Еще раз про исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: на что обратить внимание

В период подготовки отчетности иногда обнаруживаются ошибки, и в очередной раз думаешь, как исправить. Казалось бы, ПБУ 22/2010 подробно разъясняет, что делать, а многочисленные комментарии - как, но есть не вполне очевидные моменты, заслуживающие обсуждения.

Прежде всего, важно понять, была ли ошибка. Согласно ПБУ 22/2010, неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов, не является ошибкой. К сожалению, указанный критерий довольно нечеткий. Представляется, что главное здесь — иметь подтверждение, что информация действительно не была доступна организации в «правильный» момент отражения (неотражения) фактa хозяйственной деятельности. Здесь имеет смысл постараться найти доказательства: ведь в случае ошибки исправление требует больше труда. Если же допущенное искажение не ошибка, то мы просто отражаем факт хозяйственной деятельности обычным образом в том периоде, в котором его обнаружили. Такая запись не будет исправлением ошибки, соответственно, и в бухгалтерскую отчетность никакие исправления не вносятся.

Еще один значимый момент — определить вид ошибки: существенная или несущественная. В случае несущественной ошибки текущего года производится запись по соответствующим счетам в том месяце, когда выявлена ошибка. Это же касается и несущественной ошибки предшествующего отчетного года, если отчетность этого года уже подписана. Если же отчетность еще не подписана то такие исправления датируются декабрем года, за который составляется отчетность. Исправление несущественной ошибки не требует повторного представления отчетности внешним пользователям. Таким образом, несущественные ошибки исправить нетрудно, в отличие от ошибок существенных, в случае которых иногда применяется, например, ретроспективный пересчет (процесс исправления существенных ошибок подробно описан в ПБУ 22/2010, в этой статье мы его касаться не будем).

Именно вопрос квалификации ошибок представляется полезным рассмотреть. Согласно ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, при этом существенность ошибки организация определяет самостоятельно. Каким образом организация может это сделать? Крупные организации, например, критерии существенности ошибки часто подробно описывают в учетной политике, указывая размер отклонений в процентах для различных показателей. Для небольших организаций представляется уместным и такой вариант: бухгалтер применяет свое профессиональное суждение для квалификации конкретной ошибки и составляет бухгалтерскую справку, где обосновывает, является ли существенной ошибка с учетом как величины, так и характера соответствующей статьи. Такой способ следует закрепить в учетной политике.

Принимая во внимание подобные детали, можно сделать исправление ошибок менее трудоемким, что всегда актуально для бухгалтера.