Аренда под контролем: депутаты хотят обязать согласовывать сдачу жилья с соседями

Право собственника сдавать жилое помещение на основании договора аренды (найма)

Депутаты обосновывают необходимость принятия законопроекта защитой интересов соседей собственника, сдающего свою квартиру. По их мнению, краткосрочная аренда жилья повышает риск повреждения общего имущества в многоквартирном доме и нарушает права остальных собственников на комфортное проживание.

Авторы законопроекта утверждают, что право собственников распоряжаться своим имуществом не ограничивается, а лишь дополняется требованием получения согласия собственников соседних и примыкающих помещений к помещению, предназначенному для сдачи в наем (аренду). Иными словами, право сдавать помещения сохраняется, но потребуется согласование с собственниками смежных помещений.

Между тем в Российской Федерации право распоряжаться своим имуществом, в том числе сдача квартиры внаем, является конституционным правом и закреплено в Конституции РФ, которая гарантирует, что право частной собственности охраняется законом, и каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им.

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет права собственности: собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов своей семьи или сдавать жилое помещение на основании договора.

В свою очередь, Жилищный кодекс допускает использование жилья для индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Однако сама по себе сдача квартиры в аренду (наем) не может быть квалифицирована в качестве занятия такой деятельностью.

Это означает, что собственник вправе сдавать свою квартиру в аренду без дополнительных разрешений от третьих лиц, в том числе собственников соседних и примыкающих к ней помещений, если это не противоречит закону.