Победа бизнеса: решение о доначислении НДС и налога на прибыль отменено судами

Сделки, совершаемые только на бумаге, характеризуют деятельность фирм-однодневок, с которыми непрестанно борется налоговая служба. Если по результатам анализа контрагенты налогоплательщика будут заподозрены в недобросовестности, налоговый орган в ходе мероприятий налогового контроля может попытаться доказать, что в действительности хозяйственные операции не совершались. Более того, налоговые инспекторы могут предпринять попытку объявить сделки фиктивными.
Так, по одному из дел по результатам проверки налоговым органом принято решение, которым налогоплательщику-организации доначислен НДС и налог на прибыль. Основанием для принятия указанного решения послужил вывод о необоснованном включении в состав расходов по налогу на прибыль и применении налоговых вычетов по НДС на основании документов, оформленных от имени контрагентов налогоплательщика.
Налоговики пришли к выводу о том, что в рассматриваемом случае взаимоотношения налогоплательщика и контрагентов носят фиктивный и нереальный характер. И, соответственно, не соблюдены условия, предусмотренные статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, дающие право учесть расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС.
Налоговым органом не доказано, что сделки не носили реального характера
Не согласившись с решением налогового органа, налогоплательщик обратился в арбитражный суд. Удовлетворяя требования налогоплательщика, арбитражные суды пришли к выводу о том, что налоговым органом не доказано, что хозяйственные операции налогоплательщика с контрагентами не носили реального характера, а исполнение по сделкам налогоплательщиком получено не было. Налоговый орган также не доказал, что обязательства по сделкам исполнены не тем лицом, которое указано в первичных документах, а действия налогоплательщика по оформлению сделок не имели экономического смысла, деловой цели и осуществлялись исключительно с целью уменьшения налоговой обязанности.
Представленные налоговым органом доказательства не позволили установить недобросовестность налогоплательщика и не подтвердили отсутствие реальности хозяйственных операции между заявителем и его контрагентами. Налогоплательщиком были представлены все необходимые первичные документы, подтверждающие соблюдение условий для применения налоговых вычетов и признания расходов по сделкам с контрагентами.
Каких-либо фактов, доказывающих, что налогоплательщик является учредителем контрагентов, давал им обязательные указания и иным образом контролировал или имел возможность контролировать их деятельность либо управлял ими, давал обязательные указания, определял их действия, налоговым органом не представлено. Контрагенты не являются взаимозависимыми или аффилированным с налогоплательщиком лицами, не имеют общих учредителей. Налоговый орган не установил признаки вывода денежных средств контрагентами, в том числе через индивидуальных предпринимателей по цепочке в адрес налогоплательщика, фиктивность совершаемых операций и иные порочащие достоверность налоговой отчетности и полноту уплаты налогов контрагентами факты не представлены.
Все контрагенты зарегистрированы в установленном законом порядке, числились в Едином государственном реестре юридических лиц, поставлены на налоговый учет, исков и исполнительных производств в отношении контрагентов не возбуждалось, должниками по налогам и сборам не являются, в реестре недобросовестных поставщиков не внесены и осуществляли реальную хозяйственную деятельность.
Наличие задолженности не доказывает нереальность поставки товара по сделке
Отсутствие в договорах условий поставки и уплата контрагентами налогов в минимальных размерах не свидетельствует о нарушении законодательства о налогах и сборах. При этом налоговый орган не оспаривал наличие товарно-материальных ценностей, а факт принятия их на учет в установленном порядке подтвержден. Договорные отношения налогоплательщика с контрагентами подтверждаются материалами дела.
Налоговый орган настаивал на фиктивности сделок, ссылаясь на кредиторскую задолженность налогоплательщика перед контрагентами. Однако суды отклонили этот довод, указав, что факт наличия кредиторской задолженности перед контрагентами не ставит под сомнение реальность исполнения договорных обязательств по поставке товаров и не доказывает нереальность (невозможность) поставки товара по сделке.
Наличие дебиторской или кредиторской задолженности у того или иного хозяйствующего субъекта само по себе не является негативным характеризующим признаком. Ни тем более отягчающим обстоятельством. Дебиторская или кредиторская задолженность повседневно присутствует в финансово-хозяйственной деятельности любого хозяйствующего субъекта и фактически лишь отражает состояние его расчетов по заключенным сделкам.
С учетом этого суды не усмотрели недобросовестность в действиях налогоплательщика и его контрагентов.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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