хозяйственные операции не совершались. Более того, налоговые инспекторы могут предпринять попытку объявить сделки фиктивными.

Так, по одному из дел по результатам проверки налоговым органом принято решение, которым налогоплательщику-организации доначислен НДС и налог на прибыль. Основанием для принятия указанного решения послужил вывод о необоснованном включении в состав расходов по налогу на прибыль и применении налоговых вычетов по НДС на основании документов, оформленных от имени контрагентов налогоплательщика.

Налоговики пришли к выводу о том, что в рассматриваемом случае взаимоотношения налогоплательщика и контрагентов носят фиктивный и нереальный характер. И, соответственно, не соблюдены условия, предусмотренные статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, дающие право учесть расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС.