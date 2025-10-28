Наказание за бедность: как долги ЖКХ и отъезд могут оставить без крыши над головой

У граждан предлагают изымать квартиры, признанные пустующими, а также жилье с задолженностью за коммунальные услуги.

В России планируют изымать пустующие квартиры, а также жилье с долгами за коммунальные услуги. Соответствующий законопроект предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Согласно проекту, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим при соответствии не менее чем двум из следующих критериев:

наличие задолженности по оплате коммунальных услуг, накопленной в течение года и более;

наличие задолженности по уплате налога на имущество физических лиц и пеней за два и более налоговых периода;

отсутствие изменений в показаниях приборов учета потребления электроэнергии и воды за период более года;

наличие признаков, свидетельствующих о длительном отсутствии проживающих в жилом помещении, таких как отсутствие или неисправность входной двери, отсутствие остекления окон или отопительных приборов.

Решение о признании жилого помещения пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления, в установленном порядке на основании указанных критериев.

По мнению законотворцев, принятие законопроекта повысит эффективность использования жилищного фонда и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия.

Внесудебный порядок изъятия: главная угроза законопроекта о «пустующих» квартирах

Несмотря на заявленную благую цель — решение проблемы заброшенного жилья — законопроект содержит ряд фундаментальных недостатков, которые делают его потенциально опасным для собственников. Главный недостаток заключается в прямом противоречии части 3 статьи 35 Конституции РФ, которая гласит, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

В законопроекте же решение о признании помещения пустующим принимается не судом, а административной комиссией при органе местного самоуправления. Это подменяет судебный порядок внесудебным, что создает крайне опасный прецедент для изъятия жилья.

Законопроект устанавливает, что для признания помещения пустующим достаточно соответствия всего двум из четырех критериев. Эта комбинаторность приводит к тому, что под действие закона могут попасть жилые помещения, которые де-факто не являются брошенными. Например, задолженность по коммунальным платежам за год может быть следствием временных финансовых трудностей, ошибки в начислениях или спорной ситуации с управляющей компанией.

При этом отсутствие изменений в показаниях счетчиков не учитывает граждан, которые длительное время отсутствуют по уважительной причине, такой как работа вахтой, лечение или уход за родственниками в другом городе, или чьи счетчики вышли из строя. Формулировки типа «отсутствие или неисправность входной двери» являются крайне субъективными, поскольку неисправность может трактоваться как незначительный дефект замка.

Законопроект создает конкретные риски лишения собственности на жилье. К примеру, гражданин, уехавший в командировку и имеющий небольшую задолженность из-за ошибки банка при переводе, может вернуться и обнаружить, что его квартира признана пустующей на основании долга и «отсутствия изменений в показаниях счетчиков».

На практике давление на собственника, чья квартира уже признана комиссией пустующей, может быть огромным. Ему будет предложено либо начать платить за восстановление полностью разоренной квартиры, которая могла прийти в упадок именно за время его отсутствия, либо «добровольно» отказаться от нее.

Наделение муниципальных комиссий правом решать судьбу частной собственности на основе столь размытых критериев создает почву для злоупотреблений. Заинтересованные лица могут использовать эту процедуру для давления на собственников с целью изъятия жилья, особенно в перспективных с точки зрения переселения или редевелопмента домах.

Дополнительной проблемой является отсутствие в тексте законопроекта детального порядка информирования собственника о начале процедуры. Нет гарантий, что он будет извещен надлежащим образом, особенно если проживает в другом регионе.

Наказание за бедность: законопроект угрожает социально незащищенным гражданам

Законопроект вносит изменения в нормы, касающиеся сноса домов, и отождествляет разные понятия — «пустующее» и «аварийное» жилье. А именно: он приравнивает ситуацию, когда большинство помещений в доме признаны пустующими, к ситуации, когда здание признано аварийным и подлежащим сносу. Это юридически некорректно, поскольку аварийность относится к техническому состоянию конструкций, а «пустующесть» является социально-экономической характеристикой. Такой подход позволяет выселять собственников из их жилья не из-за его небезопасности, а из-за того, что их соседи уехали.

Фактически законопроектом вводится наказание за бедность. Пенсионеры, инвалиды и безработные, которые из-за низких доходов имеют долги по коммунальным услугам, рискуют лишиться единственного жилья. Например, это может произойти, если им придется надолго переехать к родственникам.

Сообщения СМИ выявили информационный разрыв: сперва новостные агентства и один из авторов законопроекта заявляли об «изъятии» и «передаче государству», а затем эти заявления были де-факто опровергнуты утверждениями о том, что «у граждан не будут изымать квартиры» и что речь идет о добровольном отказе.

Это говорит о низком качестве законопроекта и о намерении смягчить его негативное восприятие. На деле же положения проекта создают механизм, по сути представляющий собой принудительное изъятие жилья.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

