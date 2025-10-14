Цена благих намерений: как новая налоговая инициатива ударит по экономике и потребителям

Минфин предложил обложить НДС импортные товары, которые россияне покупают на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

Министерство финансов предложило взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с импортных товаров, которые россияне покупают на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных актов. Эта инициатива — часть новой национальной модели торговли, которую по поручению президента разрабатывает Минпромторг по итогам ПМЭФ-2025.

Согласно проекту, уплачивать налог должны будут сами маркетплейсы и интернет-магазины, выступая в роли налоговых агентов. Новые правила затронут и покупки из-за рубежа, включая те, что сейчас укладываются в беспошлинный лимит в 200 евро. Для контроля ФНС получит доступ к данным таможенной службы.

Если поправки будут приняты, то с 2027 года ставка НДС составит 5 % от стоимости товара. В дальнейшем она будет постепенно повышаться: до 10 % — в 2028-м, до 15 % — в 2029-м и до 20 % — в 2030 году. Цели нововведения — поддержка отечественных производителей, пополнение бюджета и борьба с нелегальным оборотом товаров.

Системные риски и экономические последствия: от роста цен до ухода бизнеса в «тень»

Предлагаемая мера, несмотря на заявленные благие цели, содержит недостатки и системные риски.

Ключевые проблемы инициативы:

Рост административной нагрузки. На маркетплейсы возлагаются функции налогового агента, что потребует от них создания или модернизации сложных IT-систем для расчета, учета и перечисления НДС по каждому заказу.

Утрата конкурентоспособности импорта. Продавцы будут вынуждены закладывать налог в стоимость, что приведет к росту цен на импортные товары на 5–20 %.

Невозможность налогового вычета для иностранных продавцов. Уплаченные ими суммы «входного» НДС не подлежат вычету. Это искажает природу налога на добавленную стоимость как сбора с конечного потребления, создает каскадный налоговый эффект и может сделать работу на российском рынке невыгодной для многих зарубежных поставщиков.

Стимулирование нелегального рынка. Разница в ценах создаст стимул для развития теневых каналов сбыта через мессенджеры и соцсети. Покупатели могут перейти к покупкам товаров «с рук», где нет ни налогов, ни гарантий.

Проблема контроля сделок. Невозможность обеспечения полного охвата всех транзакций, особенно совершаемых через иностранные площадки, не имеющие юридического присутствия в России.

Экономические последствия инициативы:

Рост цен. Налог будет включен в конечную стоимость, и потребитель будет платить больше за тот же товар.

Снижение доступности товаров. Поскольку значительная часть непродовольственной торговли — это импорт, его подорожание в условиях высокой инфляции сократит реальные доходы населения и снизит доступность товаров, включая базовые (одежда, обувь, электроника).

Эффект «ножниц». На фоне стагнации доходов рост цен на импортные товары приведет к сокращению покупательной способности, что ударит по всей экономике, включая легальную торговлю.

Ослабление конкуренции. Уход части иностранных продавцов и удорожание импорта сократят предложение. Это может привести к снижению качества и росту цен со стороны российских компаний.

Расширение теневого сектора. Повышение налоговой нагрузки может спровоцировать уход бизнеса в «тень».

Фискальная мера с негативными последствиями для экономики: оценка ключевых рисков

Власти пытаются решить системные проблемы (поддержка отечественных производителей, пополнение бюджета, борьба с нелегальным оборотом) за счет введения НДС на импорт. Однако эта мера грозит серьезными побочными эффектами:

Административный пресс и коррупция. Бизнес ожидает рост бюрократической нагрузки, а сложные правила контроля создадут почву для злоупотреблений.

Рост теневого сектора и инфляции. Ужесточение фискальных условий вытеснит легальный бизнес в «тень» и спровоцирует рост розничных цен, снижая доходы населения.

Ухудшение условий для бизнеса. Легальные продавцы проиграют в конкуренции с теневым сектором.

В итоге инициатива создает системные риски:

Фискальная нагрузка на граждан на фоне сомнительной эффективности для бюджета, чьи доходы могут «съесть» затраты на администрирование.

Расширение «серого» импорта и сокращение конкуренции.

Введение НДС на импортные товары, реализуемые через онлайн-площадки, выглядит как сугубо фискальная мера. Законопроект скорее напоминает попытку залатать бюджетные дыры, а не продуманную реформу, учитывающую долгосрочные макроэкономические и отраслевые риски. Ключевые проблемы — нелегальные схемы и слабость контроля — при этом решены не будут.

Автор: Александр Кирпиков, Telegram-канал https://t.me/kirpikovru